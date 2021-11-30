Грузия: дни криптославы миновали?

В один из вечеров прошедшего лета в кинотеатре «Амирани», расположенном в самом центре Тбилиси, состоялась историческая премьера: закрытый показ первого в мире телесериала о криптовалютном бизнесе, который был снят на средства, полученные от продажи криптовалюты.

Сериал «Люди с крыльями», действие которого разворачивается в Грузии, рассказывает о четырех молодых друзьях, решивших совместно заработать на криптовалюте. По версии создателя и продюсера сериала Алекса Судадзе, в процессе реализации своих амбициозных планов они столкнутся с препятствиями, в том числе с предательством своих же друзей, а также с противодействием со стороны криминального мира и старшего поколения «советских» бизнесменов.

Будучи одним из лидеров криптосообщества Грузии, Судадзе положил в основу сюжета сериала свой десятилетний опыт работы с криптовалютами. Впервые майнингом он занялся в 2012 году, а в 2014 году основал Bitcoin Embassy Georgia – некоммерческую организацию, которая занимается популяризацией криптовалют и лежащей в основе онлайн-валют технологии блокчейна.

На создание сериала о криптовалюте его вдохновил – кто бы мог подумать! – Дэвид Линч, с которым Судадзе познакомился на показе фильма во время визита режиссера в Тбилиси в 2017 году. «Мы проговорили 30 минут, и он сказал мне: “Я надеюсь, ты станешь режиссером”, – рассказал Eurasianet.org Судадзе. – Я много думал об этом и в новогоднюю ночь 2019 года я сказал своим друзьям: “Давайте снимем фильм о криптовалютах”».

В сериале рассказывается о вымышленной молодой компании Innovation Technology Company. В одной из сцен первой серии молодой сотрудник парламента читает грузинским чиновникам лекцию о преимуществах криптоэкономики.

В фильме также показаны дата-центры, где в промышленных масштабах добывают биткоин и другие криптовалюты – их виртуально создают путем энергоемких компьютерных вычислений. Компании или частные лица, предоставляющие свои компьютеры для майнинга, получают долю валюты, которую они помогают добывать, выполняя вычисления, необходимые для верификации данных в блокчейне.

За последние десять лет Грузия стала лидером мировой криптоэкономики во многом благодаря дешевой электроэнергии, низким налогам и благоприятному правовому климату.

Впервые мировая общественность заговорила о возрастающей роли Грузии в криптоэкономике примерно в 2015 году. Хотя заполучить точные цифры достаточно сложно, возможность оценить ситуацию в Грузии появилась благодаря таким документам, как отчет Всемирного банка за 2018 год, в котором был зафиксирован резкий и необъяснимый рост потребления электроэнергии. По всей стране было установлено оборудование для майнинга, начиная от деревенских домохозяйств и заканчивая предприятиями, управляемыми международной компанией Bitfury, которой принадлежит огромный дата-центр в Тбилисской свободной зоне – свободной от налогов промзоне площадью 17 гектаров, созданной в пригороде Глдани в декабре 2015 года.

В мае глобальная криптоэкономика пережила потрясение: Китай, где было развернуто подавляющее большинство майнинговых мощностей, объявил о запрете на криптодобычу, что создало более выгодные условия для добычи криптовалют в других странах.

Однако в Грузии значительного скачка активности в этой сфере не наблюдается.

За последние два года развитие майнинга в промышленных масштабах в Грузии существенно сбавило обороты, в основном из-за роста цен на электроэнергию. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии незначительно повысила тарифы в 2015, 2017 и 2018 годах из-за растущего спроса и затрат на новую инфраструктуру. В январе 2021 года как в Тбилиси, так и в регионах произошло более существенное повышение тарифов – от 30 до 50 процентов для коммерческих пользователей. Установленные ранее тарифы были признаны неприемлемыми из-за девальвации национальной валюты, приведшей к увеличению стоимости импорта и инвестиций.

