Грузия официально подаст заявку на вступление в Евросоюз

Как объявила правящая партия Грузии, эта страна вслед за Украиной подаст заявку на вступление в Европейский Союз.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал официальную заявку 3 марта. «Мы призываем структуры ЕС рассмотреть нашу заявку в экстренном режиме и принять решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС», — сказал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Этот шаг делается на фоне растущего недовольства пассивной реакцией грузинского правительства на вторжение России в Украину. Каждый вечер десятки тысяч грузин собираются в Тбилиси, чтобы выразить свою солидарность с Украиной и потребовать от своего правительства, заявившего, что не присоединится к международным санкциям против России, более решительных действий.

«Именно народ придал правительству смелости», — сказал Корнелий Какачия, глава Грузинского института политики, расположенного в Тбилиси аналитического центра. Попытки правительства дистанцироваться от Украины «ослабили его позицию, как на международной арене, так и в самой Грузии, — сказал он Eurasianet.org. — Ему пришлось это сделать».

Грузия заявила о подаче заявки после аналогичного шага Украины, которая находилась приблизительно на том же этапе интеграции в ЕС, что и Грузия. 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку, а на следующий день выступил перед Европейским парламентом по видеосвязи из Киева. «Мы сражаемся за то, чтобы быть равноправными членами Европы, — сказал Зеленский. — Докажите, что вы с нами».

До самого последнего времени грузинские официальные лица отвергали призывы попытаться ускорить процесс вступления в ЕС. Ранее было обещано, что процедура будет инициирована в 2024 году, после проведения более глубоких реформ. Еще в начале этой недели власти придерживались того же графика. «Поспешная инициатива может быть контрпродуктивной, потому что мы должны выполнить определенные условия (в течение следующих двух лет)», — сказал Кобахидзе 1 марта.

В тот же день с аналогичными комментариями выступил и председатель Комитета по иностранным делам грузинского парламента Николоз Самхарадзе, но на следующий день он сменил тон и сказал, что из Европы были получены некие «сигналы».

«Ни у кого нет иллюзий, что Украина, Грузия или Молдова готовы к вступлению. Конечно, нет, — сказал Самхарадзе журналистам 2 марта. — Но дело в том, что на фоне этой сложной ситуации в Украине и российской агрессии мы получаем из Европы некоторые сигналы, и это можно использовать для ускорения получения этого статуса».

Какие именно сигналы могли быть отправлены, неясно, но президент Саломе Зурабишвили недавно побывала в Париже и Брюсселе, где встречалась с председателем Совета Европы Урсулой фон дер Ляйен и другими официальными лицами.

Руководство Грузии изменило свою точку зрения на вступление в ЕС «с учетом общего политического контекста и новой реальности, на основе консультаций с Политсоветом партии и премьер-министром», сказал 2 марта Кобахидзе.

«Всего два дня назад [1 марта] они отнекивались и говорили, что подадут заявку потом, — сказал Какачия. — Но вчера их тон изменился. Если бы у них не было какой-то позитивной информации, они не посмели бы этого сделать».

Что будет происходить дальше, пока неясно.

«Я очень надеюсь, что Совет Европы наконец откроет перед Украиной, Грузией и Молдовой европейские перспективы, в которых им слишком долго отказывали», — сказала Соня Шифферс, директор южно-кавказского отделения немецкого аналитического центра Heinrich Boell Stiftung.

Тем не менее Шифферс предупредила, что членство Грузии в ЕС остается делом отдаленного будущего. «Процедура вступления — это сложный политический, юридический и технический процесс, так что было бы нереалистично ожидать скорого получения полноправного членства», — сказала она Eurasianet.org.

Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС еще в 2014 году. С тех пор обе стороны работали над внедрением реформ, которые Тбилиси обещал осуществить в рамках этого соглашения. В последнем докладе о ходе реализации, представленном ЕС, говорится, что Грузия «уверенно следует по европейскому пути», но «остаются важные проблемы», в частности в связи с задержкой выполнения обещаний по судебной реформе.

«В целом тон ЕС всегда был таким: сначала обеспечьте, пожалуйста, полное осуществление соглашения об ассоциации, и тогда мы посмотрим, что еще мы можем вам предложить», — сказала Шифферс.

Однако запуск процесса вступления может способствовать осуществлению этих реформ, сказала она.

«Пока грузинские власти не делают существенных шагов к демократизации или даже делают шаги в обратном направлении, будет трудно перейти от символических жестов к реальному прогрессу на пути к вступлению, — сказала она. — Запуск процедуры вступления даст Европейскому Союзу дополнительные возможности добиваться реформ в Грузии, что пойдет на пользу обеим сторонам».

Когда председатель Комитета по интеграции с ЕС грузинского парламента Мака Бочоришвили сообщила в Facebook о намерении властей официально подать заявку, один из депутатов Европейского Парламента от Германии оставил под этим сообщением язвительный комментарий. «Окей, тогда и ведите себя по-европейски при принятии политических решений — и это относится ко всем заинтересованным сторонам», — написал депутат Европарламента Михаэль Галер.