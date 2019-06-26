Грузия готовится к исходу российских туристов

Едва Россия объявила о запрете на полеты в Грузию, как у Кетино Нижарадзе зажужжал телефон. Пришло сообщение от российской семьи, которая собиралась провести весь июль и часть августа в грузинском городе Батуми на Черном море, в квартире, которую сдает Кетино. Семья отказалась от аренды.

«Они ничего не объяснили, только сказали, что все люди все равно братья», — сказала Нижарадзе, которая работает учительницей в начальной школе. Поскольку она не знала, что Кремль приостановил авиарейсы и призвал российских туристов покинуть Грузию, их отказ показался ей «почти предательством».

«Эта пара жила у меня каждое лето в течение трех лет. Наши дети играли вместе, — сказала она. — Они знали, что я отказываюсь от всех других постояльцев и держу место для них, так что отмена в последний момент и безо всяких объяснений выглядела непорядочно».

В тот же день, 21 июня, в шестистах с лишним километрах оттуда, в столице Грузии Тбилиси, британско-грузинский гражданин Уильям Данбар услышал о запрете полетов, когда ужинал с друзьями. «Я подумал: „Ну, Путин в своем репертуаре“, как вдруг на мой телефон посыпались сообщения», — сказал он. Пришло несколько сообщений об отмене бронирования на Airbnb. Российские туристы, зарезервировавшие квартиру в Тбилиси, которую сдает Данбар, один за другим отменяли свои заказы. «Все отменилось до самого сентября», — сказал Данбар, который время от времени пишет для Eurasianet.

Экскурсовод Шорена Шарикадзе узнала об отмене большинства туров, заказанных на июль и август, когда вела группу украинских туристов по одному из самых популярных горных маршрутов Грузии, в Сванетии. «Я в основном работаю с российскими и русскоговорящими туристами, а летом у нас пик сезона горных туров. Теперь у меня осталось всего два тура: группа белорусов в июле и казахи в августе», — сказала Шарикадзе. По ее словам, за одну ночь она потеряла около 2500 долларов.

Памятник грузино-российской дружбе недалеко от Гудаури

От экскурсий отказываются не только русские, но и некоторые русскоговорящие туристы из других бывших советских республик, уточняет она. «Многие из них смотрят российские новости, а в российских новостях говорят, что тут антироссийские погромы и насилие, и это их пугает», — сказала Шарикадзе.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал продолжающиеся в Тбилиси протесты «русофобской истерией». Демонстрации начались 20 июля после появления в грузинском парламенте российских депутатов. Протестующие были возмущены, увидев российского парламентария на месте спикера парламента Грузии в то самое время, когда российские войска по-прежнему оккупируют отколовшиеся территории Абхазии и Южной Осетии. В ответ президент России Владимир Путин ввел запрет на авиарейсы и велел российским гражданам покинуть Грузию до 8 июля. Российские новостные агентства нагнетают панику, рисуя мрачные картины ненависти, с которой русские сталкиваются в Грузии.

Несмотря на все территориальные трения между двумя странами, число российских туристов, проводящих отпуск в Грузии, постоянно росло. В этом году они даже составили большинство приехавших в Грузию иностранцев: по данным Министерства туризма к концу мая их число достигло приблизительно 540 000 человек. За весь прошлый год эта цифра составила 1,4 миллиона; ожидалось, что к концу этого года она увеличится до 2 миллионов.

В первые же дни после объявления эмбарго тбилисская компания Wehost, занимающаяся обслуживанием жилья, которое снимают через систему Airbnb, отметила резкий рост числа отмененных заказов из России. «Около 40 процентов наших предполагаемых постояльцев были из России, — сказал менеджер Wehost Ника Анджапаридзе. — Разумеется, это повредит и нашей компании, и домовладельцам».

Отели верхнего ценового сегмента Rooms и Stamba, представляющие собой маленькую сеть гостиниц класса люкс, известных своим шикарным дизайном в хипстерском стиле, также ощутили некоторые трудности. «Да, у нас было несколько отмен в последний момент, но мы продолжаем получать заказы из России несмотря на ограничения полетов, наложенные российским правительством», — сказал Валерий Чехерия, генеральный директор группы «Аджара», которой принадлежат отели Rooms и другие известные грузинские заведения, например «Фабрика», многофункциональное городское пространство в Тбилиси.

По словам Чехерии, он считает, что многие российские туристы будут по-прежнему приезжать в Грузию и в его гостиницы вне зависимости от политических решений Москвы. Кроме того, его компания старается обезопасить себя от чрезмерной зависимости от какой-либо одной страны. «Учитывая нестабильные отношения между нашими странами, чему мы уже неоднократно были свидетелями, мы постарались не слишком зависеть от российского рынка», — сказал он: компания также предлагает свои услуги на американском, европейском и ближневосточном рынках.

Сильнее всего туристическая война, вероятно, ударит по более мелким гостиницам, хозяевам жилья и экскурсионным компаниям. В приморских городах вроде Батуми сдача жилья в летний сезон — основной источник дохода для многих, если не для большинства, жителей. «В школе мы получаем мизерную зарплату — 500 лари [около 180 долларов] в месяц, — сказала Нижарадзе. — Поэтому все учителя, все мои знакомые сдают летом, чтобы свести концы с концами. […] Я залезла в долги, чтобы сделать ремонт в своей квартире: поменяла трубы и обои — и собиралась расплатиться с долгами из арендной платы. А теперь я получаю такой „подарок“ от Путина».

Однако надвигающиеся трудности порождают сплоченность. Многие грузины обратились через социальные сети к своим зарубежным друзьям, призывая их провести нынешнее лето в Грузии. «Дорогие друзья, пожалуйста, запланируйте на это лето отпуск в Грузии, — написала на своей странице в Facebook всемирно известная грузинская певица, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили. — Грузии нужна поддержка! Приезжайте в Грузию!» Известный грузинский футболист Гурам Кашия, игравший раньше за голландский клуб Vitesse, пригласил через Instagram своих поклонников и друзей посетить Грузию. «Голландские друзья, приезжайте в Грузию, чтобы наконец увидеть настоящие горы (хотя я и люблю вашу плоскую страну)», — написал он.

Иностранные дипломаты, в том числе послы Литвы и Великобритании, также призвали приезжать в Грузию и поддержали идущую в социальных сетях кампанию под хештегом #SpendSummerInGeorgia («#ПроведилетовГрузии»). Грузинская православная церковь призвала своих прихожан провести летний отпуск в Грузии и попросила банковскую отрасль предоставлять кредиты на облегченных условиях, чтобы помочь испытывающей затруднения сфере туризма. Известный банкир Мамука Хазарадзе обещал оплатить десять авиарейсов из Украины в Грузию.

Для некоторых работников туристической отрасли продолжающееся напряжение в отношениях с Россией чревато не только экономическими, но и личными потерями. Экскурсовод Шарикадзе рассказала, что несколько часов спорила по телефону с одной бывшей российской клиенткой, ставшей ее подругой. «Тем вечером она мне позвонила и стала говорить что-то вроде „почему вы так грубо обращаетесь с Россией? Зачем вы выгнали депутата российского парламента?“, а я ответила: „А зачем вы выгнали грузин из их домов?“ — сказала она. — Муж говорил мне успокоиться и повесить трубку, но я не могла. До сих пор я всегда старалась не разговаривать с ней о политике, и она делала то же самое, так что теперь, после этого разговора, я понимаю, что взгляды у нас диаметрально противоположные».