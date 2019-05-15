Грузия: власти проводят кампанию по удалению татуировок

Благодаря правительственной инициативе многие жители Грузии, которые неудачно выбрали татуировку, могут все исправить. Программа предназначена для осужденных, история преступной жизни которых отражена в виде наколок на теле.

В этом году Министерство юстиции Грузии выделит 48000 лари (около 17500 долларов), чтобы помочь стереть следы преступного прошлого с тел порядка 60 бывших заключенных и лиц, все еще отбывающих сроки. Программа была запущена в 2012 году министром юстиции Теей Цулукиани.

По всему бывшему СССР татуировки являются тщательно закодированным визуальным языком, отображающим положение человека в криминальном мире и историю его судимостей. Например, восьмиконечные звезды под ключицами – татуировка криминальных авторитетов, а черепа – убийц. Криминальный боди-арт, наряду с целым жанром песен о бандитской жизни, служил для романтизации криминальной субкультуры.

Цулукиани считает, что избавление от подобных татуировок – часть процесса реинтеграции бывших осужденных в обычную жизнь. «Татуировки мешают ресоциализации и реабилитации», – сказала она журналистам 13 мая. Правительство должно оказывать содействие в этом процессе, т.к. «удаление татуировок становится все более сложным и дорогим» процессом, и может привести к повреждениям кожи. «Подростки постоянно придумывают новые методы непрофессионального нанесения татуировок. Я хотела бы призвать [осужденных и бывших заключенных] не калечить свои руки, свою кожу».

К сожалению Цулукиани, ее предупреждение вызвало издевательские замечания в интернете. Многие шерили ее заявление, приправляя их насмешками, или называли данную инициативу очередным примером разбазаривания властями денег налогоплательщиков. «А не могло ли правительство оплатить мне депиляцию? А то волосы на теле мешают мне интегрироваться в общество», – написал в шутку один пользователь. Некоторые предложили Минюсту запустить телепрограмму, с Цулукиани в качестве ведущей, по типу британской Tattoo Fixers, в которой профессиональные татуировщики превращают бандитские символы в птиц и цветы.

По мнению критиков инициативы, государственные средства должны направляться на более существенные программы реинтеграции, включая образование, приобретение профессиональных навыков и устройство на работу, но некоторые профильные некоммерческие организации выступили в поддержку министра и ее инициативы. «Это довольно важный и уникальный проект, который реализуется в течение нескольких лет, поэтому все эти споры вокруг него трудно понять», – сказала новостному веб-сайту Netgazeti Цира Чантурия, директор по Южному Кавказу организации Prison Reform International. «Эта программа особенно важна для несовершеннолетних осужденных ... она помогает сделать так, чтобы их не отождествляли с их криминальным прошлым», – добавила она.

По словам Цулукиани, программа не является обязательной, и до сих пор помощью воспользовались порядка 123 человек.