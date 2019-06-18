Грузия: неформальные вооруженные формирования планируют сорвать парад гордости

Неформальные группировки призвали своих сторонников сорвать первый в истории парад гордости ЛГБТИК, а полиция заявила, что не может гарантировать безопасность участников мероприятия.

«Мы объединимся в гражданские бригады, … которые объединятся в легион», – заявил 16 июня Леван Васадзе, миллионер и самозваный блюститель традиционных ценностей, известный своими резкими высказываниями в отношении ЛГБТ. – Среди нас много людей, обладающих опытом военных действий, известных спортсменов, регбистов, борцов… [Если] пропагандисты извращений пытаются провести какую-то демонстрацию, мы прорвемся сквозь любое полицейское оцепление».

Подобные угрозы заставляют усомниться в возможности проведения первого парада гордости ЛГБТИК на Кавказе, который предполагался как серия мероприятий 18-23 июня, кульминацией которых должен был стать «Марш достоинства».

Вашадзе – которого часто называют «рыцарем» после того, как грузинская королевская семья удостоила его этого титула – также предупредил западных дипломатов и активистов не вмешиваться в надвигающуюся конфронтацию. «Мы слышали, что сюда прибывают полные самолеты иностранных содомитов, – сказал он. «Даже если послы всего мира начнут жаловаться правительству, мы не позволим им провести это мероприятие», – добавил Вашадзе.

Организаторы парада гордости призвали полицию отреагировать на угрозы и обеспечить безопасность участников предстоящих мероприятий. «Tbilisi Pride призывает МВД немедленно начать расследование в связи с сегодняшними высказываниями Левана Васадзе», – говорится в заявлении занимающегося организацией парада объединения Tbilisi Pride.

«Все признаки преступления налицо: создается группа с целью ограничения права людей на свободу передвижения … и просто свободу», – заявили в Tbilisi Pride, добавив, что в призывах Васадзе содержится прямая угроза насилия.

Министерство внутренних дел сообщило 17 июня о начале расследования по поводу формирования незаконного военизированного формирования. «Я не знаю об этом рыцаре, но любой, кто поднимет руку на полицейского, столкнется с последствиями», – сказала журналистам заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.

Тремя днями ранее, 14 июня, хулиганы напали на выступающих за права ЛГБТИК активистов, собравшихся перед зданием правительственной администрации, чтобы потребовать защиты от «групп ненависти» во время недели гордости. Полиции с трудом удавалось сдерживать нападавших, было произведено несколько арестов. Задержанные нападавшие были освобождены на следующий день и приговорены судом к штрафам.

Если неформальным формированиям удастся выполнить свои угрозы, это будет уже не в первый раз. В 2013 году толпа провела священников через полицейское оцепление, чтобы те могли напасть на немногочисленную демонстрацию в поддержку прав ЛГБТИК в центре Тбилиси.

В преддверии планирующихся в этом году мероприятий гордости церковь, обладающая огромным влиянием в Грузии, вновь осудила планы грузинских ЛГБТИК.

«Образ жизни ЛГБТ является содомским грехом, и потому идет вразрез с христианской верой, традиционными религиозными учениями и моральными ценностями», – говорится в опубликованном 14 июня заявлении руководящего органа Грузинской православной церкви. Церковь дистанцировалась от любых потенциальных актов насилия, но возложила вину за возможные подобные акты на организаторов парада: «Когда небольшая группа пытается навязать свою точку зрения всему населению, это, естественно, вызывает противодействие».

После нападений 14 июня активисты ЛГБТИК и многие лидеры оппозиции подвергли правительство критике за неспособность защитить право граждан на свободу выражения мнений. Ранее в этом месяце Министерство внутренних дел заявило, что не сможет гарантировать безопасность участников парада, если он будет проводиться в общественных местах, предложив вместо этого рассмотреть варианты проведения мероприятий в закрытых помещениях.