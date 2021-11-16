Грузия: индустрия туризма радуется небольшому росту в октябре

Индустрия туризма Грузии, на которую приходится около 10 процентов ВВП страны, пострадала от пандемии, пожалуй, больше других секторов экономики. Но последние статистические данные указывают на то, что бесстрашные иностранные туристы, особенно из соседних с Грузией государств, начинают возвращаться.

По данным Национальной администрации туризма Грузии (НАТ), в прошлом году число приездов гостей из других государств сократилось на 80 процентов. Если в 2019 году эта бурно развивавшаяся отрасль привлекла в страну 7,7 миллиона туристов, но в 2020-м их количество рухнуло до 1,5 миллиона. Большинство прибыло из соседних стран, в частности Турции и России.

Хотя власти развернули различные программы поддержки пострадавших предприятий отрасли, многие из них все же вынуждены были закрыться. В целом, по данным МВФ, в прошлом году ВВП Грузии сократился на 6,2 процента.

Хотя в текущем году ожидается восстановление экономики, количество туристов остается низким, т.к. в Грузии отмечаются одни из самых высоких в мире показателей заболеваемости коронавирусом.

Но статистика за октябрь внушает надежду.

Согласно опубликованным в этом месяце данным НАТ, в прошлом месяце количество туристов увеличилось на 145 тыс. по сравнению с октябрем 2020 года. Но это все еще на 57 процентов меньше, чем в октябре 2019-го.

Всего в прошлом месяце Грузию посетили 205 тыс. иностранных гостей. Большая их часть прибыла из Турции (17,4 процента от общего числа), за которой следуют Россия (14,2 процента) и Армения (9,4 процента). Почти 54 процента приехали по суше.

Правительство еще не опубликовало статистические данные о том, какой вклад индустрия туризма внесла в ВВП страны в этом году. По оценкам инвестиционного банка Galt&Taggart от 15 ноября, за первые 10 месяцев года доходы от туризма достигли 1 миллиарда долларов, что на 97 процентов больше, чем за тот же период 2020 года, но почти на две трети ниже показателей 2019-го.