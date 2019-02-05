Грузия: новое исследование открывает глаза на российскую дезинформацию

Исследование, проведенное недавно в Грузии Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC-Грузия), подтвердило широко распространенное мнение о том, что дезинформации в СМИ чаще всего верят пенсионеры и лица с низким уровнем образования. Полученные данные указывают на то, что усилия Запада по противодействию российской дезинформации в Грузии следует сосредоточить на этих группах населения.

Также специалисты центра выявили, что, возможно, лучшим оружием против дезинформации является сильная, растущая экономика.

Данное исследование, финансировавшееся Агентством США по международному развитию (USAID), ставило целью помочь директивным органам понять, кто в Грузии наиболее восприимчив к антизападной пропаганде. Неизменные усилия Грузии по сближению с западными институтами, включая НАТО и ЕС, являются значительным источником напряженности в отношениях с Россией. В 2008 году между этими двумя странами разгорелась короткая война, закончившаяся для Грузии катастрофой.

Проведенное CRRC-Грузия исследование может помочь ответственным за выработку политики органам заложить основу для более прицельных, точечных инициатив по противодействию российской дезинформации и укреплению поддержки обществом принятия Грузией западных ценностей и институтов. Другая цель проекта состояла в том, чтобы способствовать лучшему пониманию мнений и тенденций, с тем чтобы уменьшить вероятность провала новых инициатив или усиления ими поляризации общества.

Специалисты CRRC-Georgia изучили демографические данные и разработали алгоритм, позволяющий более точно определить, поверит ли тот или иной человек антизападной дезинформации, а также придерживается ли он пророссийских, изоляционистских или прозападных взглядов.

Согласно результатам, 55 процентов выборки придерживались прозападных позиций, 36 процентов – неоднозначных, неопределенных или противоречивых взглядов, а остальные 9 процентов – пророссийских или нейтральных мнений.

Немного удивило в результатах лишь то, что проживание человека в Тбилиси больше не является «значительным предиктором статуса риска».

Одним из ключевых факторов подверженности дезинформации является возраст: чем старше человек, тем более он восприимчив к фейковым новостям.

«Согласно результатам, в возрастной группе от 18 до 24 лет число склонных верить антизападной пропаганде составляет одну пятую часть, а среди людей старше 65 лет – уже треть», – говорится в докладе.

Также на степень восприимчивости к дезинформации влияет этническая принадлежность. «В населенных преимущественно грузинами поселениях в зоне риска подверженности антизападной пропаганде находятся менее 20% людей, а в населенных пунктах, где живут преимущественно нацменьшинства – треть», – отмечается в докладе.

Люди с как минимум средним образованием относительно невосприимчивы к дезинформации: она практически не способна повлиять на их отношение к политическим и общественным вопросам.

Из тех участников исследования, кто оказался в группе, более восприимчивой к дезинформации, многие выражали обеспокоенность экономической ситуацией в стране. «Экономика может быть чуть более важной проблемой для тех, кто находится в группе риска, т.е. сообщения об экономике и реальном улучшении экономической ситуации, вероятно, будут важны для этой группы населения», – пишут исследователи CRRC-Грузия.

В последние годы Россия превратила информацию в оружие, способное повлиять на политические процессы на Западе, в том числе президентские выборы в США в 2016 году и кампанию по выходу Великобритании из ЕС.

Официальные структуры на Западе только недавно начали уделять значительное внимание выработке стратегии по противодействию российским выходкам.

Евросоюз уделяет особое внимание стратегическим связям, направленным на противодействие российской дезинформации в Грузии и других странах. Выводы CRRC-Грузия могут помочь западным политикам сделать свои инициативы более точечными, что повысит их шансы на успех.

Усилия по противодействию российской пропаганде могут предприниматься с двух сторон. С одной стороны можно блокировать источники дезинформации, не давая возможности распространять фейковый контент. С другой, можно выработать у людей «иммунитет» к дезинформации.

Первый вариант может возыметь пагубные последствия для демократических обществ, основанных на фундаментальных правах, таких как свобода слова и доступ к информации.

В этой связи, второй вариант, предусматривающий выработку инициатив, направленных на решение проблем, связанных с российской государственной дезинформацией, похоже, является более предпочтительным, хотя и потенциально более трудным.