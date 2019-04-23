Грузия: в Панкиси разгорелись беспорядки

То, что началось с сопротивления строительству ГЭС в Панкиси, 21 апреля переросло в массовые столкновения между местными жителями и спецназом, вызвавшие опасения по поводу разрастания конфликта.

Когда в ущелье прибыл полицейский спецназ, чтобы подавить протесты против возведения ГЭС, жители местных деревень начали бросать в сотрудников палки и камни. Спецназовцы ответил слезоточивым газом и резиновыми пулями. В результате, согласно официальной информации, пострадали 38 полицейских и 17 местных жителей.

Остальная часть страны с трепетом наблюдала за прямой телетрансляцией с места событий. За Панкисским ущельем закрепилась репутация непокорности центральным властям и поддержки исламских боевиков. Но местные жители обвиняют в провоцировании беспорядков власти, говоря, что привлечение спецназа для борьбы с мирными протестами было ненужным и провокационным проявлением силы.

Столкновения вспыхнули в воскресенье после того, как местные жители попытались помешать рабочим приступить к строительству ГЭС «Хадори-3», являющейся частью более крупного гидроэнергетического комплекса. Местные жители и некоторые активисты по защите окружающей среды считают, что проекты строительства плотин нанесут ущерб экосистеме долины и ограничат доступ прилегающих деревень к воде.

После того, как в дело вмешался спецназ, противостояние быстро приобрело насильственный характер. Мужчины, женщины и дети, некоторые с криками «Аллаху акбар», бросались в спецназовцев камнями и били палками по бронированным полицейским машинам. Над местом событий поднялось облако смога – смеси слезоточивого газа и дыма от коктейлей Молотова. Сгорел как минимум один полицейский автомобиль.

Полицейские попытались разрядить обстановку, пригласив делегацию местных жителей в соседний город для переговоров, но во второй половине дня, с прибытием дополнительных полицейских сил, противостояние возобновилось.

Напряженность спала после того, как министр внутренних дел Георгий Гахария лично приехал в ущелье и провел переговоры с жителями. Он говорил в примирительном тоне, поблагодарив как полицию за «выполнение своей работы», так и деревенских старейшин за проявление сдержанности, но также сделал предупреждение. «Бросать камни – это не ответ. Каждый, кто применял силу против сотрудников правоохранительных органов, будет наказан в соответствии с законом», – сказал Гахария.

Оппозиционные партии и многие наблюдатели подвергли власти критике за неуклюжие действия и применение чрезмерной силы. «Мы никоим образом не можем оправдывать нападения на полицию, но… когда государство проводит такую бессмысленную операцию в таком опасном регионе, ответственность полностью ложится на государство», – сказала журналистам Нино Гогуадзе, один из лидеров партии «Свободные демократы».

Отношения между жителями Панкиси и центральным правительством в Тбилиси и без того оставались напряженными после антитеррористической операции в регионе в 2018 году, в результате которой погиб подросток. Отец мальчика, Малхаз Мачаликашвили, продолжает проводить акции протеста, пытаясь добиться справедливости в отношении убийц своего сына. Его действия находят отклик как в Панкиси, так в остальной части Грузии.

Несколько ведущих правозащитных организаций в совместном заявлении подвергли критике развертывание спецназа до того, как были исчерпаны мирных средства. «В последние несколько недель, во время визита высокопоставленных чиновников ... в Панкисское ущелье, были даны обещания провести публичные обсуждения с участием экспертов. Ясно, что власти не выполнили это обещание», – говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии, «Зеленой альтернативы» и Центра образования и мониторинга прав человека (EMC).

В прошлом году EMC подал иск от имени жителей Панкиси с просьбой отозвать экологическое разрешение на строительство ГЭС. Центр утверждает, что гидроэлектростанция нанесет ущерб окружающей среде региона и источникам дохода местного населения. «Зеленая альтернатива» заявила, что исследование по поводу воздействия ГЭС на окружающую среду не было проведено должным образом. «Документ об оценке воздействия [ГЭС] на окружающую среду был… просто скопирован из документов, подготовленных для других гидроэлектростанций», – сказала Achara TV председатель «Зеленой альтернативы» Манана Кочладзе.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что опасения по поводу ущерба экологии преувеличены. «Каждый раз, когда вы что-то строите, каждый раз, когда вы ударяете лопатой по земле и режете дождевого червя, вы оказываете воздействие на окружающую среду», – заявил после событий депутат парламента Реваз Арвеладзе, эксперт по энергетике и член «Грузинской мечты». По его словам, воздействие небольшой ГЭС мощностью 5,8 мегаватта будет крайне малым и не стоит «всего этого шума».

Некоторые представители оппозиции заявили, что власти поспешили подавить выступления против ГЭС, т.к. дело затрагивало деловые интересы миллиардера и председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и его соратников. «Вот что получается, г-н Бидзина, когда вы управляете страной как своей личной корпорацией, когда деловые интересы ставятся выше всего остального», – сказала Нино Бурджанадзе, бывший спикер парламента и лидер партии «Демократическое движение - Единая Грузия».

Министр внутренних дел Гахария заявил, что строительство гидроэлектростанции приостановлено до окончания переговоров с местными жителями. По его словам, ГЭС не станут строить, если не удастся добиться «согласия 90% местного населения».