Грузия отказалась брать у Евросоюза 75 миллионов евро

Президент Евросовета Шарль Мишель на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в июле 2021 года. (Фото: Пресс-служба ЕС)

Правительство Грузии решило отказаться от предлагавшегося Евросоюзом кредита в размере 75 миллионов евро в ответ на угрозу Брюсселя сократить финансовую помощь в связи с тем, что Тбилиси не провел необходимые для получения денег реформы.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил об отказе от ссуды 31 августа. Правительственные чиновники обосновали этот шаг желанием сократить внешний долг и «высокими темпами экономического роста», благодаря которым, по утверждению Тбилиси, кредит больше не нужен.

Кредит в 150 миллионов евро был предложен Грузии в прошлом году, чтобы помочь ей справиться с пандемией COVID-19. Половину она уже получила, а выделение второй половины было привязано к выполнению страной определенных политических обязательств, в первую очередь реформ, направленных на снижение контроля правящей партии над судебной системой.

На пресс-конференции Гарибашвили поблагодарил ЕС «за всю помощь» во время пандемии и «в целом», добавив, что «это заем, а не грант или безвозмездная помощь». При этом он также добавил, что ссуда стала предметом «политических инсинуаций», обвинив оппозицию в использовании ее против правящей партии.

В ответ Евросоюз выступил с заявлением, в котором говорится, что правительство Грузии в любом случае не выполнило условия для получения кредита. В частности, ЕС заявил, что в случае с недавним назначением судей в Верховный суд процесс не соответствовал принципам, рекомендованным Венецианской комиссией Совета Европы.

«Хотя мы уважаем решение грузинских властей, в то же время мы отмечаем, что Грузия не смогла в достаточной степени выполнить условия для получения данной макрофинансовой помощи – в частности, повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы», – отметил в заявлении и.о. руководителя представительства ЕС в Тбилиси Жюльен Крамп.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон высказалась более прямо, написав в Twitter: «Вы не можете отказаться от того, на что и так не имели права».

«Быстро развивающая» экономика

В 2020 году ВВП Грузии сократился на 6,2 процента, а внешний государственный долг достиг рекордного уровня в 8 миллиардов долларов. Однако, согласно официальным правительственным данным, за первые семь месяцев 2021 года экономика восстановилась, прибавив 12,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, но зато продолжил расти уровень безработицы, в настоящее время превышающий 22 процента.

Так как в октябре в стране состоятся крайне важные местные выборы, Гарибашвили развернул агитационную капанию, утверждая, что экономика «переживает бум» и «у Грузии есть возможность стать Люксембургом Востока».

По утверждению госчиновников, в казне Грузии сейчас примерно на 1 миллиард евро больше, чем планировалось, благодаря кредитам других международных финансовых институтов и более значительному, чем ожидалось, экономическому росту.

«Таким образом, мы обладаем внутренними ресурсами, которыми можем воспользоваться для реализации многих программ. А внешний долг, который и так довольно сильно вырос из-за пандемии, больше наращивать не следует», – заявила журналистам 31 августа министр экономики Натия Турнава.

Однако аналитики считают, что отказ от кредита был явно политическим шагом.

«Семьдесят пять миллионов евро особой погоды не сделают, но Грузия взяла на себя обязательства провести судебные и избирательные реформы, которые обеспечили бы финансовую помощь, – сказал Eurasianet.org основатель тбилисской НКО «Общество и банки» Георгий Кепуладзе. – Когда правительство не выполняет условия ЕС, это может стать препятствием для получения займов или грантов в будущем».

Отказ от ссуды показывает, что правящую партию «Грузинская мечта» «не интересует финансовая поддержка со стороны Евросоюза и политическое значение того, поддерживает ее ЕС или отвергает», – написала в Facebook Тамта Микеладзе из тбилисской НКО «Центр социальной справедливости».

(Не)выполненные обязательства

Хотя кредит в 150 миллионов евро изначально был частью пакета помощи в связи с пандемией COVID-19, позже он был привязан к соглашению, заключенному в начале этого года между «Грузинской мечтой» и политической оппозицией при посредничестве ЕС. В соответствии с этим соглашением, правительство должно было реализовать ряд реформ, а также провести в стране новые выборы, если правящая партия получит менее 43 процентов голосов на предстоящих местных выборах. Оппозиция, в свою очередь, согласилась прекратить бойкот парламента, предпринятый в знак протеста против нарушений, которые, по ее словам, были допущены на последних общенациональных выборах осенью 2020 года.

Однако в конце июля «Грузинская мечта» объявила, что «аннулирует» заключенную при посредничестве ЕС сделку, заявив, что «одностороннее ее соблюдение... оскорбительно для нашей партии, и наши избиратели нам этого не простят». Правящая партия при этом добавила, что по-прежнему намерена провести «большую часть» реформ, но отказалась от обещания провести новые выборы по результатам голосования на местном уровне.

В ответ ЕС публично заявил, что подобный шаг ставит под угрозу выдачу ссуды. Президент Евросовета Шарль Мишель после встречи с Гарибашвили в Киеве 24 августа написал в Twitter, что «приближается крайний срок предоставления макрофинансовой помощи, и грузинскому правительству пора продемонстрировать свою приверженность соглашениям, в особенности, программе реформ».

Неделей позже Тбилиси объявил об отказе от кредита.

Тем не менее в своем заявлении ЕС заявил, что по-прежнему «призывает власти Грузии выполнить свои обязательства по реформированию, в том числе в сфере правосудия, в интересах граждан Грузии и будущего отношений между ЕС и Грузией».