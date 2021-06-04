Грузия: китайские инвестиции оказались иллюзорными – расследование

Проведенное недавно в Грузии журналистское расследование показало, что хваленые китайские инвестиции могут оказаться скорее пиаром, чем реальностью.

IFact.ge, член Глобальной сети журналистов-расследователей, обнаружил, что несколько широко разрекламированных меморандумов о взаимопонимании, подписанных правительством Грузии и китайскими инвесторами, закончились ничем.

В докладе по результатам расследования особо детально рассматривается два нереализованных промышленных проекта, а также то, что происходит в небольших, экономически депрессивных районах после окончания торжественных мероприятий с громкими заявлениями. В документе описывается, насколько экономике Грузии нужны были эти обещанные предприятия – на одном из них должны были строить локомотивы, а на другом шить одежду на экспорт, – и указывается на то, что невыполнение этих обещаний подрывает имидж не только Китая, но и правительства Грузии.

«Если бы все их подписи стали реальностью, грузино-китайское производство сейчас процветало бы. Однако после этих “деловых” визитов у нас часто не остается ничего кроме фотографий рукопожатий», – утверждает IFact.ge.

Особенно примечателен проект по строительству локомотивного завода. Опрошенные IFact.ge работники существующих локомотиворемонтных предприятий рассказали о поломках, которые постоянно вызывают задержки, а также о необходимости добывать запчасти, разбирая двигатели советских времен. И это при том, что Грузия является транзитной страной для международных грузов в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Согласно подписанному в 2015 году соглашению, новый завод должен был производить не только современные электро- и тепловозы как для самой Грузии, так и на экспорт, но также поставлять столь необходимые запасные части. Все это должно было расширить возможности Грузии по участию в проекте «Один пояс, один путь».

Вторым проектом предусматривались инвестиции в размере 5 миллионов долларов на запуск фабрики по пошиву курток. Согласно заключенному в ноябре 2018 года договору, фабрика должна была производить верхнюю одежду известных брендов для рынков Евросоюза. Грузинские власти обещали, что проект создаст 300 рабочих мест в Ткибули, затухающем городке, который некогда был известен своими опасными угольными шахтами.

В конце 2018 года китайские инвесторы приехали в Ткибули и выбрали два потенциальных места для фабрики. Но с тех пор от них не было никаких вестей.

«Оказывается, правительство знало, что не было гарантий, что в Ткибули построят фабрику, но они все равно решили обрадовать людей этой новостью, как будто будут созданы новые рабочие места».

Насколько это распространенная проблема? IFact.ge насчитал «20 соглашений и 10 меморандумов», подписанных представителями Грузии и КНР за последние 10 лет, не давших практически никаких конкретных результатов кроме «иллюзии экономического партнерства с Китаем».