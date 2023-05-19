Грузия критикует США за визовые ограничения на фоне споров по поводу возобновления авиасообщения с Россией

Лидеры правящей партии Грузии обвинили США в несправедливой визовой политике в отношении грузинских граждан. Эти заявления прозвучали в ответ на критику Запада по поводу поддержки со стороны Тбилиси решения Кремля возобновить прямые рейсы в Грузию и отменить визы для ее граждан.

«Между отменой визового режима и стратегическим партнерством нет никакой связи, — заявил 11 мая председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, комментируя критику оппозиции, последовавшую за неоднозначным решением России днем ранее. – Если бы это было так, то США бы уже наладили прямое авиасообщение или ввели визовые послабления для наших граждан».

Его слова открыли новую тему для антиамериканских заявлений грузинских властей.

10 мая российский лидер Владимир Путин издал указ о снятии запрета на полеты в Грузию, введенного Москвой в одностороннем порядке в 2019 году, а также о восстановлении безвизового режима, отмененного 23 года назад.

Оба шага были восприняты как попытка Москвы оказать давление на своего южного соседа и бывшую колонию. Но Тбилиси тепло воспринял это решение и оперативно выдал авиакомпаниям разрешение на запуск регулярных рейсов между двумя странами, вызвав тем самым обеспокоенность западных союзников Грузии, включая США и ЕС, а также части грузинского общества, занимающей прозападные позиции.

При этом Тбилиси обязался разрешить только те полеты, которыми Россия не сможет воспользоваться для обхода западных санкций, следуя примеру других стран, которые не оборвали воздушное сообщение с РФ после ее вторжения в Украину.

Но даже если Грузия сдержит слово, это не избавит ее от критики со стороны Запада за возобновление сообщения с Россией на фоне растущей международной изоляции Москвы. Кроме того, все это усилило накапливающиеся в этой преимущественно прозападной стране сомнения по поводу геополитической ориентации правительства.

На этом фоне правящая партия применила свою обычную стратегию – критиковать США, чтобы отвести критику от себя.

«Им [США] лучше самим предпринять шаги по облегчению визового режима, запуску прямых рейсов и подписанию соглашения о свободной торговле, — сказал Кобахидзе, выступая на общественном телевидении Грузии 17 мая. — Но прошло тридцать лет, и, к сожалению, это даже не обсуждается».

Председатель «Грузинской мечты» также заявил о случаях, когда, по его словам, грузинским гражданам несправедливо отказывали в визах или откладывали их выдачу. Он в частности упомянул грузинский детский хор «Мартве», который, по словам Кобахидзе, был вынужден отменить гастроли в США из-за того, что американское посольство отказалось принять групповое заявление на визы и потребовало, чтобы каждый член хора подал отдельную заявку, что затянуло процесс на месяцы.

(В СМИ ходили слухи, что среди подавших на визу хористов «Мартве» был и сын самого Кобахидзе. На вопрос об этом председатель партии ответил, что «это не имеет значения», заявив, что если действительно весь хор не пустили из-за его сына, то это будет «катастрофой».)

Кобахидзе также сказал, что заявителям из Грузии отказывают в американских визах в два раза чаще, чем гражданам соседних стран, что, по его словам, является «дискриминацией».

Проправительственный телеканал «Имеди» 17 мая показал репортаж о «Мартве», повторив утверждения Кобахидзе. Программа вызвала реакцию со стороны посла США в Грузии Келли Дегнан.

«Очень жаль, что “Имеди” в очередной раз решил пустить в эфир недостоверную информацию, — сказала Дегнан журналистам 18 мая, заявив, что посольство совсем недавно выдавало визы другим подобным труппам артистов. – Иногда люди думают, что им положено особое отношение и не нужно проходить все необходимые процедуры».

На следующий день Дегнан также отметила, что «получить визу на въезд в Соединенные Штаты очень просто» и что посольство выдало визы тысячам граждан Грузии, соответствовавшим требованиям и прошедшим необходимые формальности. Но этот процесс «может занять некоторое время», добавила она, поэтому людям следует планировать все заранее и подавать заявки на визу заблаговременно в связи с высоким спросом на них. При этом дипломат отказалась комментировать конкретные случаи, чтобы не нарушать конфиденциальность вовлеченных лиц.

Чтобы получить визу в США, грузинам нужно подать заявление и пройти строгую процедуру, в отличие от Евросоюзом, куда они с 2017 года могут ездить без визы. В прошлом году Дегнан сказала грузинской службе «Голоса Америки», что Соединенные Штаты наблюдают за динамикой безвизового режима страны с ЕС с целью оценить готовность Грузии к смягчению визового режима с США.

Кроме того, в последние годы было много разговоров со стороны как грузинских официальных лиц, так и американских дипломатов, об установлении прямого авиасообщения между Грузией и США, но этого так и не произошло из-за нерешенности ряда технических и коммерческих вопросов.

Лидеры «Грузинской мечты» уже не в первый раз поднимают тему визовой политики США, пытаясь отвести критику от себя. В феврале Кобахидзе объяснил рост числа грузин, пытающихся пробраться в США нелегальными путями через Мексику, тем, что доля положительных ответов на визовые заявления составляет 37 процента. (При этом он сослался на цифры за 2021 год, в то время как в 2022 году, согласно официальной американской статистике, доля одобренных визовых заявлений составила 58 процентов.)

Правда, тогда председатель «Грузинской мечты» сказал, что подобная политика имела «положительные последствия», заявив, что более мягкий визовый режим с США ухудшил бы показатели по нетто-миграции в Грузии.

Эти конфронтационные высказывания последовали за рядом размолвок между Тбилиси и Вашингтоном и стали очередным проявлением жесткой реакции грузинских лидеров на растущую критику проводимой ими политики со стороны Запада. В частности, отношения еще более обострились после того, как в апреле американские власти решили наложить запрет на въезд в США видным грузинским судьям и одному бывшему судье за причастности к якобы имевшей место «масштабной коррупции» в грузинской судебной системе.