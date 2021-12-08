Грузия отвечает на рост инфляции увеличением госрасходов

В ответ на двузначную инфляцию правительство Грузии пообещало повысить зарплаты госслужащим и пенсии. При этом ничто не указывает на то, что темпы роста цен снизятся.

По данным Национального банка Грузии, в ноябре потребительские цены выросли на 12,5 процента в годовом исчислении, что в четыре раза превышает целевой показатель на 2021 год. Причем темпы инфляции свыше 12 процентов фиксируются уже третий месяц подряд. Цены на продукты питания в прошлом месяце увеличились на 17 процентов по сравнению с ноябрем 2020-го, а расценки в транспортном секторе подскочили более чем на 20 процентов из-за более высоких затрат на топливо.

Центробанк, в обязанности которого входит поддержание стабильности цен, винит пандемию, вызвавшую рост цен на сырье и перебои в торговле, одновременно признавая, что определенную роль сыграла и налогово-бюджетная политика властей.

Рост цен снижает потребительский спрос и уровень занятости, сказал изданию Business Media Georgia бывший директор государственного пенсионного фонда Леван Сургуладзе. «Нам нужно поддерживать правильный уровень инфляции, который, по моему мнению, должен составлять где-то около 5 процентов», – заявил он, добавив, что ожидает продолжения быстрого роста цен на протяжении 2022 года.

На этом фоне 6 декабря правительство представило проект бюджета на 2022 год, пообещав увеличить расходы на 1,6 процента до 19,7 миллиарда лари (около 6,3 миллиарда долларов). В то же время власти планируют увеличить собираемость налогов и нарастить таким образом поступления в бюджет примерно на 1 процент до 13,4 миллиарда лари.

Самый крупным получателем средств из бюджета останется Министерство здравоохранения, отвечающее за распределение пенсий. Его бюджет оценивается в 1,9 миллиарда долларов, что почти на 10 процентов больше, чем в 2021 году.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что пенсии вырастут на 20 лари (6,40 доллара США) в месяц для лиц моложе 70 лет и на 25 лари для лиц от 70 и старше. На выплату пенсий в бюджете на следующий год заложено дополнительно 285 миллионов лари.

Правительство также обещает повысить зарплаты бюджетникам. Министр финансов Лаша Хуцишвили объявил, что базовый оклад, исходя из которого рассчитываются зарплаты военных, полицейских, учителей и других государственных служащих, увеличится на 10 процентов до 1100 лари.

Ожидается, что парламент – в котором доминирует партия «Грузинская мечта», членом которой является и премьер-министр Гарибашвили, – примет бюджет к концу декабря.

Бывший директор пенсионного фонда Сургуладзе подверг проект бюджета критике, заявив, что правительство должно тратить деньги на создание рабочих мест и инфраструктуру, а не на зарплаты, увеличение которых, вероятно, лишь еще больше подстегнет инфляцию.

Согласно прогнозу Минфина, рост ВВП в следующем году составит 6 процентов.