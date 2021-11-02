Грузия: госдолг приближается к пределу

Планы правительства по привлечению кредитов почти не оставляют пространства для маневра в случае будущих кризисов. (Maksym Kapliuk/iStock/Getty)

Пандемия сильно ударила по государственным бюджетам во всем мире, и Грузия не стала исключением. Сейчас Тбилиси приближается к установленному законом предельному уровню государственного долга. Однако правительство премьер-министра Ираклия Гарибашвили заявляет, что в будущем году собирается взять в долг гораздо больше.

В соответствии с принятым в 2011 году законом, который должен защищать страну от чрезмерных процентных ставок и других макроэкономических опасностей, потолок государственного долга установлен на уровне 60 процентов ВВП.

По данным Министерства финансов, в прошлом году, когда власти увеличили социальные расходы, государственный долг — как внутренний, так и внешний, — резко вырос на 2,3 миллиарда долларов, или 33 процента. В сочетании с падением ВВП на 6,2 процента это привело к кратковременному выходу отношения задолженности к ВВП, рассчитанного в нестабильных грузинских лари, за 60-процентный предел. С тех пор лари стабилизировался и даже несколько отыграл прошлые потери, и теперь отношение составляет около 57 процентов. Экономический рост возобновился.

Однако правительство планирует поддерживать отношение долга к ВВП на уровне, близком к установленному законом пределу, что почти не оставляет ему пространства для маневра в случае будущих кризисов.

В этом месяце Гарибашвили представил парламенту проект бюджета на 2022 год, для исполнения которого необходимо занять у иностранных кредиторов еще 3,1 миллиарда лари (чуть меньше 1 миллиарда долларов). (Бюджет был обнародован всего через несколько недель после того, как Гарибашвили отказался от кредита Евросоюза на сумму 75 миллионов евро, утверждая, что экономика Грузии растет быстрее, чем предполагалось, и это избавляет от потребности в дополнительных средствах. ЕС утверждает, что Грузия потеряла право на такой кредит в результате невыполнения обязательств по демократическим преобразованиям.)

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сокращавшийся и до пандемии, также уменьшился. Как сообщает Национальное статистическое управление Грузии, в 2020 году ПИИ упали до самого низкого уровня за 15 лет, даже худшего, чем в период «Великой рецессии».

Кредиты брались на случай чрезвычайных ситуаций, подобных пандемии COVID-19. Но более всего наблюдатели осуждают то, как правительство Грузии тратило деньги в годы экономического бума. Еще большее беспокойство, по их словам, вызывает тот факт, что проявления этих вредных привычек можно заметить и в новом бюджете.

Министерство финансов Грузии не ответило на многочисленные просьбы о комментариях.

Экономист Паата Шешелидзе из организации «Новая экономическая школа-Грузия» считает, что власти объявляют о крупных расходах ради кратковременного политического эффекта, но затем бросают проекты, которые оказываются расточительными или неудачными.

«Мы влезаем в долги, мы создаем иллюзию деятельности, но непосредственный эффект получает скорее та группа [в правительстве], которая руководит этими проектами и распределяет эти деньги», — сказал Шешелидзе в интервью Eurasianet.org.

Взять, к примеру, восстановление системы снабжения питьевой водой в Кахетии, иссушенной солнцем провинции на самом востоке Грузии. В 2015 году правительство начало эту работу, взяв у Европейского инвестиционного банка — кредитного учреждения, принадлежащего странам-членам ЕС, — кредит на 29 миллионов лари. Трубопровод должен был быть модернизирован к маю 2018 года; три года спустя местные жители продолжают жаловаться на качество воды, и считают, что весь проект нужно начинать заново.

В 2016 году начались строительные работы на 12-километровом шоссе Самтредиа-Григолети. Правительство взяло у Европейского инвестиционного банка кредит на 245 миллионов лари. Прошло пять лет, но дорога так до сих пор и не открыта.

«Речь идет о долгосрочных кредитах, и нынешний [премьер-]министр совершенно не думает о том, кто будет эти кредиты отдавать; его интересует та выгода, которую они приносят прямо сейчас, сию секунду. В отличие от частных компаний, правительство не беспокоится о займах и выплатах, потому что оно платит не из своего кармана. Платим мы, налогоплательщики», — сказал Шешелидзе.

Экономист Михеил Кукава, работающий в тбилисском отделении компании Policy and Management Consulting Group, утверждает, что правящая партия обладает слишком большим могуществом в управленческих структурах Грузии, а другим ветвям власти, в том числе парламенту, не хватает сил для осуществления действенного контроля.

В существующей системе «правительство и только оно может проводить предварительный анализ проектов и как следует оценивать потребности. Будет ли мост построен или не будет, решает правительство, и никто другой не может повлиять на это решение, — сказал Кукава в интервью Eurasianet.org. —В деятельность правительства могут вмешиваться только избиратели во время выборов».

«У нас очень либеральный и щедрый [долговой] потолок. Однако вопросы нужно задавать не о пороге, а о том, как правительство использует кредиты», — сказал Кукава.