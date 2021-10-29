Грузия: голодающий Саакашвили – головная боль для властей

Здоровье самого известного заключенного в Грузии – бывшего президента Михаила Саакашвили – ухудшилось после почти месяца голодовки. Но чем слабее он становится, тем большую проблему для грузинских властей он представляет.

Вот уже почти месяц, как Саакашвили отказывается от еды, то есть с момента своего задержания после сенсационного нелегального возвращения в Грузию в конце сентября. Врачи предупреждают, что истощение на фоне хронической талассемии (передающегося по наследству дефицита гемоглобина и эритроцитов), которой страдает Саакашвили, может в любой момент привести к опасным для жизни осложнениям.

Поскольку состояние Саакашвили ухудшилось, наблюдающие за его здоровьем врачи пытались добиться его перевода в частную клинику, утверждая, что тюремная клиника может не справиться в случае крайней необходимости.

Но власти отказали в их просьбе, заявив, что бывший президент не должен иметь привилегий по сравнению с другими заключенными, которые проходят лечение в тюремных учреждениях, и высмеяли его просьбу. Отвечая на вопрос о состоянии Саакашвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили – его давний политический оппонент – не смог удержаться, чтобы не сыронизировать. «Не волнуйтесь, мы как следует позаботимся о заключенном Саакашвили», – сказал Гарибашвили на этой неделе.

Однако личный врач Саакашвили и его сторонники напомнили, что сотни заключенных в Грузии регулярно переводятся из тюремных больниц в специализированные клиники.

«Когда я возглавлял Республиканскую больницу [крупную клинику в Тбилиси], ко мне приводили много пациентов из тюремной больницы», – сказал личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе 22 октября после того, как поставил капельницу бывшему президенту в его камере.

Адвокаты Саакашвили также утверждают, что его перевод в тюремную больницу, где проходят лечение многие осужденные преступники, поставит под угрозу его жизнь. Учитывая, что Саакашвили возглавлял борьбу с организованной преступностью во время своего пребывания у власти, адвокаты опасаются нападения на него с целью мести.

Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова, прибывшая в Тбилиси 27 октября для осмотра Саакашвили, также призвала власти разрешить перевести его в частную клинику. (Саакашвили является гражданином Украины и после ухода с поста президента Грузии в 2013 году периодически там живет; в настоящее время он является советником президента Украины Владимира Зеленского).

«Мы все знаем, что на 27-й день голодовки существует риск, связанный с возможным сбоем в работе органов, и на этом этапе скорая помощь может не успеть его спасти, а госпитализировать будет уже поздно», – сказала журналистам Денисова.

Денисова также отметила, что власти, похоже, пытались помешать ее визиту, поскольку в аэропорту Тбилиси ее долго допрашивали в стороне, прежде чем разрешили въезд в страну. «Они впустили меня только после того, как я сделала несколько звонков и предупредила их о возможных последствиях», – сказала она. Украинскому адвокату Саакашвили и группе украинских журналистов было отказано во въезде по прибытии в аэропорт, что свидетельствует об ухудшении отношений между двумя союзниками из-за ситуации с Саакашвили.

Основные партнеры Грузии Евросоюз и Соединенные Штаты также с беспокойством следят за ситуацией. Несколько членов Европейского парламента, занимающихся вопросами Грузии, недавно опубликовали совместное письмо, в котором в довольно резких выражениях говорится, что «содержание под стражей лидера оппозиции и бывшего президента вызывает вопросы о политическом характере преследования».

Власти Грузии, однако, главным образом обеспокоены угрозой возникновения гражданских беспорядков внутри страны под предводительством Саакашвили, иными словами, второй «Революции роз».

По словам Гарибашвили, в действительности Саакашвили хочет попасть в частную клинику с единственной целью – так его сторонникам будет легче освободить его. Они утверждают, что он вернулся в Грузию, тайком пробравшись в страну перед первым туром местных выборов в конце сентября, для того чтобы поднять восстание.

Саакашвили, со своей стороны, не предпринял никаких шагов, чтобы развеять подобное впечатление. Более того, он неоднократно заявлял, что цель его возвращения на родину – сместить правящую партию «Грузинская мечта». Предвидя арест по возвращении, Саакашвили сказал, что «грузинский народ освободит себя и меня тоже» из лап олигарха Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии «Грузинская мечта» и по-прежнему закулисного лидера страны.

Споры вокруг Саакашвили усугубили основную политическую напряженность, вызванную назначенным на 30 октября вторым туром выборов, и еще больше накалили обстановку, которая может обостриться до предела в день выборов.

В преддверии голосования власть и оппозиция проводят митинги с целью, соответственно, осудить или поддержать заключенного в тюрьму экс-президента.

«Саакашвили, выгляни из своей камеры и посмотри, сколько свободных грузин здесь собралось, грузин, которые помнят твой жестокий режим и не хотят твоего возвращения», – сказала министр культуры и спорта Теа Цулукиани на митинге, организованном «Грузинской мечтой» в центре Тбилиси 27 октября.

Митинг, судя по всему, был плохо завуалированной попыткой перебить впечатление от многолюдной демонстрации в поддержку Саакашвили, состоявшейся на том же месте двумя неделями ранее. На оба мероприятия участников свозили в столицу целыми автобусами в соответствии с давно устоявшейся в Грузии практикой: соперничающие партии в попытке затмить и превзойти друг друга привлекают к участию в предвыборных митингах как можно большее число людей, а затем наблюдают за тем, как СМИ обсуждают, какой стороне удалось собрать больше народа.

На своем митинге лидеры «Грузинской мечты» неоднократно упоминали с почтением имя Иванишвили, напоминая избирателям, как миллиардер освободил грузин от «жестокого режима» Саакашвили девять лет назад. В ответ Саакашвили обратился из тюрьмы к своему заклятому врагу Иванишвили: «Если бы у тебя действительно хватило смелости, ты бы привез меня на этот ваш проплаченный митинг и вызвал бы меня на дебаты перед теми самыми людьми, которых вы туда согнали».