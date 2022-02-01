Грузия: власти пытаются обуздать игорный бизнес

В индустрии азартных игр Грузии занято около 10 тысяч человек. (Фото: Казино «Иверия»/Фейсбук)

Георгий начал играть в азартные игры, когда ему было 14 лет. Начинал он с малого, поставив один лари (около 0,30 доллара) на онлайн-рулетку. Однако вскоре он уже играл в онлайн-покер, рулетку и игровые автоматы у друга дома, а в школу ходил только для того, чтобы попытаться занять денег у одноклассников.

Крупный выигрыш мог доходить до 500 лари (160 долларов), на которые он покупал новую одежду, сигареты и угощал друзей шаурмой. Оставшуюся часть денег он вновь тратил на игры.

«Я крал из дома драгоценности, чтобы заложить их, просил денег у друзей и родственников, – рассказал Eurasianet.org Георгий, который попросил не называть своего настоящего имени. – Долги росли с каждым днем, но я надеялся, что удача улыбнется мне, и я сорву крупный куш. Но теперь я понимаю, что просто не мог остановиться». В итоге его долг составил 19 тысяч лари, и его родители были вынуждены продать часть своего имущества, чтобы погасить его.

История Георгия далеко не единична. Несмотря на то, что официальных данных о масштабах распространения игровой зависимости в Грузии нет, большинство грузин знают кого-то, кто борется с этим расстройством. По оценкам групп по борьбе с азартными играми, от 350 тысяч до 600 тысяч грузин являются проблемными игроками. Это при том, что общее население Грузии составляет менее 4 миллионов человек.

В Грузии азартные игры – это большой бизнес, оборот которого в 2020 году составил 32 миллиарда лари (более 10 миллиардов долларов) по сравнению с 30 миллионами лари в 2006 году. Ежегодно индустрия платит около 300 миллионов лари (98 миллионов долларов) налогов, и в ней занято около 10 тысяч человек. Но поскольку масштаб социальных последствий нарастает, власти пытаются обуздать ее.

Игорная индустрия получила свое развитие в Грузии в 2000-х годах. Основу для этого заложили либеральные экономические реформы, а именно ослабление бюрократии, снижение налогов и облегчение процедуры получения лицензий. Первые казино появились в черноморском городе Батуми, которому сыграл на руку запрет на азартные игры в соседней Турции.

Но настоящий бум разразился с появлением интернет-казино: на оптимизированных под мобильные устройства платформах предлагалось делать ставки на спортивные состязания – футбол, баскетбол, даже крикет, а также поиграть в настольные игры, покер и игровые аппараты. Даже в 2020 году, когда большая часть экономики Грузии переживала спад из-за пандемии, а казино были закрыты долгие месяцы, прибыль сектора азартных игр увеличилась на 23 процента по сравнению с предыдущим годом.

Увеличился объем рекламы игорной деятельности и азартных игр на телевидении, рекламных щитах и в интернете. Грузинские пользователи мобильных телефонов регулярно получают спам-сообщения со следующим содержанием: «Зарегистрируйся и получи 50 фриспинов в слотах SteadyGames и 250 фриспинов на первый депозит!».

Согласно исследованию Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, 20 процентов учащихся средних школ Грузии (28 процентов мальчиков и 5 процентов девочек) «чрезмерно пристрастились к игре» – вывод, сделанный на основании частоты ставок, которые они делают. Двенадцать процентов учащихся (15 процентов мальчиков и 5 процентов девочек) являются «проблемными игроками», то есть они лгут или совершают иные антисоциальные поступки из-за азартных игр.

В другом исследовании, проведенном тбилисским Центром изучения азартных игр и предотвращения лудомании, в котором приняли участие 500 школьников в возрасте от 14 до 18 лет, говорится, что большинство из них узнает об онлайн-играх из интернет-рекламы (75 процентов), рекламы, разосланной посредством sms-сообщений (54 процента), рекламных щитов (47 процентов) и телевидения (37 процентов).

До недавнего времени грузинское законодательство запрещало лицам моложе 18 лет играть в онлайн-игры, а лицам моложе 21 года – в казино. В 2020 году власти приняли решение ужесточить процедуру проверки возраста игроков, но находчивая молодежь может обойти эти правила, создавая аккаунты с использованием данных своих родителей или других людей.

Однако теперь власти пытаются занять более решительную позицию и вводят ограничения на доступ к азартным играм для примерно миллиона совершеннолетних граждан.

Новый закон, принятый парламентом 22 декабря, запрещает азартные игры для нескольких категорий граждан, включая тех, кто получает государственную помощь, государственных служащих и лиц моложе 25 лет. Закон также обязывает Налоговую службу составить «список лиц, страдающих игровой зависимостью», в который будут включены люди, добровольно признающиеся в своей зависимости, а также те, чьи родственники получили постановление суда о признании их зависимыми.

Практически вся реклама азартных игр, в том числе на телевидении, на улице и в интернете, будет запрещена. Единственной разрешенной формой рекламы будет спонсорство спортивных команд, спортсменов или лиг.

Что особенно важно, закон также предусматривает повышение целого ряда налогов, связанных с игорным бизнесом, в результате чего суммарное повышение налогов составит до 70 процентов.

Однако закон столкнулся с противодействием со стороны тех, кому азартные игры приносят доход.

В частности, спортсмены и спортивные команды получают спонсорскую поддержку от игорных компаний в обмен на ношение фирменной одежды или участие в рекламе.

Ряд именитых грузинских спортсменов собрались на пресс-конференции, организованной 20 декабря Ассоциацией игорного бизнеса Грузии, чтобы выразить свое несогласие с законом. По словам представителей Ассоциации, в 2021 году игорные компании вложили в грузинский спорт 20 миллионов лари (6,5 миллионов долларов), но даже если спонсорская поддержка спорта не будет запрещена, увеличение налогов вынудит компании оптимизировать расходы и сократить сумму средств, выделяемых на развитие спорта.

В пресс-конференции принял участие Леван Сагинашвили, семикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по армрестлингу, известный под прозвищем «грузинский Халк».

«Мне придется либо уйти из спорта, либо уехать из страны, потому что у меня нет другого стабильного дохода, кроме спонсорской помощи от игорных компаний», – сказал Сагинашвили журналистам.

«Игорный бизнес достойно поддерживал грузинских спортсменов», – сказала выдающаяся спортсменка, чемпионка мира по самбо Нино Одзелашвили.

СМИ – еще один сектор, который может пострадать, поскольку телеканалы в значительной степени зависят от доходов от рекламы азартных игр.

НПО «Коалиция по защите СМИ» раскритиковала парламент за поспешное принятие закона и выразила обеспокоенность по поводу того, что он не учел финансовые последствия для вещателей.

«Существует мнение, что закон приведет к дальнейшей потере независимости вещателей, – говорится в размещенном на Facebook заявлении коалиции. – Рассмотрение этого вопроса недопустимо без полноценного обсуждения законопроекта».

После волны критики реализация закона была отложена с 1 января на 1 марта.