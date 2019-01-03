Грузия: мелкие майнеры биткойнов пытаются разбогатеть

В подвале одной из тбилисских хрущевок при свете фиолетовых ламп растут помидоры. Но это не часть некоего сельскохозяйственного эксперимента: источником тепла для саженцев, и дохода для Шоты Ширадзе, служит разместившаяся здесь кустарная биткойн-ферма.

В последние годы Грузия неожиданно завоевала корону одного из мировых центров майнинга криптовалют. Страна разместилась на втором месте на планете по добыче биткойнов, уступая только Китаю и контролируя 15% мирового рынка, согласно информации расположенной в Тбилиси криптовалютной компании Spotcoin.

В этой закавказской стране работают крупные производители вроде BitFury и Birtvi, а в торговых центрах, кальянных и казино есть криптовалютные банкоматы. Параллельно с этими крупными компаниями разросся сектор мелких майнеров, желающих получить свою долю криптовалютного пирога.

Бывший компьютерщик Ширадзе, которому сейчас 29 лет, начал заниматься криптовалютой несколько лет назад, когда работал в одном из грузинских интернет-провайдеров. Он закупил все необходимое для майнинга в Китае и построил первую ферму в квартире, в которой живет со своей матерью.

Как он сообщил Eurasianet.org, это хобби даже позволило ему тогда немного подзаработать, но только потому, что он не платил за электричество, «воруя» его в принадлежащем семье продуктовом магазине.

Непредсказуемый мир криптовалюты стал для Ширадзе единственным источником дохода лишь позже, когда он бросил постоянную работу и стал подвязаться на подрядах в сфере информационных технологий. То было лето 2016 года, биткойн стоил 600 долларов, и одним из его первых клиентов стал друг, попросивший его организовать для него майнинг.

За свои услуги Ширадзе получил процент от прибыли. Именно так он и продолжает работать до сих пор.

По словам представителей компании Spotcoin, организовавшей в мае первую грузинскую конференцию по блокчейну в Тбилиси (где в сентябре также прошел всемирный саммит по майнингу), низкая стоимость электричества и «позитивное» (т.е. минимальное) законодательное регулирование делают страну подходящей для майнинга. (Блокчейн является технологией, лежащей в основе криптовалют, а биткойн – одной из множества криптовалют).

Эти же факторы помогают и мелким производителям, вроде Ширадзе: в его подвале, а также на трех других его фермах в Тбилиси, день и ночь гудят вентиляторы, охлаждающие добывающее криптовалюту оборудование.

Рабочий день Ширадзе и его бизнес-партнера Ираклия Пруидзе обычно начинается в «штаб-квартире» компании – в подвале, освещенном фиолетовыми лампами. Ширадзе посадил здесь помидоры, чтобы зря не пропадало производимое оборудованием тепло, которое так любят эти растения.

Ширадзе посадил на своей майнинговой ферме 10 саженцев четырех различных сортов. (Фото: Джо Гаррисон)

Из-за света фиолетовых ламп и выращиваемых здесь в искусственных условиях растений подвал становится похож на логово подпольщиков. Но когда об этом сказали Ширадзе, он рассмеялся, заверив, что все происходящее здесь делается в полном соответствии с законом. «Это не запрещено, это все законно», – сказал он о либеральном регуляторном климате Грузии.

Заглянув в штаб-квартиру, Ширадзе и Пруидзе затем обычно навещают свои другие фермы. Две из них собраны из принадлежащего клиентам оборудования, а еще одну, состоящую из 30 блоков и расположившуюся в углу коньячного завода, Ширадзе купил сам.

Здесь с бюстом и пыльным портретом Сталина соседствует система водяного охлаждения, позволяющая решить проблему перегревания майнингового оборудования и играющая важную роль в работе фермы. Даже в прохладный зимний день здесь жарко, как будто тут работает огромный фен для волос.

Ширадзе сообщил, что у него три группы клиентов, и все они узнали о нем по сарафанному радио. По его словам, они мало понимают или интересуются процессом. «Для них это просто дополнительный источник дохода», – сказал он.

Но это не очень надежный источник.

В прошлом году, на фоне обвала стоимости биткойна с 20 тысяч долларов в декабре 2017 года до 4 тысяч годом позже, доход с одного майнингового блока упал с 4,5 тысяч долларов до 75-85 долларов в месяц, сказал Ширадзе. «Это крипто, – добавил он. – К этому привыкаешь».

Он утверждает, что, работая в этой широко известном своей нестабильностью секторе, выработал «иммунитет к беспокойству». Постоянно меняющимися факторами являются скачущая цена биткойна и «непонятное» отношение грузинского правительства к криптовалюте.

По словам Ширадзе, он хотел бы, чтобы власти заняли официальную позицию, четко сказав: «Вот это можно делать, а вот это – нет. Это было бы хорошо, т.к. привлекло бы больше инвесторов». Его самого устраивает и принцип «что не запрещено, то разрешено», но «инвесторов этим аргументом не убедишь», добавляет он.

Ширадзе утверждает, что отговаривает клиентов от вложения денег в этот бизнес, иногда даже напрямую заявляя, что им лучше торговать шаурмой или открыть продуктовый магазин, но кое-кого переубедить не удается.

Ширадзе говорит, что его клиенты несут полную ответственность за свои действия, но ему жаль «простых людей» в Тбилиси, рассчитывавших разбогатеть и продававших свои автомобили, или даже дома, чтобы приобрести оборудование для майнинга, но в результате прогореть.

«На майнинге очень, очень трудно заработать. [Цена биткойна] меняется не на месячной или годовой основе, а в течение часов или дней», – сказал он. Тем не менее Ширадзе не жалеет, что бросил старую работу «от звонка до звонка». «Мне нравится то, что я делаю, – добавил он. – Эта работа полна неожиданностей».

И если бизнес вылетит в трубу, то, по крайней мере, у них останутся помидоры.