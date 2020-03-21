Грузия: власти собирают похвалы за эффективное противодействие коронавирусу

Наряду со вспышкой коронавируса в Грузии произошло еще кое-что, не наблюдавшееся на протяжении уже многих лет: рост доверия общественности к правительству.

Со дня регистрации в Грузии первого заболевшего коронавирусом COVID-19 прошел почти месяц, а число зафиксированных случаев по состоянию на 20 марта составляло всего 44, причем не было ни одного смертельного исхода.

С точки зрения многих наблюдателей, даже давних критиков, это свидетельствует о том, что правительство выбрало правильный подход: оно отодвинулось в сторону и позволило взяться за дело профессионалам из сферы здравоохранения.

«Непосредственные контрмеры по сдерживанию вспышки [нового коронавируса] были очень своевременными и адекватными, – сказала Eurasianet.org Нино Гигуашвили, проживающая в Праге грузинский эксперт по общественному здравоохранению. – Фактически, Грузия была одной из первых стран в Европе, которая предприняла эффективные меры».

По мере распространения вируса Грузия оперативно приостанавливала прямое авиасообщение с местами, где регистрировались вспышки, определяла и помещала в карантин путешественников, прибывавших из-за границы, а также развернула беспрецедентную по масштабам кампанию по информированию населения. Причем все это было сделано задолго до того, как большая часть Европы начала переходить на безопасный режим. Грузия закрыла школы и ввела карантин в ключевых местах, когда в стране было зарегистрировано всего три случая заболевания.

К тому времени, когда в середине февраля в соседнем Иране разразилась эпидемия, Грузия уже активно проводила пограничные проверки, включая измерение температуры пересекавших границу людей и изучение того, где они побывали до приезда в Грузию. Таким образом 26 февраля Грузия смогла обнаружить первого носителя вируса – гражданина Грузии, возвращавшегося из Ирана – прямо на границе с Азербайджаном. Его тут же изолировали вместе с попутчиками и другими людьми, с которыми он контактировал на грузинской стороне. Границу немедленно закрыли для иранских гостей, а возвращавшихся из Ирана грузинских граждан помещали под карантин и проверяли на коронавирус.

В последующие дни сотни прибывших из стран, где были зарегистрированы вспышки, а также те, с кем эти люди контактировали, были помещены под карантин в государственных учреждениях или у себя дома.

Когда центр тяжести пандемии сместился из Азии в Европу, Италия стала для Грузии основным источником заражения. Нескольким прибывшим из Италии зараженным все-таки удалось въехать в Грузию, но власти, судя по всему, смогли найти их и изолировать контактировавших с ними лиц прежде чем инфекция могла распространиться дальше.

Все эти своевременные и продуманные шаги были результатом того, что правительство уступило управление ситуацией лучшим умам системы здравоохранения. К ним относятся руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, его заместитель Паата Имнадзе, директор Научно-практического центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе и медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Эзугбая.

Эти врачи, особенно Эзугбая, стали медиазвездами: они практически ежечасно предоставляли населению исчерпывающую информацию о здоровье заболевших, их количестве, источниках заражения, а также траектории распространения вируса и оптимальном курсе действий на каждом этапе быстро меняющейся ситуации.

«Благодаря выходу на первых план блестящих профессионалов общественность своевременно получала необходимую информацию из верных уст», – сказала Гигуашвили. По ее словам, то, что руководство ситуацией поручили лучшим медицинским умам страны, помогло обеспечить эффективность мер по противодействию вирусу, основанных на научном подходе и соразмерных ресурсам страны.

«Мы все встречаемся почти ежедневно и постоянно разговариваем друг с другом по телефону. Мы анализируем глобальные тенденции, прошлый и мировой опыт борьбы с эпидемиями, а затем говорим правительству, что делать, основываясь на лучших научных данных и опыте», – сказал на условиях анонимности один эпидемиолог, принимающий участие в развернутых Грузией мерах по противодействию коронавирусу.

«Поручить управление ситуацией профессионалам – это, пожалуй, самое умное, что когда-либо сделало это правительство, – сказал Зураб Татанашвили, грузинский эксперт по общественному здравоохранению и социальному обслуживанию. – Если бы ситуация была не столь серьезной, правительство не стало бы приоритизировать навыки и опыт, т.к. оно редко их ставит во главу угла. Но для правящей партии это потенциально вопрос жизни и смерти, и все происходит в год выборов. Таким образом, страх оказался хорошим советчиком».

Правящий режим нередко обвиняют в том, что назначения на высшие государственные посты часто производятся исходя из верности партии и ее влиятельному руководителю, миллиардеру Бидзине Иванишвили, а не профессионализма или репутации. (Один из подобных примеров – недавнее назначение на должность министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, которая, по расхожему мнению, связана с Иванишвили.) Многие считают, что рейтинг одобрения правящей партии «Грузинская мечта» опускается из года в год все ниже именно из-за такой кадровой политики.

По мнению аналитиков, общественная поддержка правительства начала восстанавливаться благодаря тому, как оно повело себя во время кризиса.

«Можно сказать, что этот вирус на данный момент работает на правительство Грузии, – сказал новостному сайту Netgazeti известный социолог Яго Качкачишвили. – Если текущая ситуация сохранится, правительство продолжит зарабатывать очки».

Политика сдерживания

В борьбе с пандемией страны мира концентрируются на трех этапах – сдерживание, замедление и смягчение последствий, и взвешивают влияние контрмер на экономику, общественный порядок и гражданские свободы. Им приходится поддерживать хрупкий баланс: с одной стороны, нужно принимать меры по «сглаживанию кривой» (т.е. обеспечить умеренное распространение вируса, без резких скачков, которые могут перегрузить больницы), а, с другой, необходимо минимизировать негативные экономические последствия этих мер.

Грузия бросила все силы на сдерживание, причем на самой ранней стадии вспышки по сравнению с более богатыми странами.

«Дело в том, что профилактика является единственным эффективным вариантом для такой страны, как Грузия, обладающей скудными ресурсами и хрупкой системой здравоохранения», – сказала эксперт Гигуашвили, добавив, что масштабная вспышка вроде той, что разрушила системы здравоохранения в таких странах, как Италия, привела бы к еще более пагубным последствиям в Грузии.

Но есть и недовольные, утверждающие, что усилия Грузии по сдерживанию были запоздалыми и недостаточными, или, наоборот, зашли слишком далеко. Полиция ловит людей, нарушающих режим самоизоляции, и помещает их в карантин, что вызвало ворчание в некоторых кругах.

Между тем Грузия пока рано расслабляться. Большинство больных в стране заразились во время поездок за рубеж, но сейчас Грузия находится на грани того, что инфекция может начать распространяться внутри ее границ.

Соседняя Армения считалась региональным лидером в борьбе с коронавирусом, пока на этой неделе там не был зафиксирован резкий рост числа случаев заболевания (общее их количество, по состоянию на 20 марта, составляло 136). Ответственность за большую их часть приписывают одной женщине, которая скрыла, что больна, когда пошла на праздничное мероприятие в честь помолвки. В Грузии также один зараженный присутствовал на похоронах, в результате чего появились опасения, что это может вызвать цепную реакцию распространения вируса.

Если это произойдет, Грузии придется принять срочные меры, такие как полный карантин и ограничение свободного передвижения граждан. 20 марта власти Грузии объявили о полном запрете на международные поездки и распорядились закрыть все торговые точки, за исключением жизненно важных, таких как продовольственные рынки, аптеки, банки и заправочные станции. Но власти не стали ограничивать свободу передвижения: людям рекомендуют, но не запрещают покидать свои дома. По крайней мере, пока.