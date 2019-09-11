Грузия: инициатива повышения минимальной зарплаты воспринимается в штыки

Хотя экономика Грузии значительно выросла за последние 20 лет, минимальный размер оплаты труда за все это время ни разу не поднимали. (Фото: Дэвид Триллинг).

Экономика Грузии значительно выросла за последние 20 лет – с ВВП в размере менее 3 млрд долларов в 1999 году до примерно 20 млрд долларов в нынешнем. Однако за все эти годы минимальная заработная плата в стране оставалась неизменной – 20 лари в месяц (около 7 долларов). Это самый низкий показатель в бывшем СССР.

Один из парламентариев, поддерживаемый профсоюзами, предлагает ввести минимальный прожиточный размер заработной платы в Грузии. Но, учитывая сложившуюся политическую конъюнктуру, когда идея неограниченного, свободного рынка является политическим консенсусом, сторонники этой инициативы считают, что воплотить ее в жизнь будет делом непростым.

Депутат парламента Бека Нацвлишвили готовит законопроект, предусматривающий увеличение минимальной заработной платы в Грузии до 400 лари (после уплаты налогов). Его сотрудники подсчитали и вывели минимальную сумму, необходимую для проживания в Грузии, – примерно 390 лари в месяц. Документ будет вынесен на обсуждение в рамках парламентской сессии этой осенью.

Это значительно выше официального прожиточного минимума, который по состоянию на июль был установлен на уровне 187 лари на одного человека. Но официальные данные вызывают у местных жителей лишь смех. Сторонники повышения минимальной заработной платы утверждают, что эта статистика основана на устаревшей методологии, приводя в пример тот факт, что в ней учитывается сумма, на которую умелый покупатель, поторговавшись, может сбить цену на продукты питания на рынке.

«Но теперь у нас супермаркеты, где цены фиксированные», – сказал Eurasianet.org Нацвлишвили.

В случае принятия законопроекта заработная плата может существенно вырасти: хотя официальная статистика не уточняет, сколько именно людей зарабатывает до 400 лари в месяц, она показывает, что около 28 процентов рабочей силы страны получают меньше 500 лари в месяц и что средняя заработная плата у данной группы составляет 280 лари.

Однако введение минимальной заработной платы противоречит политике по поддержке бизнеса, предусматривающей устранение всевозможных ограничений и требований, которую Грузия реализует в течение последних двух десятилетий. Официальный сайт, привлекающий инвестиции в Грузию, подчеркивает отсутствие минимальной заработной платы в стране как конкурентное преимущество. Противники повышения заработной платы утверждают, что нововведение приведет к увеличению расходов для работодателей, и предупреждают, что это, в свою очередь, может привести к росту безработицы или к тому, что предприниматели начнут нанимать сотрудников неофициально.

«Я не поддерживаю минимальную заработную плату, как в Грузии, так и в любой стране… даже самую маленькую», – сказал Алекси Алексишвили, министр финансов Грузии с 2005 по 2007 годы, в настоящее время возглавляющий занимающуюся бизнес-консалтингом организацию Policy and Management Consulting Group. «Мы должны поддерживать как можно более простую и надежную бизнес-среду», – сказал Алексишвили Eurasianet.org.

Некоторые сторонники инициативы попытались опровергнуть эти аргументы. Тбилисское представительство Фонда Фридриха Эберта (FES), неправительственной организации, связанной с Социал-демократической партией Германии, в начале этого года подготовило исследование, в котором изучались последствия повышения минимальной заработной платы в Грузии. Из выводов исследования следует, что в случае увеличения минимальной заработной платы бедность будет существенно сокращена, а рабочие места «не обязательно» будут потеряны, но при этом предполагается, что «хозяйствующие субъекты будут стараться использовать труд более эффективно, удерживать работников и сокращать увольнения, создавать рабочие места с частичной занятостью, уделять больше внимания повышению квалификации работников, оптимизировать трудоемкие бизнес-процессы и внедрять принципы и технологии для повышения общей эффективности». FES рекомендовала повысить минимальную заработную плату до «не менее» 30 процентов от средней заработной платы, что составит около 280 лари в месяц.

«Целью [исследования] было правительство, – сказал Eurasianet.org Феликс Хетт, директор FES по Южному Кавказу. – Мы убеждены, что это не нанесет вреда, не обременит бюджет, не сократит рабочие места, это повысит благосостояние населения».

Нацвлишвили пока не внес законопроект (он планирует сделать это в текущем месяце), и обширных политических дискуссий по данному вопросу еще не было. Но, по его словам, он ожидает решительного сопротивления со стороны как правящей партии «Грузинская мечта» (которую он по идеологическим причинам покинул в начале этого года), так и оппозиции, возглавляемой правящим в прошлом Единым национальным движением (ЕНД). «ЕНД действительно верило в эту неолиберальную идеологию, – сказал он. – Но это правительство [во главе с «Грузинской мечтой»] просто неолиберально по умолчанию, они не думают об этом и ничего не меняют».

Он сказал, что сложившийся политический консенсус повлиял на то, как СМИ освещают трудовые права. «Главная проблема – это дискурс, который сейчас имеет место, – сказал он. – Даже в средствах массовой информации они сразу скажут вам, что мы потеряем рабочие места», если будет принята минимальная заработная плата. По его словам, СМИ обращают внимание на проблемы с трудовыми правами только когда человек умирает на работе. «Они без ума от крови», – сказал он.

В целях обойти этот политический консенсус, сторонники минимальной заработной платы пытаются заручиться общественной поддержкой. Несколько профсоюзов, в том числе представляющих сотрудников метрополитена, телекомпаний и социальных работников, собирают подписи в поддержку этой инициативы. На сегодняшний день собрано около 6000 подписей, цель – от 20 000 до 40 000, рассказал Сопо Джапаридзе, глава независимой профсоюзной организации «Солидарность», которая также участвует в продвижении идеи.

«Все хотят этого, – сказал Eurasianet.org Джапаридзе. – Люди говорят нам, что [минимальная заработная плата] должна быть еще выше».