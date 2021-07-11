Грузия: китайские вакцины – неизбежная реальность

Еще в январе, когда Грузия пыталась закупить для себя вакцины от COVID-19, один авторитетный врач предложил попробовать китайские препараты. «Не стоит недооценивать китайские вакцины», – сказал журналистам главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе.

Его слова произвели небольшой фурор.

На том этапе эффективность и безопасность китайских вакцин не была должным образом изучена, не говоря уже об одобрении западными регулирующими органами. В большинстве вопросов – будь то геополитика, автомобили или фармацевтика – грузины доверяют Западу. И вот волна критики в адрес Церцвадзе прокатилась в прессе и соцсетях.

Многие грузины – от простых граждан до медработников и оппозиционеров – обвинили власти в том, что они обманули народ в самом животрепещущем для страны вопросе в области здравоохранения. Министр здравоохранения Екатерина Тикаридзе в ответ заявила, что ни о каких китайских вакцинах «категорически» не может быть и речи, и что Грузия будет настаивать на наиболее эффективных и хорошо изученных западных вакцинах.

Но вернемся обратно в июль: китайские вакцины, по сути, единственно возможный в Грузии вариант, и люди выстраиваются в очередь, чтобы получить прививку.

Как и было обещано, Грузия начала кампанию по вакцинации с небольшого количества американо-немецкой (Pfizer) и британо-шведской (AstraZeneca) вакцин. Но поскольку эти вакцины пытались заполучить и богатые страны, в Грузию была доставлена лишь небольшая партия, которая быстро закончилась. Тогда Грузия сделала то, что делали все соседние страны: она привезла китайские вакцины Sinopharm и Sinovac.

В начале многие вакцинировались неохотно. «Я записалась на прививку, как только она стала доступна», – говорит редактор новостного сайта Jam News Софо Букия. По ее словам, задержки и перебои в распределении вакцин западного производства заставили ее согласиться на одну из китайских прививок, несмотря на то, что она не одобрена ведущими мировыми органами здравоохранения.

«Эта ситуация напоминает поле боя, где ты пытаешься укрыться от града стрел при помощи всего, что попадется под руку, пока кто-нибудь не протянет тебе нормальный щит», – сказала она.

По состоянию на 8 июля более 62 процентов из 111 589 полностью вакцинированных жителей Грузии были привиты китайскими препаратами. И эта цифра будет расти, поскольку 1 июля в страну прибыл еще один миллион доз. Тем временем, у грузин все еще остается надежда на получение давно обещанного миллиона доз вакцины Pfizer, поставки которой постоянно откладываются.

Зависимость от китайских вакцин имеет как геополитические, так и медицинские последствия. Несмотря на все евроатлантические устремления Грузии, в поисках вакцин она оказалась на глобальном Юге, где борьбу с пандемией возглавляет Китай. К тому же китайские вакцины не способствуют возобновлению свободного передвижения грузин по всему миру, поскольку многие западные страны, включая США, не признают китайские препараты и считают, что Грузия по-прежнему находится в зоне риска заражения коронавирусом. Евросоюз также не выдает вакцинные паспорта путешественникам, привитым китайскими и российскими препаратами.

Еще одна проблема – эпидемиологическая.

Вскоре после того, как Грузия ввезла в страну Sinopharm и CoronaVac (Sinovac), Всемирная организация здравоохранения внесла эти два препарата в список вакцин для экстренного использования. По сравнению с ведущими западными разработками, эти два препарата показали более низкий уровень эффективности против коронавируса, но внесение их в список убедило грузин согласиться на применение этих вакцин.

«Прежде чем ставить прививку, я должна была удостовериться в том, что ее одобряет авторитетный международный орган здравоохранения, который функционирует в демократической среде и может нести ответственность за свой выбор, – говорит Нестан Андгуладзе, учитель начальных классов в Тбилиси. – Возможно, с этими вакцинами изначально было все в порядке, но я не могу верить автократическому режиму на слово».

Но остается открытым вопрос о реальной способности китайских вакцин бороться как с исходным вирусом, так и с его новыми штаммами.

