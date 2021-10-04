Грузия: все внимание снова на Саакашвили

Скандальный приезд в Грузию и последующий арест экс-президента Михаила Саакашвили отвлек внимание от прошедших в минувшие выходные важных выборов. Теперь страна готовится к повторному голосованию в условиях сверхполяризировавшейся политической обстановки и суду над врагом №1 правящей партии.

Неожиданное, сюрреалистичное появление Саакашвили и не менее неожиданные последующие события в полной мере продемонстрировали причудливую природу грузинской политики, где все не так, как кажется.

Все началось примерно за неделю до назначенного на 2 октября голосования (в ходе которого грузинам предстояло избрать чиновников местного уровня по всей стране), когда Саакашвили разместил в Facebook фотографию билета на рейс Киев-Тбилиси в день выборов.

Бывший президент, занимавший этот пост с 2004 по 2012 год, до недавнего времени жил в Украине. В Грузии он был объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью, которое он считает политически мотивированным. Но он поклялся вернуться в Грузию, чтобы возглавить эпическую битву со своим заклятым врагом – миллиардером и основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.

Затем, утром накануне дня выборов, Саакашвили удивил всех, опубликовав видеозапись того, как он гуляет по Батуми и призывает граждан голосовать за Единое национальное движение (ЕНД) – ведущую оппозиционную партию страны, которую он по факту продолжает возглавлять, хотя формальным ее главой является Ника Мелиа, официальный председатель ЕНД и кандидат в мэры Тбилиси.

Правительственные чиновники провели остаток дня, наперебой заявляя, что никакого Саакашвили в Грузии нет и что видео – дипфейк.

«Я могу сказать вам с полной уверенностью, что Саакашвили нет в Батуми и что видео с Саакашвили не было записано в Батуми», – заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Исполнительный секретарь и официальный представитель партии Мамука Мдинарадзе пошел еще дальше, заявив, что видео было снято в украинском курортном городе Трускавец. «Наши эксперты с полной достоверностью подтвердили, что видео является фейком», – настаивал Мдинарадзе в разговоре с журналистами. Он даже упомянул название гостиницы в Трускавце, где якобы на тот момент и находился Саакашвили.

«Разве это не символично, что он в ТРУСкавце? – добавил Мдинарадзе.

Журналисты и другие жители Грузии тут же бросились искать информацию о Трускавце и сравнивать фотографии города с фоном на видео Саакашвили. Журналисты-расследователи изо всех сил пытались найти в видеозаписи хоть какие-нибудь признаки цифрового манипулирования.

Ближе к вечеру всему этому положил конец премьер-министр Ираклий Гарибашвили, объявивший об аресте Саакашвили на территории Грузии. «Наши правоохранительные органы с высочайшим профессионализмом завершили операцию по задержанию скрывавшегося от закона Михаила Саакашвили», – сказал премьер, настаивая при этом, что с самого начала знал о нахождении Саакашвили в стране.

«В какой версии “Матрицы” мы находимся? – пожаловался один журналист в Facebook, т.к. версии реальности, казалось, множились самым запутанным образом. – Я не удивлюсь, если завтра этим рейсом в Тбилиси прилетит еще один Саакашвили».

Затем Гарибашвили совсем добил сбитых с толку наблюдателей, в конце своей речи об аресте Саакашвили поздравив миллиардера Бидзину Иванишвили с именинами. Демонстрация премьером подобострастия по отношению к закулисному лидеру, формально не занимающему никаких постов ни в правительстве, ни в партии, только усилило ожидания, что предстоящее судебное разбирательство будет носить политическую окраску.

Но граждане Грузии все еще не были уверены, кому верить – ведь даже лидеры «Грузинской мечты» делали очень противоречивые заявления – пока власти не опубликовали видео, на котором полицейские ведут ухмыляющегося Саакашвили в наручниках в тюрьму.

Затем ситуация с Саакашвили сделала еще один неожиданный поворот: он объявил, что начинает новую жизнь с новой спутницей – 30-летним украинским политиком Лизой Ясько. «Мы с Лизой решили рассказать всем, что мы вместе», – сказал Саакашвили на видео, которое Ясько разместила после его ареста. «Мы хотим пожелать всем счастья», – добавил он по-грузински, а затем повторил по-украински. Ясько на видео молчала и просто улыбалась в камеру.

Затем Гарибашвили извинился перед членами своей партии за то, что весь день держал их в неведении по поводу истинной ситуации с Саакашвили. Он заявил, что это было необходимо для успешного проведения ареста, хотя и поставило ключевых представителей правящей партии в неловкое положение. «Я разочарован на личном уровне, но я понимаю», – сказал исполнительный секретарь партии Мдинарадзе, которого стали нещадно высмеивать в грузинских соцсетях за заявления по поводу Трускавца.

Как именно Саакашвили проник в Грузию, остается неясным, но ему такое не впервой. В 2017 году он пробился из Польши в Украину после того, как тогдашний президент Украины Петр Порошенко – бывший союзник Саакашвили, затем превратившийся в его противника, – попытался изгнать его из страны. Он оставался политическим перекати-поле, участвуя в политических баталиях в Грузии и Украине, несмотря на попытки обеих стран избавиться от него. В последнее время он выступал в качестве советника нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Какое влияние развернувшиеся вокруг Саакашвили события оказали на результаты выборов, остается неясным. По утверждению некоторых, тот факт, что ему удалось проникнуть в страну, придает весомости давним обвинениям о ширящемся под руководством «Грузинской мечты» бардаке, а заключение Саакашвили под стражу начнет разрушать партию изнутри. Другие утверждают, что на самом деле все это помогло «Грузинской мечте», мобилизовав избирателей, потенциально симпатизирующих оппозиции, но настроенных против Саакашвили, и что правящая партия выиграла от его ареста.

Гарибашвили заявил, что приезд Саакашвили помог оппозиции и стал причиной потери «Грузинской мечтой» примерно 7-8 процентов поддержки избирателей. Тем не менее партия набрала почти 47 процентов голосов по всей стране в пропорциональной гонке за мандаты в городских советах. ЕНД заняла второе место с примерно 30,7%. Кандидатам в мэры от «Грузинской мечты» не удалось преодолеть 50-процентный барьер в таких ключевых городах как Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, вследствие чего на 30 октября был назначен второй тур.

Репутация Саакашвили в Грузии носит неоднозначный характер: его считают одновременно модернизатором, справившимся с расцветшей после распада СССР коррупцией и значительно поднявшим статус страны, и полуавтократическим оппортунистом, правившим Грузией железной рукой. На протяжении девяти лет после прихода к власти официальные лица «Грузинской мечты» неизменно называют период его правления «кровавыми девятью годами». На каждых выборах партия пытается запугать избирателей, выставляя себя единственным оплотом, стоящим на пути возвращения Саакашвили.

Когда на политической арене Грузии появляются какие-нибудь альтернативные ЕНД или «Грузинской мечте» партии, то последняя тут же вешает на них ярлык сторонников Саакашвили. Результаты местных выборов показали, что страна по-прежнему разделена между данными двумя партиями, но среди избирателей также существует ощутимый спрос на нечто отличающееся от этих двух крайностей.

Тем временем Гарибашвили делает все возможное, чтобы нанести ущерб и без того сомнительной репутации правовой системы Грузии, намекая, что суды сделают с Саакашвили то, что скажет его партия. «Мы предъявим ему новые обвинения, если он не будет вести себя хорошо», – сказал премьер.