«Потребление электроэнергии выросло настолько, что правительство было вынуждено увеличить объем поставок электроэнергии из-за рубежа и повысить цены на электричество», – сказал Георгий Авалиани, грузинский криптопредприниматель и бывший менеджер криптодобывающей компании Bitforx, которая в свое время эксплуатировала объект с размещенными там 20 тысячами компьютеров для майнинга в Кутаисской свободной зоне – безналоговом анклаве, управляемом китайской группой Hualing.

Компания Bitforx начала работу в 2017 году, но уже в 2019 году закрылась, после того, как цена биткоина снизилась и оставалась на низком уровне на протяжении нескольких месяцев. Затем компания продала все оборудование для майнинга, которое было отправлено в Азербайджан, где цена на электричество была ниже, сказал Авалиани.

«В настоящее время страны серьезно конкурируют друг с другом, предлагая криптодобывающим компаниям наиболее благоприятные условия, – сказал он. – К сожалению, Грузия утратила свое конкурентное преимущество: в Украине и даже в России электричество дешевле».

По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, доля Грузии в ежемесячном хешрейте – показателе, определяющем объем вычислительных мощностей сети биткоина по всему миру – упала с 0,32 до 0,10 процента в период с сентября 2019 года по начало 2021 года, постепенно увеличившись до 0,19 процента этим летом. «Казахстан, Россия и США в основном выигрывают от закручивания гаек Китаем», – сказал криптопредприниматель Вахтанг Гогохия. (Действительно, доля Казахстана за тот же период выросла с 1,4 процента до более чем 18 процентов).

Гогохия являлся владельцем криптокомпании Golden Fleece, планировавшей создать крупный майнинговый центр, финансируемый за счет продажи новой криптовалюты, которую он собирался назвать Golden Fleece Token. Но он отказался от этих планов и занялся продажей коллекционных монет, выпущенных ограниченным тиражом (имеются в виду настоящие, металлические монеты).

«За последние годы в Грузии выросли тарифы на электроэнергию, поэтому сфера майнинга криптовалют утратила свою привлекательность», – сказал Гогохия.

Компания Golden Fleece разделила судьбу многих других ранее созданных амбициозных стартапов по криптодобыче в Грузии, чьи замороженные аккаунты в социальных сетях теперь являются единственным напоминанием об их прежнем существовании.

Тем не менее криптопредприниматели не теряют надежды. Многие представители криптосообщества Грузии каждые две недели собираются в арендуемом на время помещении в столичном районе Ваке для участия во встречах, организованных Crypto Traders International – международным сообществом работников сферы криптовалют и энтузиастов.

На встречах презентуются новые проекты, которые в наше время все чаще связаны с предоставлением финансовых или технических услуг в криптомире, а не с майнингом. Тем не менее иностранцы продолжают приезжать в Грузию для работы в сфере криптовалют, сказал Пьер, основатель сообщества из Германии, который попросил не указывать его фамилию, поскольку он все еще официально не зарегистрирован в Грузии.

«Я не часто сталкиваюсь с высокотехнологичными проектами, поэтому я вижу большой потенциал в совместной работе местного сообщества и сообщества экспатриантов, поскольку много иностранцев, работающих в крупных криптокомпаниях, включая меня, приезжают в Тбилиси работать удаленно», – сказал Eurasianet.org Пьер.

Судадзе, продюсер телесериала, тоже сохраняет оптимизм. «Электричество все еще дешевле, чем в Европе. В Тбилисской свободной зоне открываются филиалы международных компаний из Турции, Италии, Испании или Франции», – сказал он.

Он также упомянул о предстоящем изменении порядка покупки и продажи электроэнергии в Грузии: в январе в стране будет запущена Грузинская энергетическая биржа, благодаря которой предприятия смогут напрямую договариваться с производителями электроэнергии, например, с гидроэлектростанциями, в обход традиционных коммунальных компаний, что также даст им возможность получить скидки.

Пока же Судадзе руководит шестью дата-центрами, разбросанными по всей Грузии, и работает над открытием седьмого. Он привез часть оборудования из Китая после введения там ограничений. «Запрет Китая приведет к увеличению прибыли других криптодобытчиков», – сказал он.