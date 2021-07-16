Грузия охладела к ветряной энергетике и строит ГЭС

Многомесячные протесты против строительства гидроэлектростанции «Намахвани» на западе Грузии, инвестиционная стоимость которой составляет 800 миллионов долларов, вызывают простой вопрос: для чего вообще нужно тратить время на большие плотины?

В Грузии их строительство обходится дороже, чем строительство других объектов возобновляемых источников энергии, из-за них местные жители вынуждены покидать дома, и при всем при этом они производят меньше энергии, чем было запланировано. Даже инвесторы, которые вкладываются в гидроэнергетику, соглашаются с тем, что меняющийся климат делает их менее надежными. Однако правящая партия «Грузинская мечта», которая оказывает значительную поддержку бизнесу, похоже, не желает признавать, что лишь некоторые из недавно реализованных гидроэнергетических проектов выполняют поставленные задачи.

Еще в 2016 году Грузия присоединилась к Европейскому энергетическому союзу, что потребовало от правительства разработать и утвердить План действий по возобновляемой энергии. Два года спустя Тбилиси объявил, что страна обладает потенциалом для выработки до 4 миллиардов кВт/ч в год за счет энергии ветра, что составляет 30 процентов от потребностей Грузии. Она поспешно подписала 17 меморандумов о взаимопонимании с 11 компаниями и заверила, что к 2020 году получит от ветряных электростанций 333 МВт, к 2025 году — 686 МВт, а к 2030 году – 1130 МВт.

На сегодняшний день в Грузии функционирует одна ветряная ферма – установленная неподалёку от Гори станция «Картли» с шестью турбинами и скромной мощностью в 20,7 МВт. Для сравнения, по данным Министерства экономики, за пять лет до 2019 года было открыто 33 гидроэлектростанции.

Еще четыре проекта ветряных станций находятся на стадии разработки, сообщил Нугзар Хаиндрава, представитель государственного Фонда развития энергетики, который привлекает частный сектор к инвестированию в энергетику. Хаиндрава считает, что интерес к ветроэнергетике растет и что строительство этих четырех станций общей мощностью 236 МВт должно начаться в этом году. Со временем «доля ветряных ферм и гидроэлектростанций в Грузии сравняется», – сказал Eurasianet.org Хаиндрава.

И, тем не менее, большие ставки по-прежнему делаются на гидроэнергетику: планируемое возведение плотины на реке Ненскра в Сванетии стоимостью 1 миллиард долларов и каскад ГЭС Намахвани в долине реки Риони, идея строительства которого возникла еще в советские времена. (Строительство Намахвани послужило причиной упомянутых ранее весенних протестов, которые вынудили Министерство экономики обратиться за помощью к ЕС). Их проектная мощность в 280 и 433 МВт впечатляет, но гидроэлектростанции в Грузии, как правило, производят меньше заявленного объема энергии, а «Картли», наоборот, дает больше.

Зимний ветер

В прошлом грузинские чиновники утверждали, что процесс производства электроэнергии с помощью ветра дорогой и ненадежный. То же самое противники гидроэнергетики сейчас говорят о ГЭС, указывая в качестве аргумента сокращение площади ледников, изменение климата и распространение новых, менее затратных технологий производства энергии из ветра.

«Технологии ветряной энергетики совершенствуются с каждым годом, они становятся все более эффективными», – сказал Бека Нацвлишвили из «Гражданской инициативы за справедливую энергополитику», выступающей за прозрачность в энергетическом секторе. По его словам, аргумент о том, что ветроэнергетика нерентабельна, больше не соответствует действительности. «Строительство ветряной электростанции обходится намного дешевле, чем строительство гидроэлектростанций... и ветряная электростанция гораздо более выгодна с экологической точки зрения, поскольку наносит гораздо меньший вред окружающей среде, чем гидроэлектростанции», – сказал Eurasianet.org Нацвлишвили.

Более того, ветряные фермы обеспечивают энергией именно тогда, когда Грузия больше всего в ней нуждается, сказал Хаиндрава, представитель Фонда развития энергетики. «Главный плюс [ветровой] энергии заключается в том, что она соответствует структуре потребления в нашей стране. Мы испытываем дефицит электроэнергии девять месяцев в году, включая зимний период. Эффективность производства ветровой энергии выше в зимние месяцы; она в полной мере отвечает нашим потребностям», – сказал Хаиндрава.

Даже лучше, чем гидроэнергетика

Сравните мощность нескольких малых и средних гидроэлектростанций, построенных за последнее десятилетие, с мощностью ветряной электростанции «Картли». Согласно данным, предоставленным государственной энергораспределительной компанией, мощность «Картли» сопоставима с мощностью восьми из построенных с 2010 года ГЭС. За последние два года все они выработали меньше, чем было спрогнозировано ранее, в то время как «Картли» немного превзошла ожидания.

Ларси-ГЭС, к примеру, была построена в 2014 году. По мощности (19,5 МВт) она не уступает «Картли». Но если «Картли» в 2019 году выработала ровно столько, сколько было запланировано (84 млн кВтч), а в 2020 году даже больше (90 млн кВтч), то Ларси-ГЭС произвела 73 млн кВтч за каждый из последних двух лет вместо 98 млн кВтч, на которые рассчитывало Министерство энергетики при вводе ее в эксплуатацию в 2014 году. Лаши Иорданишвили, директор базирующейся в Тбилиси компании «Фери», которая инвестировала в строительство Ларси-ГЭС и является ее единственным акционером, сказал, что объем производства находится в допустимых пределах, но признал, что уровень воды в реках ниже, чем в предыдущие годы: «Объем водных ресурсов сократился по сравнению с прошлым десятилетием. Сейчас из рек Кавказа поступает меньше воды», – сказал он Eurasianet.org.

А что касается цены, «Ларси» обошлась в 30 миллионов долларов, а «Картли» – в 28,8 миллиона.

Правда, произведенная с помощью ветра электроэнергия на открытом рынке стоит дороже. Власти заключили с «Картли» соглашение о покупке по цене 6,5 центов за кВт/ч, в то время как электроэнергия с ГЭС, построенных в последние годы, обходится государству в 6,02 цента. Но представители отрасли сходятся во мнении, что по мере совершенствования технологий стоимость ветра будет снижаться.

Почему молчат?

Так почему же Грузия не спешит вводить ветряные фермы в эксплуатацию?

Министерство экономики, которое курирует энергетический сектор, отказалось отвечать на вопросы Eurasianet.org. Впрочем, как и инвестор, чьи средства были вложены в недавний гидроэнергетический проект, который не оправдал надежд.

Но Нацвлишвили считает, что медленное внедрение ветровой энергии объясняется заскорузлостью и инертностью чиновничьей среды: представители власти знают о ГЭС больше, чем о новых ветровых технологиях.

«ГЭС представляют собой более простую систему. Они [власти] знают, что это такое, система адаптирована к ним, поэтому они предпочитают их. Для овладения новыми технологиями требуется много усилий, профессионализм и системное мышление, с чем в нашей стране дела пока обстоят не очень хорошо», – сказал Нацвлишвили.