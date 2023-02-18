Грузия: законопроект об иностранных агентах угрожает похоронить надежды на вступление в Евросоюз

Швейцарские банковские счета Иванишвили оказались в центре теории заговора, которая может еще более отдалить Грузию от европейской интеграции. (Фото: партия «Грузинская мечта»)

Группа парламентариев, связанная с правящей партией Грузии, вносит законопроект, обязывающий организации с зарубежным финансированием регистрироваться в качестве иностранных агентов. Многие считают, что эта мера идет вразрез с попытками страны стать кандидатом в члены Евросоюза.

14 февраля депутатская группа «Сила народа», формально отколовшаяся в прошлом году от правящей партии «Грузинская мечта» и начавшая распространять теории заговора, заявила, что официально вносит на рассмотрение парламента свой анонсированный ранее законопроект об иностранных агентах.

Эта инициатива была встречена широкомасштабными возражениями, так как многие считают, что законопроект нацелен на подавление несогласных и способен нанести смертельный удар надеждам Грузии на вступление в Евросоюз.

Действия властей Грузии — «борьба со СМИ, ослабление верховенства права, а теперь еще и законопроект об иностранных агентах критически воспринимаются в Брюсселе и в странах-членах Евросоюза, так как они в конечном счете подрывают ключевые составляющие европейской интеграции», — сказал Грузинскому институту политики (ГИП) Штефан Майстер, региональный эксперт Германского совета по международным отношениям.

15 февраля ГИП, являющийся известным аналитическим центром, опубликовал комментарии местных и зарубежных экспертов, которые в подавляющем большинстве своем считают, что этот законопроект уведет Грузию с европейского пути.

Грузии было сказано, что она сможет получить статус кандидата в члены Евросоюза, если добьется достаточных успехов по 12 приоритетным направлениям реформ, определенным исполнительным органом Евросоюза — Европейской комиссией. В октябре этого года Комиссия представит доклад о развитии ситуации в Грузии, после чего 27 стран-членов Евросоюза должны принять единогласное окончательное решение о предоставлении ей статуса кандидата.

Хотя недавно соответствие Грузии общим для стран Евросоюза законам получило положительную оценку ЕС, существуют опасения, что перспективам вступления этой страны в Евросоюз угрожают существующие в ней разнообразные проблемы с демократией. Закон об иностранных агентах может стать одним из самых больших препятствий на этом пути.

В соответствии с текстом законопроекта, который попал в распоряжение грузинской службы РСЕ/РС, некоммерческие организации и издания, получающие от «иностранных сил» более 20 процентов финансирования, должны будут регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния». «Иностранными силами» могут считаться в частности иностранные государственные органы, иностранные граждане или другие зарубежные образования, а также организации, учрежденные по иностранным или международным законам.

Зарегистрированные «агенты иностранного влияния» также обязаны декларировать источники своего финансирования, а невыполнение требований о регистрации или декларировании доходов может повлечь за собой штрафы на сумму до 25 000 грузинских лари (около 9500 долларов).

Авторы законопроекта утверждают, что копируют передовые западные практики, в том числе «американские» законы. Однако критики указывают на прецеденты, в которых не слишком демократические страны ссылались на западные законы, в том числе на закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), с целью подавления своих несогласных. В Грузии особенно на слуху печальный пример России, в которой похожие законы, принятые около десятилетия назад, привели ко все усиливающемуся давлению на критиков режима.

«Эти утверждения о том, что грузинский законопроект основан на FARA, — это откровенная ложь», — сказал на 15 февраля на брифинге для прессы пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, выразивший «глубокую озабоченность» этим законопроектом, который, по его словам, «заклеймит и заставит замолчать независимые голоса и граждан Грузии».

По словам Прайса, законопроект «судя по всему, создан на основе аналогичного российского и венгерского законодательства, а не FARA или каких-либо других американских законов».

