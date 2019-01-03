Грузия: мелкие майнеры биткойнов пытаются разбогатеть
Грузия находится на втором месте в мире по производству биткойнов. Параллельно с крупными производителями развился процветающий сектор мелких майнеров.
В подвале одной из тбилисских хрущевок при свете фиолетовых ламп растут помидоры. Но это не часть некоего сельскохозяйственного эксперимента: источником тепла для саженцев, и дохода для Шоты Ширадзе, служит разместившаяся здесь кустарная биткойн-ферма.
В последние годы Грузия неожиданно завоевала корону одного из мировых центров майнинга криптовалют. Страна разместилась на втором месте на планете по добыче биткойнов, уступая только Китаю и контролируя 15% мирового рынка, согласно информации расположенной в Тбилиси криптовалютной компании Spotcoin.
В этой закавказской стране работают крупные производители вроде BitFury и Birtvi, а в торговых центрах, кальянных и казино есть криптовалютные банкоматы. Параллельно с этими крупными компаниями разросся сектор мелких майнеров, желающих получить свою долю криптовалютного пирога.
Бывший компьютерщик Ширадзе, которому сейчас 29 лет, начал заниматься криптовалютой несколько лет назад, когда работал в одном из грузинских интернет-провайдеров. Он закупил все необходимое для майнинга в Китае и построил первую ферму в квартире, в которой живет со своей матерью.
Как он сообщил Eurasianet.org, это хобби даже позволило ему тогда немного подзаработать, но только потому, что он не платил за электричество, «воруя» его в принадлежащем семье продуктовом магазине.
Непредсказуемый мир криптовалюты стал для Ширадзе единственным источником дохода лишь позже, когда он бросил постоянную работу и стал подвязаться на подрядах в сфере информационных технологий. То было лето 2016 года, биткойн стоил 600 долларов, и одним из его первых клиентов стал друг, попросивший его организовать для него майнинг.
За свои услуги Ширадзе получил процент от прибыли. Именно так он и продолжает работать до сих пор.
По словам представителей компании Spotcoin, организовавшей в мае первую грузинскую конференцию по блокчейну в Тбилиси (где в сентябре также прошел всемирный саммит по майнингу), низкая стоимость электричества и «позитивное» (т.е. минимальное) законодательное регулирование делают страну подходящей для майнинга. (Блокчейн является технологией, лежащей в основе криптовалют, а биткойн – одной из множества криптовалют).
Эти же факторы помогают и мелким производителям, вроде Ширадзе: в его подвале, а также на трех других его фермах в Тбилиси, день и ночь гудят вентиляторы, охлаждающие добывающее криптовалюту оборудование.
Рабочий день Ширадзе и его бизнес-партнера Ираклия Пруидзе обычно начинается в «штаб-квартире» компании – в подвале, освещенном фиолетовыми лампами. Ширадзе посадил здесь помидоры, чтобы зря не пропадало производимое оборудованием тепло, которое так любят эти растения.
Из-за света фиолетовых ламп и выращиваемых здесь в искусственных условиях растений подвал становится похож на логово подпольщиков. Но когда об этом сказали Ширадзе, он рассмеялся, заверив, что все происходящее здесь делается в полном соответствии с законом. «Это не запрещено, это все законно», – сказал он о либеральном регуляторном климате Грузии.
Заглянув в штаб-квартиру, Ширадзе и Пруидзе затем обычно навещают свои другие фермы. Две из них собраны из принадлежащего клиентам оборудования, а еще одну, состоящую из 30 блоков и расположившуюся в углу коньячного завода, Ширадзе купил сам.
Здесь с бюстом и пыльным портретом Сталина соседствует система водяного охлаждения, позволяющая решить проблему перегревания майнингового оборудования и играющая важную роль в работе фермы. Даже в прохладный зимний день здесь жарко, как будто тут работает огромный фен для волос.
Ширадзе сообщил, что у него три группы клиентов, и все они узнали о нем по сарафанному радио. По его словам, они мало понимают или интересуются процессом. «Для них это просто дополнительный источник дохода», – сказал он.
Но это не очень надежный источник.
В прошлом году, на фоне обвала стоимости биткойна с 20 тысяч долларов в декабре 2017 года до 4 тысяч годом позже, доход с одного майнингового блока упал с 4,5 тысяч долларов до 75-85 долларов в месяц, сказал Ширадзе. «Это крипто, – добавил он. – К этому привыкаешь».
Он утверждает, что, работая в этой широко известном своей нестабильностью секторе, выработал «иммунитет к беспокойству». Постоянно меняющимися факторами являются скачущая цена биткойна и «непонятное» отношение грузинского правительства к криптовалюте.
По словам Ширадзе, он хотел бы, чтобы власти заняли официальную позицию, четко сказав: «Вот это можно делать, а вот это – нет. Это было бы хорошо, т.к. привлекло бы больше инвесторов». Его самого устраивает и принцип «что не запрещено, то разрешено», но «инвесторов этим аргументом не убедишь», добавляет он.
Ширадзе утверждает, что отговаривает клиентов от вложения денег в этот бизнес, иногда даже напрямую заявляя, что им лучше торговать шаурмой или открыть продуктовый магазин, но кое-кого переубедить не удается.
Ширадзе говорит, что его клиенты несут полную ответственность за свои действия, но ему жаль «простых людей» в Тбилиси, рассчитывавших разбогатеть и продававших свои автомобили, или даже дома, чтобы приобрести оборудование для майнинга, но в результате прогореть.
«На майнинге очень, очень трудно заработать. [Цена биткойна] меняется не на месячной или годовой основе, а в течение часов или дней», – сказал он. Тем не менее Ширадзе не жалеет, что бросил старую работу «от звонка до звонка». «Мне нравится то, что я делаю, – добавил он. – Эта работа полна неожиданностей».
И если бизнес вылетит в трубу, то, по крайней мере, у них останутся помидоры.
Анна Пеарсон является работающим в Тбилиси журналистом.