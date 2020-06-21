Грузия: оппозиция начинает объединяться перед осенними выборами

Перед предстоящими парламентскими выборами грузинская оппозиция сформировала единый фронт в попытке восстановить свои позиции после того, как правящей партии удалось укрепить свое положение благодаря предпринятым ей мерам по борьбе с пандемией коронавируса.

Альянс оппозиционных групп – Единое национальное движение (ЕНД), «Европейская Грузия», Лейбористская партия и «Новая Грузия» – обнародовал 19 июня совместный список кандидатов, которые будут баллотироваться в шести округах Тбилиси на парламентских выборах, запланированных на октябрь. Также ведутся переговоры о совместном выдвижении кандидатов в оставшихся двух округах столицы и, возможно, в других частях страны.

«Мы должны обеспечить победу оппозиционных партий во всех округах, особенно в Тбилиси», – сказал Ника Мелия из ЕНД после обнародования инициативы. По его словам, совместные усилия необходимы, чтобы свергнуть то, что он назвал «олигархией», имея в виду власть Бидзины Иванишвили, миллиардера и председателя правящей партии «Грузинская мечта».

Выдвинув совместных кандидатов, оппозиция надеется нанести Иванишвили поражение, воспользовавшись его же методом.

Девять лет назад Иванишвили сформировал разношерстную коалицию оппозиционных групп, которые объединяло лишь желание одержать победу над занимавшим тогда пост президента Михаилом Саакашвили. Кампания увенчалась успехом, и «Грузинская мечта» победила, но в последующие годы коалиция раскололась, и некоторые из ее изначальных членов сейчас находятся в оппозиции Иванишвили и «Грузинской мечте».

Объединившись вокруг совместных кандидатов, заключившие союз оппозиционные группы надеются дать общественности четкий выбор – оппозиция или нынешнее правительство, вместо того, чтобы позволить избирателям распылить свои голоса между несколькими небольшими партиями.

Гига Бокерия, один из лидеров «Европейской Грузии», сказал, что выдвижение совместных кандидатов повысит шансы оппозиции на победу в этих шести округах.

«Если все призовут протестный голос проголосовать за единого кандидата, шансы на победу в первом туре очень высоки», – сказал Бокерия телеканалу Mtavari Arkhi.

Члены «Грузинской мечты» посмеялись над данной стратегией.

«Шансы этих кандидатов на победу в данных округах практически равны нулю, но это их лучшие мажоритарные кандидаты», – сказала Сопо Киладзе, депутат парламента от «Грузинской мечты».

Объявление о совместном выдвижении кандидатов было сделано накануне запланированного митинга, посвященного годовщине разгона мирных демонстрантов. Данный эпизод, как тогда казалось, поставил под сомнение электоральное будущее «Грузинской мечты».

20 июня прошлого года протестующие собрались перед парламентом Грузии после того, как во второй половине дня российский депутат Сергей Гаврилов уселся в кресло спикера грузинского парламента. Гаврилов приехал по приглашению «Грузинской мечты», но вид чиновника из России, которую большинство грузин считают вражеским государством, который чувствовал себя в грузинском законодательном органе как дома, вызвал негодование.

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули, в результате чего многие гражданские лица получили ранения, а некоторые стали калеками на всю жизнь. Столкновение также стало отражением заметного ужесточения позиции «Грузинской мечты» по отношению к протестующим, которые часто собирались перед парламентом. В результате этот инцидент, прозванный «ночью Гаврилова», стал объединяющим лозунгом оппозиции против Иванишвили и его партии.

Опросы в прошлом году стали показывать неуклонное снижение поддержки «Грузинской мечты», хотя не вполне ясно, была ли «ночь Гаврилова» главным драйвером этой тенденции. За период с апреля по ноябрь поддержка правящей партии снизилась на 7%, но это «не является особенно значительным изменением», сказал Дастин Гилбрет, заместитель директора Кавказской исследовательской ресурсной группы, которая проводит опросы, спонсируемые Национальным демократическим институтом США (NDI).

Тем не менее, «большинство считало, что власти неправильно повели себя в ситуации с “ночью Гаврилова”, а самая большая группа опрошенных возлагала вину за насилие той ночью на правительство», – сказал Гилбрет Eurasianet.org.

Хотя по этому вопросу пока еще не было опросов, аналитики сходятся во мнении, что в целом успешные действия правительства по борьбе со вспышкой COVID-19, вероятно, обратили вспять тенденцию по снижению поддержки.

Для людей, находящихся под карантином и полагающихся на правительство в вопросе устранения опасности для их здоровья, многие прошлые прегрешения властей превратились в далекие воспоминания. Развернутая Грузией кампания по борьбе с коронавирусом, безусловно, оказалась самой успешной в регионе, и даже некоторые критики «Грузинской мечты» в конечном итоге встали на сторону правительства, когда оно изо всех сил пыталось убедить скептиков – прежде всего могущественную Грузинскую православную церковь – соблюдать меры по противодействию COVID-19.

Ощущение, что «Грузинская мечта» вновь обрела поддержку, вероятно, подтолкнуло оппозицию, обычно раздираемую личными и идеологическими разногласиями, к объединению.

Оппозиция еще не выдвинула совместных кандидатов в оставшиеся двух мажоритарных округах столицы. Кроме того, видная оппозиционная партия «Лело» отказалась присоединиться к инициативе, заявив, что выставит собственных кандидатов во всех мажоритарных округах.

Депутаты парламента Грузии избираются по смешанной системе: часть депутатских мандатов отходит кандидатам, одержавшим победу в мажоритарных округах, а часть распределяется пропорционально между партиями согласно их доле голосов избирателей по всей стране.

Сейчас чуть менее половины из 150 мест в парламенте являются мажоритарными, но постоянно звучат призывы изменить существующую систему. В частности, оппозиция хочет сократить долю мажоритарных кресел до 30, т.к. правящая партия обладает в мажоритарных гонках несоразмерным преимуществом.

8 марта, при посредничестве американских и европейских дипломатов, удалось достичь принципиальной договоренности о пересмотре системы. Но оппозиция обвиняет правительство в отступлении от других элементов соглашения, и заявила, что планирует бойкотировать парламентские слушания по поводу избирательной реформы.

В тот же день, когда оппозиция обнародовала совместный список кандидатов, посольство США и представительство ЕС в Грузии сделали совместное заявление, в котором призвали все стороны придерживаться соглашения о реформе избирательной системы.