Что касается западных вакцин, то уже собран большой объем доказательств их эффективности, а также возможных побочных эффектов. Например, массовое внедрение вакцины в Израиле и США с последующим тщательным наблюдением за привитыми людьми показало, что реальная эффективность вакцины Pfizer в предотвращении госпитализации и смертности практически идентична показателям эффективности, продемонстрированным в ходе клинических испытаний.

Между тем китайские вакцины не нашли широкого применения и не были изучены в богатых странах с сильной и прозрачной системой здравоохранения, поэтому проверить их эффективность сложнее. Крупные вспышки пандемии в странах, в значительной степени зависящих от китайских вакцин, таких как Сейшельские острова, Индонезия и Чили, не способствовали укреплению их репутации.

«Вы не можете просто взять и зайти на сайт [американских] Центров по контролю заболеваний и узнать последние новости, – сказала грузинский иммунолог, которая попросила не называть ее имени из-за участия в правительственных мероприятиях по борьбе с пандемией. – Вместо этого вы по крупицам собираете и сопоставляете данные из исследований, которые появляются то тут, то там, и результаты этих исследований сильно расходятся между собой».

В результате зачастую приходится действовать вслепую, говорит Ираклий Вачарадзе, который активно отслеживает и публикует информацию о вакцинах. «Недостаточно качественных данных, чтобы делать те или иные выводы», – сказал он.

Вачарадзе неохотно привился препаратом Sinovac, поскольку это был единственный доступный вариант, а вирус подкрадывается все ближе. «Я – вегетарианец, но я буду есть мясо, если вы бросите меня в яму, где две недели не будет ничего, кроме мяса», – объяснил он свое решение.

И хотя многие считают китайские препараты средством борьбы с пандемией для бедных, на самом деле они обходятся Грузии дороже, чем западные аналоги.

По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, один флакон препарата Sinopharm обходится Грузии в 18-20 долларов. «Если мне не изменяет память, AstraZeneca стоила нам около 4-5 долларов, а Pfizer – 11-12 долларов», – сказал он журналистам. Однако Грузия приобрела препараты AstraZeneca и Pfizer через COVAX, поддерживаемый ВОЗ механизм по обеспечению справедливого распределения вакцин в мировом сообществе, и это сыграло свою роль в ценообразовании. Кроме того, если первые 100 тысяч доз Sinovac Китай предоставил в качестве гуманитарной помощи, то последнюю партию двух китайских вакцин объемом один миллион доз Грузия оплатила.

Когда речь заходит о связанных с выбором вакцины сомнениях, китайские разработки имеют одно преимущество: ими интересуются те, кто ставит под сомнение новейшие технологии, используемые в западных вакцинах.

Как и многие другие созданные до них вакцины, Sinovac и Sinopharm доставляют инактивированный вирусный материал в организм человека, чтобы подготовить его к атаке настоящего вируса. В то время как большинство западных вакцин состоят из синтезированного генетического материала, призванного научить иммунную систему вырабатывать антитела. Хотя эту технологию называют иммунологическим прорывом, у некоторых она вызывает беспокойство.

«Потребуются годы и многочисленные исследования, чтобы определить возможные долгосрочные последствия вакцинации новыми препаратами, которые были поспешно созданы для преодоления глобального кризиса, – говорит Вераника Эбралидзе, домохозяйка из Тбилиси, которая считает инактивированные вакцины проверенными и надежными. – Во всех других связанных со здоровьем ситуациях я бы доверилась США и Великобритании, а не Китаю, но в данном конкретном случае я склоняюсь к традиционной, хорошо изученной технологии, используемой в китайских вакцинах».

Пока грузины определяются с предпочтениями, прививочная кампания не поспевает за распространением вируса в Грузии. Ежедневное число новых случаев заражения и смертей вновь растет, большинство ограничений отменено, а внушающий страх штамм «дельта» уже в стране. В стране с населением 3,7 миллиона человек, где зарегистрировано в общей сложности более 372 тысяч подтвержденных случаев заболевания и только 111 600 полностью привитых людей, коллективный иммунитет все еще остается весьма отдаленной перспективой.