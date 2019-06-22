Грузия: жесткое подавление протестов ставит под вопрос выживание «Грузинской мечты»

На следующий день после ожесточенных столкновений в центре Тбилиси спикер парламента Грузии подал в отставку, но напряженность не спала. Выживание правящей партии вдруг оказалось под сомнением на фоне недовольства многих жителей страны тем, что «Грузинская мечта» нарушила свое обещание никогда не применять чрезмерную силу для подавления протестов.

Двое демонстрантов, мужчина и женщина, лишились глаза в результате попадания выпущенных полицейским спецназом резиновых пуль, и еще более десятка людей оказались в больнице с тяжелыми травмами, сообщили врачи в тбилисской клинике New Hospital. «Чем этот ребенок такое заслужил?», – вопрошала перед собравшимися у клиники журналистами жительница Тбилиси Лиа Циклаури. Ее сыну резиновой пулей разбило челюсть. «Ответственность за это я возлагаю на правительство», – добавила она.

Одной из тех, кто потерял глаз, была 18-летняя Майя Гомури, которая даже не принимала участия в акции протеста, а просто шла домой с работы, рассказала ее сестра новостному сайту Netgazeti.

Министерство здравоохранения Грузии сообщило, что в ночь с 20 на 21 июня было госпитализировано 240 человек, в том числе 80 полицейских, получивших травмы, когда протестующие пытались штурмовать здание парламента. «У большинства из них синяки и травмы глаз», – сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Заза Бохуа. По сообщению МВД, было арестовано 305 человек.

Ситуация обострилась после того, как демонстранты попытались прорваться в здание парламента.

Протесты разразились после того, как депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову позволили председательствовать на съезде депутатов парламентов православных стран, проходившем в зале пленарных заседаний грузинского парламента. Оппозиционные партии и обычные граждане пришли в ярость из-за того, что правящая «Грузинская мечта» пустила Гаврилова и других российских парламентариев в законодательный орган страны.

Россия разместила военные контингенты в Абхазии и Южной Осетии, которые большая часть мира считает территорией Грузии, и эти войска отгораживают сепаратистские территории от остальной части Грузии колючей проволокой. На этом фоне показанные по телевидению кадры того, как Гаврилов сидит в кресле спикера парламента Грузии, были расценены многими грузинами как тяжкое оскорбление.

Вечером перед зданием парламента собралась огромная толпа разгневанных людей, обвинявших правительство в коллаборационизме с Кремлем. «Люди пришли сюда, чтобы осудить тот факт, что сегодня наше правительство капитулировало перед Россией», – сказал Давид Кацарава, лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве».

Хотя некоторые высокопоставленные чиновники извинились за то, что пригласили российских законодателей в парламент, назвав произошедшее ошибкой службы протокола, напряженность все равно вышла из-под контроля, т.к. данный инцидент усилил разделяемое многими подозрение, что «Грузинская мечта» пытается заставить страну совершить геополитический разворот в сторону Москвы. Многие из протестующих держали украинские и грузинские флаги, т.к. у Украины с Россией возник схожий конфликт.

Поздно вечером некоторые демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и пробиться в здание парламента. Протестующие схватили нескольких сотрудников полицейского спецназа, отобрали у них дубинки, щиты и шлемы, и вытолкали их с места событий. Полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.

По данным правозащитной группы «Хартия журналистской этики», при освещении событий получили травмы по меньшей мере 32 журналиста, в том числе корреспондент агентства «Рейтер» Мака Антидзе и журналисты Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Георгий Чумбуридзе и Илья Самурганиди (оба пострадали от резиновых пуль). Во второй половине дня 21 июня журналисты различных новостных агентств собрались на митинг у здания Министерства внутренних дел.

«Полицейский спецназ имеет право принимать законные меры, чтобы не допустить штурма толпой здания парламента, но они обязаны соблюдать нормы в области прав человека при применении силы, включая резиновые пули и слезоточивый газ», – отметил в своем заявлении Георгий Гогия, замдиректора по Европе и Центральной Азии организации «Хьюман Райтс Вотч».

С точки зрения многих жителей страны «Грузинская мечта» нарушила одно из своих основных предвыборных обещаний – не применять силу в отношении протестующих граждан. Именно за такие действия многие осуждали прежнюю правящую партию «Единое национальное движение» (ЕНД), и именно поэтому многие в Тбилиси теперь ожидают падения «Грузинской мечты».

«Грузинская мечта» превратилась в ЕНД, сказал комментатор Гия Хухашвили новостной службе IPN. «За произошедшее несут ответственность обе стороны [оппозиция и правительство]. Но, в конечном итоге, основная ответственность лежит на правительстве», – заявил он.

Кое-кто также считает, что часть вины лежит на оппозиции.

«Люди собрались на законную акцию протеста, но оппозиция – ЕНД – воспользовалась этим, чтобы повысить свои шансы на возвращение к власти, т.к. им только это и нужно, – сказала Eurasianet.org Саната Джаджамия, актриса, которая была вынуждена бежать из родной Абхазии в 1990-х годах. – Они преднамеренно подливали масло в огонь и пытались спровоцировать людей на штурм парламента. […] Власти тоже зашли слишком далеко, нанеся людям травмы и увечья. Было не по себе смотреть на подобное насилие, а также на то, как люди, сами еще недавно применявшие насилие против народа, теперь делают вид, что им не все равно».

В политических заявлениях «Грузинской мечты» постоянно фигурировали напоминания о событиях 7 ноября 2007 года, когда власти во главе с правящей партией ЕНД применили силу для разгона демонстрации в Тбилиси. Теперь некоторые утверждают, что последние события стали «7 ноября» «Грузинской мечты», и она заплатит за это высокую цену. «Как только вы [правительство] начнете говорить, что 7 ноября было хуже, вы проиграете, т.к. это будет означать, что вы опустились на самое дно», – написала на своей странице в Facebook бывшая министр обороны и союзник «Грузинской мечты» Тинатин Хидашели, ставшая впоследствии критиком правительства.

После того, как место проведения демонстрации очистили при помощи слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль, полицейский спецназ перекрыл подходы к парламенту.

Но некоторые считают, что «Грузинская мечта» и ее лидер Бидзина Иванишвили выпутаются. «В отличие от ЕНД, «Грузинская мечта» аморфна в качестве правящей силы», – сказал Eurasianet.org политический комментатор Джаба Девдариани. По его словам, правящая партия отличается особой структурой, в которой легкозаменимые пешки лишь формально занимают высшие правительственные посты, но нет идеологического стержня и существует только размытая административная структура. Реальной властью обладают Иванишвили и его союзники, связанные с ним узами личной и финансовой верности.

«“Грузинская мечта” рухнет только тогда, когда станет неприемлемым брать у Иванишвили деньги, или когда Иванишвили решит, что “Грузинская мечта” стала для него бесполезной, – сказал Девдариани. – Но совсем не обязательно, что при этом Иванишвили лишится влияния».

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе – один из тех, кого считают легкозаменимой пешкой, – ушел в отставку 21 июня. Также покинул свой пост Закария Куцнашвили, отвечавший за организацию рокового съезда в парламенте.

Оппозиционные партии, включая «Европейскую Грузию» и ЕНД, заявили, что продолжат демонстрации.