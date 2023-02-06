Грузия: власти столкнулись с негативной реакцией из-за сделок с Россией

Новость о том, что Тбилиси отказывается отменять сделку по закупке вагонов метро российского производства, была встречена с возмущением в Грузии, где на фоне войны в Украине сделки с северным соседом стали особенно щекотливой темой.

Хотя сам сделка была заключена в 2021 году, мэрия Тбилиси на этой неделе впервые подтвердила, что война России в Украине и западные санкции не помешают выполнению контракта.

Тбилиси объявил о планах закупки 44 вагонов метро стоимостью почти 50 миллионов долларов у российской компании «Метровагонмаш» в 2021 году в рамках модернизации тбилисского метрополитена на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Тогда представители мэрии заявили, что ЕБРР утвердил «Метровагонмаш» в качестве поставщика.

После вторжения России в Украину в феврале прошлого года и введения международных санкций в отношении Москвы мэрия сообщила, что ЕБРР приостановил выплаты «Метровагонмашу». Позднее, в ноябре, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что из-за возможных санкций контракт с компанией подписан не будет, и что ведутся переговоры с другими подобными компаниями.

Однако эта тема вновь оказалась в центре внимания и вызвала скандал после того, как 1 февраля муниципальные власти дали понять, что в действительности они купят вагоны у российского производителя.

В свое оправдание грузинские чиновники сказали, что, несмотря на их намерение и совместные с ЕБРР попытки отменить сделку, они были вынуждены пойти на это, чтобы избежать финансовых потерь.

«Учитывая, что мы не смогли бы приобрести вагоны у альтернативного поставщика, а переход к следующему тендерному предложению вызвал бы подорожание закупки на 30-35 процентов, мы постарались завершить переговоры с нынешним поставщиком таким образом, чтобы максимально защитить наши интересы», – сказал журналистам 1 февраля заместитель мэра Тбилиси Ираклий Хмаладзе.

По словам Хмаладзе, изменения в контракте предусматривают оплату только после поставки продукции, и что все изменения были согласованы с ЕБРР. Заместитель мэра подчеркнул, что санкции в отношении «Метровагонмаша» не применялись.

Депутат Майя Битадзе, глава парламентского комитета охраны окружающей среды и бывший заместитель мэра Тбилиси, выступила в защиту сделки, указав на «техническую совместимость» производимой компанией продукции и инфраструктуры метрополитена грузинской столицы, который был построен в советское время.

«Метрополитены во многих странах отличаются друг от друга. В данном случае российская компания является технически наиболее подходящей компанией, которая может качественно выполнить работу по закупке и поставке вагонов метро и тем самым дать возможность Тбилисской транспортной компании сэкономить деньги», – сказала телекомпании «Имеди» Битадзе 1 февраля.

«В данном вопросе не имеет значения, из какой страны эта компания – российская, африканская или трансатлантическая. Важно то, что закупку осуществляет Европейский банк реконструкции и развития», – сказала Битадзе.

2 февраля ЕБРР подтвердил, что принадлежащая мэрии Тбилиси транспортная компания в 2021 году провела тендер «в соответствии с процедурами и правилами закупок ЕБРР», но не стал вдаваться в подробности.

Однако ряд критиков, включая оппозиционных политиков, утверждают, что власти преувеличили роль ЕБРР, чтобы снять с себя ответственность за сомнительную покупку. Другие отметили, что российская компания, хотя и не находится под санкциями Запада, все же включена в санкционный список Киева.

На протяжении многих лет грузинские власти становятся объектом пристального внимания из-за любых заключенных с российскими компаниями сделок, которые многие грузины считают угрозой безопасности. Недавно грузинские журналисты-расследователи обнаружили, что правоохранительные органы страны использовали программное обеспечение искусственного интеллекта российского и белорусского производства, что породило опасения по поводу возможной утечки конфиденциальных персональных данных.

В том числе это, предположительно, касается программного обеспечения, используемого при проведении судебной портретной и баллистической экспертизы, произведенного российской компанией Papillon, а также программного обеспечения для анализа отпечатков пальцев, выпущенного белорусской компанией TODES. Несколько лет назад журналисты в США выразили обеспокоенность по поводу защищенности данных ФБР на фоне заявлений информаторов о том, что ФБР использует программное обеспечение, содержащее написанный компанией Papillon код.

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что действительно использовало это программное обеспечение, но отметило, что оно соответствует международным стандартам и используется во многих других странах, включая Польшу, Молдову и Украину. Министерство исключило возможность получения нежелательного доступа к секретным данным извне и назвало обвинения преднамеренной попыткой дискредитировать грузинские следственные органы и экспертно-криминалистическую службу.

Ранее власти подвергались критике за покупку спортивных тренажеров российского производства для общественных мест и за приобретение российских автомобилей «Нива» для государственных органов.

После вторжения России в Украину внимание к таким закупкам усилилось. Тбилиси сам не вводил санкции против России, но присоединился к международным финансовым санкциям и утверждает, что делает все возможное, чтобы Грузия не использовалась для обхода санкций. Однако критики сомневаются в приверженности Тбилиси этим обязательствам ввиду вялой поддержки, оказываемой грузинскими властями Украине, и их потворствующей Москве риторики.

Ситуация усугубляется разговорами о возможном возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией, которое было прекращено Москвой в одностороннем порядке три года назад. (В настоящее время Москва и Тбилиси возлагают друг на друга ответственность за решение о возобновлении полетов).

Напряженность еще больше обостряют многочисленные реверансы Москвы в адрес Тбилиси за то, что он не поддался «давлению» Запада, требующего более жестких мер в отношении России.

«Я просто буду цитировать [грузинского] премьера и его министров, которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт – даже там такая терминология уже пошла в ход, – они сказали, что они руководствуются своими национальными интересами», – сказал в недавнем интервью глава МИД России Сергей Лавров.