Многие в Грузии также считают этот законопроект частью наступления правящей партии на СМИ и негосударственных акторов и опасаются, что вредные последствия наступят независимо от того, станет ли он законом.

Этот законопроект станет препятствием для выполнения рекомендации Еврокомиссии, которая «предусматривает включение организаций гражданского общества в процесс принятия решение», сказал ГИП Вано Чхиквадзе, занимающийся вопросами интеграции в Евросоюз в фонде «Открытое общество — Грузия».

Хотя по-прежнему остается надежда, что правящая партия в конце концов воздержится от голосования по этому законопроекту, первые заявления депутатов от «Грузинской мечты», одобрительно отзывающихся о нем и рассуждающих о необходимости прозрачности, позволяют предположить, что у него хорошие шансы быть принятым.

Хотя «Сила народа» формально откололась от правящей партии, эта группа остается в составе возглавляемого «Грузинской мечтой» парламентского большинства. Образовавшаяся прошлым летом группа пропагандирует теории заговора, согласно которым Запад пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Одну из самых зловещих ролей играет в этих теориях посол США в Грузии Келли Дегнан, которую «Сила народа» обвинила в том, что она тайно встречалась с основателем «Грузинской мечты» миллиардером Бидзиной Иванишвили, чтобы его шантажировать.

После появления этих обвинений Иванишвили, которого многие считают неформальным руководителем Грузии несмотря на его формальный уход из политики, нарушил долгое молчание и подтвердил, что действительно встречался с Дегнан. Это усилило подозрения в том, что группа действует от его имени.

В этом контексте группа обращает особое внимание на финансовые трудности, возникшие у Иванишвили в связи со швейцарским банком Credit Suisse, утверждая, что и они являются результатом того же заговора.

Законопроект об иностранных агентах, о котором исходно было объявлено в декабре, вновь появился на повестке дня вместе с новыми жалобами адвокатов Иванишвили на его банковские проблемы. Адвокаты заявляют, что Credit Suisse блокирует Иванишвили доступ к его собственным активам под надуманными предлогами на фоне войны в Украине, и намекают, что причиной этого является «политический шантаж».

Одним из таких «предлогов» якобы была ссылка банка на резолюцию Европарламента от 9 июня, призывавшую Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили. (Европарламент повторил этот призыв в резолюции от 15 февраля, посвященной ухудшающемуся состоянию здоровья находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, призвав Тбилиси освободить Саакашвили, а Брюссель — рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в «деградации политического процесса в Грузии».)

Более того, ссылаясь на недавние утверждения адвокатов Иванишвили о том, что западные СМИ отказываются публиковать их статьи, критикующие руководство Credit Suisse, «Сила народа» даже подвергает сомнению саму идею европейской интеграции в целом.

«Если членство в Евросоюзе означает для грузинского народа отказ от свободы СМИ, верховенства закона, экономической стабильности и традиционных ценностей и установление агентократии, не имеющей никаких ценностей, то такое членство, естественно, не имеет никакой ценности для нашего народа», — заявила группа в послании от 10 февраля, посвященном «беспрецедентной и скоординированной цензуре СМИ», с которой Иванишвили столкнулся «повсюду в Европе».

Похожие евроскептические утверждения повторились и в другом послании, датированном 15 февраля, в котором снова упоминались неприятности Иванишвили в отношениях с банками и СМИ.

Бидзина Иванишвили — «враг агентократии, и, естественно, именно по этой причине блокируют его [банковский] счет и статьи».

До сих пор Иванишвили не подпадал ни под какие официальные санкции. 16 февраля агентство Bloomberg процитировало заявление Credit Suisse о том, что банк выплатил Иванишвили в общей сложности 210 миллионов долларов в рамках долгой судебной тяжбы относительно нашумевшего ранее скандального дела о мошенничестве, которое затронуло грузинского миллиардера. Однако неясно, до какой степени это разрешило банковские проблемы Иванишвили, а также до какой степени это поможет разрешить политические проблемы его страны.