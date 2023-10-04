Грузия: власти утверждают, что США выделяют средства на подготовку путча

Служба госбезопасности Грузии допросила троих сербских преподавателей, а затем позволила им уехать из страны. (Фото: Facebook, СГБ Грузии)

Грузинское правительство обвиняет США в спонсировании в Тбилиси семинара по организации революций.

Государственное Агентство США по международному развитию (USAID), занимающееся распределением американской гуманитарной помощи, а также сербская организация, привлеченная USAID к организации семинара, отвергли это обвинение как ложное и абсурдное. Посольство США в Тбилиси раскритиковало утверждения властей Грузии, заявив, что они «в корне неверно характеризуют» цели американских программ гуманитарной помощи. Критики властей внутри Грузии утверждают, что обвинения правительства политически мотивированы и имеют целью подавить оппозицию на фоне подготовки страны к парламентским выборам в 2024 году.

Хотя США категорически отрицают все обвинения, высшее руководство правящей партии «Грузинская мечта», похоже, готово бросить вызов Вашингтону. При этом оно делает заявления, призванные расколоть общественное мнение внутри США. «Это черный день в истории американской помощи Грузии, – заявил 2 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. – Похоже, что деньги американского народа используются для разжигания революции, для обучения людей организации беспорядков и актов насилия».

Ранее в тот же день Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что в конце сентября в Тбилиси прошел ускоренный курс по организации революций. По словам СГБ, были привлечены эксперты по сербской революции для «обучения гражданских активистов и представителей некоммерческих групп – в частности, одной большой группы – которые сыграют решающую роль в попытке свергнуть правительство силой».

СГБ имело в виду состоявшийся 25 сентября тренинг, организованный спонсируемым USAID Институтом управления Восток-Запад (EWMI). Мероприятие открыто и публично рекламировалось как семинар по гражданскому активизму, призванный помочь небольшой группе поэтов и писателей узнать о том, как они могут организовать мирные общественные кампании по поводу конкретных насущных проблем.

На семинар, проведенный белградским Центром прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), пришло около 20 человек, в основном представителей интеллигенции. Опираясь на сербский опыт сопротивления режиму Слободана Милошевича, правившего в 1997-2000 годах, центр обучает активистов по всему миру методам мирной борьбы за демократию и права человека.

Но СГБ Грузии заявила, что семинар и последующие встречи были направлены на подготовку к революции, которая, как настаивают власти, будет устроена в Грузии этой осенью, где-то в промежутке с конца октября до начала декабря.

На брифинге для СМИ СГБ настоятельно давала понять, что в отношении трех приехавших преподавателей ведется уголовное расследование, однако тут же заявило, что им, тем не менее, позволили покинуть страну.

В частности утверждалось, что во время допроса 29 сентября преподаватели «пытались скрыть истинные причины пребывания в Грузии, чтобы избежать ожидаемой уголовной ответственности. Следует отметить, что их показания не соответствовали доказательствам, обнаруженным следствием, и в ряде деталей они противоречили друг другу. Синиша Шикман, Елена Стойсич и Слободан Джинович выехали из Грузии в Белград 30 сентября».

В попытке представить доказательства якобы злонамеренных целей их приезда, СГБ опубликовала сильно отредактированные видеозаписи лекций, на которых преподаватели рассказывали о своем опыте сопротивления режиму Милошевича.

CANVAS назвал обвинения абсурдными. «Обвинения, выдвинутые правительством Грузии в отношении CANVAS, являются ложными и совершенно не соответствуют той работе, которую CANVAS проводит в стране, – говорится в заявлении центра. – В течение последних двух лет CANVAS реализует программу USAID в сотрудничестве с Институтом управления Восток-Запад с целью оказания поддержки организациям гражданского общества в Грузии и обеспечения их инструментами и знаниями в области общественных организаций и пропаганды позитивных социальных изменений».

В центре заявили, что их учебная программа общедоступна в Интернете и преподается в более 50 странах мира. USAID также отверг все обвинения.

В заявлении посольства США отмечается, что в течение последних двух лет USAID работал с CANVAS в рамках самых различных проектов, включая «обучение матерей, добивающихся улучшения системы лечения рака у детей, и людей, выступающих за права пожилых граждан в их общинах».

В заявлении также говорится, что утверждения грузинского правительства – это «неоправданные нападки», а Соединенные Штаты продолжат поддерживать развитие гражданского общества в Грузии, оказывая помощь «грузинским организациям, помогающим людям обеспечить будущее, которое они сами определяют и заслуживают, и защитить свои основные права, гарантированные Конституцией Грузии».

Обвинения в адрес американской программы помощи, похоже, вполне вписываются в тенденцию обострения отношений между Грузией и США. До того как начать винить USAID, грузинское правительство сцепилось с Вашингтоном по поводу санкций в отношении бывшего генпрокурора Грузии, введенных за его действия по продвижению интересов Кремля и сотрудничество с российскими спецслужбами.

Разговоры о перевороте также напрямую связаны с непростой ситуацией по вопросу вступления Грузии в Евросоюз. «Грузинская мечта» якобы поддерживает курс страны на членство, но приверженность властей антилиберальной политике, включая провалившуюся в начале этого года попытку принять закон об ограничении работы неправительственных организаций, идет вразрез с требованиями к странам-кандидатам. Официальные лица грузинского правительства впервые заявили о возможности переворота 18 сентября, не предоставив при этом доказательств, но утверждая, что некие внутренние и внешние силы готовятся устроить в Тбилиси беспорядки в стиле Евромайдана, если ЕС отклонит заявку Грузии на членство в блоке.

Ожидается, что Брюссель уже этой осенью примет долгожданное решение по поводу предоставления Грузии статуса кандидата. Правительство Грузии и политическая оппозиция обвиняют друг друга в попытках саботировать процесс евроинтеграции Грузии. Критики правительства говорят, что, говоря о попытке государственного переворота, правительство пытается предотвратить протесты, которые могут вспыхнуть, если ЕС откажется предоставить Грузии статус кандидата.