Грузия, Кавказ, Россия

Грузия: власти столкнулись с негативной реакцией из-за сделок с Россией

Тбилиси заявляет, что война не помешает планам по закупке российских вагонов метро на предоставленные Европой деньги.

Нини Габритчидзе Feb 6, 2023
Тбилисское метро построено еще во времена Советского союза. (Фото: Shutterstock) Тбилисское метро построено еще во времена Советского союза. (Фото: Shutterstock)

Новость о том, что Тбилиси отказывается отменять сделку по закупке вагонов метро российского производства, была встречена с возмущением в Грузии, где на фоне войны в Украине сделки с северным соседом стали особенно щекотливой темой.

Хотя сам сделка была заключена в 2021 году, мэрия Тбилиси на этой неделе впервые подтвердила, что война России в Украине и западные санкции не помешают выполнению контракта.

Тбилиси объявил о планах закупки 44 вагонов метро стоимостью почти 50 миллионов долларов у российской компании «Метровагонмаш» в 2021 году в рамках модернизации тбилисского метрополитена на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Тогда представители мэрии заявили, что ЕБРР утвердил «Метровагонмаш» в качестве поставщика.

После вторжения России в Украину в феврале прошлого года и введения международных санкций в отношении Москвы мэрия сообщила, что ЕБРР приостановил выплаты «Метровагонмашу». Позднее, в ноябре, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что из-за возможных санкций контракт с компанией подписан не будет, и что ведутся переговоры с другими подобными компаниями.

Однако эта тема вновь оказалась в центре внимания и вызвала скандал после того, как 1 февраля муниципальные власти дали понять, что в действительности они купят вагоны у российского производителя.

В свое оправдание грузинские чиновники сказали, что, несмотря на их намерение и совместные с ЕБРР попытки отменить сделку, они были вынуждены пойти на это, чтобы избежать финансовых потерь.

«Учитывая, что мы не смогли бы приобрести вагоны у альтернативного поставщика, а переход к следующему тендерному предложению вызвал бы подорожание закупки на 30-35 процентов, мы постарались завершить переговоры с нынешним поставщиком таким образом, чтобы максимально защитить наши интересы», – сказал журналистам 1 февраля заместитель мэра Тбилиси Ираклий Хмаладзе.

По словам Хмаладзе, изменения в контракте предусматривают оплату только после поставки продукции, и что все изменения были согласованы с ЕБРР. Заместитель мэра подчеркнул, что санкции в отношении «Метровагонмаша» не применялись.

Депутат Майя Битадзе, глава парламентского комитета охраны окружающей среды и бывший заместитель мэра Тбилиси, выступила в защиту сделки, указав на «техническую совместимость» производимой компанией продукции и инфраструктуры метрополитена грузинской столицы, который был построен в советское время.

«Метрополитены во многих странах отличаются друг от друга. В данном случае российская компания является технически наиболее подходящей компанией, которая может качественно выполнить работу по закупке и поставке вагонов метро и тем самым дать возможность Тбилисской транспортной компании сэкономить деньги», – сказала телекомпании «Имеди» Битадзе 1 февраля.

«В данном вопросе не имеет значения, из какой страны эта компания – российская, африканская или трансатлантическая. Важно то, что закупку осуществляет Европейский банк реконструкции и развития», – сказала Битадзе.

2 февраля ЕБРР подтвердил, что принадлежащая мэрии Тбилиси транспортная компания в 2021 году провела тендер «в соответствии с процедурами и правилами закупок ЕБРР», но не стал вдаваться в подробности.

Однако ряд критиков, включая оппозиционных политиков, утверждают, что власти преувеличили роль ЕБРР, чтобы снять с себя ответственность за сомнительную покупку. Другие отметили, что российская компания, хотя и не находится под санкциями Запада, все же включена в санкционный список Киева.

На протяжении многих лет грузинские власти становятся объектом пристального внимания из-за любых заключенных с российскими компаниями сделок, которые многие грузины считают угрозой безопасности. Недавно грузинские журналисты-расследователи обнаружили, что правоохранительные органы страны использовали программное обеспечение искусственного интеллекта российского и белорусского производства, что породило опасения по поводу возможной утечки конфиденциальных персональных данных.

В том числе это, предположительно, касается программного обеспечения, используемого при проведении судебной портретной и баллистической экспертизы, произведенного российской компанией Papillon, а также программного обеспечения для анализа отпечатков пальцев, выпущенного белорусской компанией TODES. Несколько лет назад журналисты в США выразили обеспокоенность по поводу защищенности данных ФБР на фоне заявлений информаторов о том, что ФБР использует программное обеспечение, содержащее написанный компанией Papillon код.

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что действительно использовало это программное обеспечение, но отметило, что оно соответствует международным стандартам и используется во многих других странах, включая Польшу, Молдову и Украину. Министерство исключило возможность получения нежелательного доступа к секретным данным извне и назвало обвинения преднамеренной попыткой дискредитировать грузинские следственные органы и экспертно-криминалистическую службу.

Ранее власти подвергались критике за покупку спортивных тренажеров российского производства для общественных мест и за приобретение российских автомобилей «Нива» для государственных органов.

После вторжения России в Украину внимание к таким закупкам усилилось. Тбилиси сам не вводил санкции против России, но присоединился к международным финансовым санкциям и утверждает, что делает все возможное, чтобы Грузия не использовалась для обхода санкций. Однако критики сомневаются в приверженности Тбилиси этим обязательствам ввиду вялой поддержки, оказываемой грузинскими властями Украине, и их потворствующей Москве риторики.

Ситуация усугубляется разговорами о возможном возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией, которое было прекращено Москвой в одностороннем порядке три года назад. (В настоящее время Москва и Тбилиси возлагают друг на друга ответственность за решение о возобновлении полетов).

Напряженность еще больше обостряют многочисленные реверансы Москвы в адрес Тбилиси за то, что он не поддался «давлению» Запада, требующего более жестких мер в отношении России.

«Я просто буду цитировать [грузинского] премьера и его министров, которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт – даже там такая терминология уже пошла в ход, – они сказали, что они руководствуются своими национальными интересами», – сказал в недавнем интервью глава МИД России Сергей Лавров.

Нини Габритчидзе – проживающая в Тбилиси журналистка. 

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