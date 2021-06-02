Грузия демонстрирует мощный экономический рост

Статистическое агентство Грузии сообщило на этой неделе, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в апреле достиг 44,8 процента в годовом исчислении, и в первые четыре месяца 2021 года в среднем составил 8,1 процента.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании Кабмина поставил эти «беспрецедентно высокие» цифры себе в заслугу. «Это результат правильной политики и правильных шагов, предпринятых нами. В бизнесе очень позитивный настрой, очень позитивные ожидания. Это очень важно», – сказал он 31 мая.

Однако Гарибашвили лишь вскользь упомянул об очень важном нюансе – беспрецедентных экономических трудностях, пережитых страной в прошлом году. В апреле 2020 года ВВП Грузии рухнул на 16,6 процента в годовом исчислении в связи с введенными по всему миру ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса. Более того, по данным статистического агентства, в первом квартале этого года – в связи с удручающими показателями за январь и февраль – ВВП упал на 4,2 процента.

В тбилисской брокерской компании Galt & Taggart отмечают, что правильнее было бы сравнивать нынешний рост с показателем апреля 2019 года. Однако даже в этом случае экономика Грузии показала очень здоровый рост на 20,8 процента.

Гарибашвили также не упомянул рост потребительских цен, который в марте и апреле составил 7,2 процента. Последний раз подобные показатели наблюдались в 2011 году.

В ходе брифинга 31 мая представители Galt & Taggart заявили, что рост наблюдался во всех секторах экономики, за исключением горнодобывающей промышленности. В брокерской компании отметили возвращение туристов, рост цен на сырьевые товары и восстановление реэкспортной торговли автомобилями: «На данный момент мы прогнозируем, что рост ВВП в 2021 году будет на уровне 7 процентов. Ранее мы прогнозировали рост на 5 процентов при базовом сценарии, и на 3,6 процента – при пессимистичном».