Грузия: врачи в авангарде сопротивления вакцинации

Медработник набирает в шприц вакцину от коронавируса. (Фото: Министерство по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальных дел Грузии)

В Грузии на фоне самой тяжелой волны эпидемии COVID-19 и низкого уровня вакцинации среди населения особо выделяется группа людей, сомневающихся в необходимости прививки. Это медицинские работники.

Согласно опубликованным в СМИ данным Национального центра по контролю за заболеваниями (NCDC), почти треть медработников страны не привиты. Среди них почти 3800 врачей, что составляет около 17 процентов от общего числа врачей страны, а среди медсестер и младшего медицинского персонала этот показатель еще выше. Для сравнения, 96 процентов практикующих врачей в США были полностью привиты к июню прошлого года, говорится в опросе, проведенном Американской медицинской ассоциацией.

И это несмотря на различные меры поощрения и наказания, которые были задействованы для того, чтобы уговорить медиков пройти вакцинацию. Когда в марте 2021 года в Грузии появились первые вакцины, медработники должны были вакцинироваться в первую очередь. Хотя медработники не были обязаны проходить вакцинацию, власти, оказывая на них давление, вынуждали сделать прививку.

Однако уровень вакцинации остается неизменно низким, что в сочетании с высоким риском подверженности воздействию вируса привело к тому, что медики приняли на себя непропорционально большой эпидемический удар. По данным Национального центра по контролю заболеваний (НЦКЗ), к концу 2021 года на медработников, составляющих около 1,3 процента населения Грузии, приходится около 3,8 процента зарегистрированных в стране случаев инфицирования.

Сейчас это соотношение может быть еще более непропорциональным, учитывая нынешний разгул болезни в стране. С появлением омикрон-штамма Грузия вновь вошла в пятерку мировых лидеров по количеству заражений и смертей на душу населения. По состоянию на 18 февраля в стране было зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заболевания.

«Мы считаем, что доля [медработников от общего числа зараженных коронавирусом] выросла с января, когда началась очередная крупная вспышка коронавируса, – сказал глава НЦКЗ Амиран Гамкрелидзе на состоявшемся 8 февраля брифинге. – Только в январе у нас было зафиксировано 390 тысяч новых случаев [...]. Исходя из этого, мы полагаем, что имеет место рост случаев инфицирования среди медработников, поскольку они находятся на передовой».

Однако высокие темпы распространения инфекции не смогли убедить противников вакцинации. Несколько врачей рассказали Eurasianet.org, что они получили только одну дозу, чтобы ослабить давление со стороны руководства и властей. Другие пошли еще дальше и получили справки о наличии у них аллергии, которые дают им возможность уклониться от вакцинации.

«Я уже дважды перенес COVID – прошлой весной и в январе этого года, поэтому я сказал им [руководству клиники], чтобы они оставили меня в покое и не вынуждали делать прививку», – сказал один сельский врач на условиях анонимности, добавив, что опасается по поводу долгосрочных неблагоприятных последствий вакцинации.

Некоторые эксперты в области общественного здравоохранения изначально с пониманием отнеслись к сомнениям в отношении вакцин, которые были созданы и внедрены с беспрецедентной скоростью. В начале процесса у некоторых врачей были «обоснованные или частично обоснованные причины для сомнений в надежности и количестве доказательств эффективности и побочных эффектов быстро разработанных вакцин», – сказала одна из экспертов в области общественного здравоохранения, которая попросила не называть ее имени из-за специфики ее работы.

Но по мере того, как шло время и накапливались подробные данные о действии вакцин, стало казаться, что эти опасения являются всего лишь прикрытием для антиваксеров.

Некоторые работники здравоохранения, сказала эксперт, проявили на удивление слабое понимание иммунологии и вакцинологии в своих рассуждениях о вакцине против коронавируса. «Я слышала, как один врач отказался от вакцины AstraZeneca, потому что она была разработана на основе аденовируса шимпанзе», – сказала она, добавив, что использование вирусов приматов «не новость в сфере производства вакцин».

По мнению Зураба Татанашвили, другого эксперта в области общественного здравоохранения, упорное нежелание вакцинироваться отчасти объясняется пробелами в образовании. «Врачам необходимо постоянно быть в курсе инновационных разработок в сфере медицины, но у многих здесь нет доступа к надежным источникам новостей здравоохранения, – сказал он. – В какой-то степени это связано с языковым барьером, но некоторые просто не привыкли отслеживать подобные новости».

Вакуум, образовавшийся в результате пренебрежения научными доказательствами и международными статистическими данными, стали заполнять личные наблюдения и информация, переданная посредством сарафанного радио.

«Я скептически отношусь к этим вакцинам [против COVID-19], поскольку, глядя на своих пациентов и окружающих меня людей, я не вижу доказательств якобы чудесной эффективности, о которой они говорят, – сказала врач-терапевт из Тбилиси, отказавшаяся назвать свое имя. – Одновременно с этим я замечала некоторые осложнения после введения вакцин, но их всегда замалчивают».

В ходе беседы в приложении Facebook Messenger она в подтверждение своих слов поделилась несколькими видеороликами и статьями. В этих материалах ряд российских врачей критикуют мРНК-вакцины, предупреждая о долгосрочных осложнениях и утверждая, что эти вакцины – попытка западных фармацевтических гигантов нажиться на пандемии.

Как и многие другие скептически настроенные медработники, этот врач возмущена тем, что таких, как она, причисляют к «антиваксерам». «Я сделала своим детям все стандартные прививки, и сама была привита от кори, гепатита, полиомиелита и т.д., поэтому, пожалуйста, не надо говорить мне этот бред про “антиваксеров”, – сказала она. – Как по мне, вакцины против коронавируса – это глобальный эксперимент, и я отказываюсь в нем участвовать, и точка».

Религиозные убеждения грузин также, по-видимому, способствуют распространению сомнений в необходимости вакцинации. Многие грузинские священники открыто выступали против вакцины от коронавируса, и были даже те, кто говорил, что эти прививки – всего лишь способ, которым антихрист помечает своих последователей перед надвигающимся апокалипсисом. Подобные мнения могут возыметь действие в такой стране, как Грузия, где сильны религиозные убеждения и где в кабинетах врачей зачастую больше христианских икон, чем медицинских сертификатов.

«Священнослужители могут оказывать огромное влияние на своих прихожан, – сказал Татанашвили. – Они являются социальными референтами, если пользоваться терминами поведенческой науки, и глубоко религиозные люди обращаются к ним за разъяснениями и безоговорочно руководствуются в своих действиях их воззрениями, даже если эти воззрения противоречат фактам и здравому смыслу».

По словам Татанашвили, недоверие к серьезным медицинским исследованиям среди такого количества врачей свидетельствует о состоянии здравоохранения в Грузии, что не может его не беспокоить. «Сегодня мировая медицина поддерживает и рекомендует вакцины против COVID, – сказал Татанашвили. – Если вы отвергаете передовую медицинскую мысль, в том числе результаты надежных, научно обоснованных и рецензируемых исследований, рекомендации ведущих организаций здравоохранения, таких как Всемирная организация здравоохранения, CDC и FDA, то откуда вы берете информацию, на основе которой вы осуществляете медицинскую практику?».