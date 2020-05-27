Грузия и Армения спорят, кто лучше справляется с пандемией

Армения и Грузия, поглощенные борьбой с коронавирусом, тем не менее нашли время вернуться к давнему спору о том, кто из них лучше. Тема последнего диспута – кто успешней справляется с пандемией.

Первым камень бросил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, высказав сомнения по поводу точности статистических данных о COVID-19 в Грузии. Грузия сейчас показывает одни из самых низких показателей заболеваемости и смертности от коронавируса в Европе. «Или же в действительности не все случаи COVID-19 выявляются и включаются в статистику?», – порассуждал вслух Торосян на открытом заседании 22 мая.

Это сильно задело Грузию, выставляющую себя как глобальное эпидемиологическое чудо. По данным на 26 мая, в Грузии зарегистрировано всего 732 случая COVID-19 (в Армении число заболевших в 10 раз больше). Заявление Торосяна о том, что в Армении «противоэпидемическая система сильнее», только усугубило ситуацию. «Я не кичусь этим, а просто констатирую как факт», – сказал он.

Грузия может проявлять крайнюю чувствительность по отношению к любым претензиям на превосходство со стороны южных соседей. Многие грузины убеждены, что в Армении соперничество с Грузией является национальным спортом, – стереотип, увековеченный советской комедией «Мимино», – поэтому реакция Тбилиси была какой угодно, но только не сдержанной.

Социальные сети разразились гневными обвинениями по поводу армянского злорадства. Должностные лица системы здравоохранения Грузии, гордящиеся тем, как они справляются с кризисом, наперебой требовали извинений.

«Не думаю, что г-н Торосян нуждается в напоминании, что высокопоставленный чиновник не должен делать такие заявления без предоставления каких-либо веских фактов», – заявил в ответ главный вирусолог Грузии Тенгиз Церцвадзе.

Справедливости ради следует отметить, что Торосян подробно объяснил свои сомнения. Он предположил, что в Грузии тестируют не достаточно много людей (хотя Армения опережает Грузию всего на 600 тестов), или же что там используются не те тест-системы. «Информация к размышлению: когда мы тестируем въезжающих из Грузии в Армению водителей, то во многих случаях диагностируется коронавирус», – сказал Торосян.

Он также высказал предположение, что Грузия, возможно, сообщает не обо всех летальных случаях от коронавируса. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано всего 12 смертей (по сравнению с 91 в Армении), и в расчете на душу населения в Грузии самый низкий уровень смертности от COVID-19 в Европе. Торосян предположил, что Грузия, возможно, не учитывает людей с COVID-19, которые умерли от пневмонии.

«Я ожидаю, что министр или представит факты, доказывающие его, мягко говоря, неуместное заявление, или возьмет свои слова обратно и извинится», – сказал Церцвадзе, возглавляющий расположенный в Тбилиси Центр инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии.

По словам Церцвадзе, в Грузии применяются исключительно тест-системы, основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР): может они и медленные, но обычно считаются наиболее надежными. Он добавил: «Пациенты с COVID-19, которые умерли от пневмонии, включены в статистику».

Глава грузинского Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе также был озадачен высказанной армянским министром точкой зрения.

«Я знаю г-на Торосяна лично, и удивлен, что он сделал такое недипломатическое заявление», – сказал Гамкрелидзе, добавив, что если у водителей, прибывающих в Армению из Грузии, действительно диагностируют коронавирус, то, согласно международным конвенциям, Ереван должен был уведомить об этом и Тбилиси, и Всемирную организацию здравоохранения.

На фоне резкой негативной реакции в Грузии — даже Министерство иностранных дел решило высказаться и назвало высказывания Торосяна «неуместными» — Министерство здравоохранения Армении принесло извинения от имени министра.

«Мы сожалеем о том, что слова министра породили недопонимание и политические спекуляции», – заявила 25 мая пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян. Она добавила, что «нет необходимости придавать нашим отношениям элементы искусственной конкуренции».

Вслед за этим министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе тоже назвала инцидент недоразумением.

Возможно, Тбилиси отказался спустить Еревану обиду потому, что успех Грузии в борьбе с коронавирусом стал для правящей партии «Грузинская мечта» предметом предвыборной агитации перед предстоящими этой осенью парламентскими выборами. Между тем в Армении противодействие пандемии тоже стало мерилом эффективности работы правительства премьер-министра Никола Пашиняна, а сравнения с Грузией выставляют армянские власти не в лучшем свете.

Почти нет подробных, объективных аналитических данных по поводу того, что каждая из двух стран сделала правильно или неправильно на заре кампании по борьбе с COVID-19. Карантин в Грузии начался немного раньше, был более строгим и, предположительно, более точечным. Один армянский аналитик написал в интернет-издании «Кавказский узел», что в Грузии карантинные требования соблюдаются лучше. Свое мнение он основывал на индексе самоизоляции, разработанном российской поисковой системой «Яндекс» и измеряющем изменения в социальной активности на основе данных геолокации.

По словам некоторых грузинских наблюдателей, что положительную роль сыграл продвинутый, финансируемый американцами центр биологических исследований – так называемая лаборатория Лугара. На ранней стадии пандемии Армения испытывала трудности с приобретением необходимого для тестирования лабораторного оборудования.

Кроме того, Тбилиси поручил борьбу с пандемией самым лучшим эпидемиологам и вирусологам, и до недавнего времени послушно следовал их советам, какими бы строгими они ни были. Но в этом отношении ситуация постепенно меняется на фоне ширящегося экономического кризиса, вызванного карантинными мерами. Критики утверждают, что правительство снимает сковывающие экономику карантинные ограничения, чтобы угодить избирателям перед выборами, и что эта стратегия, возможно, обернется второй волной заболеваемости.