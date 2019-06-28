Грузия: подсчет ущерба от российского туристического эмбарго

Объявленное Россией Грузии туристическое эмбарго привлекло внимание к тому, насколько значительную – и продолжающую расти – роль туристический сектор играет в экономике Грузии, и какой ущерб может нанести потеря российских туристов.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), вклад туризма в ВВП Грузии в 2018 году составил 33,7% (данная цифра включает как прямой, так и косвенный вклад). Это значительно выше, чем в среднем по миру (10,4%). В Армении, например, данный показатель составляет 16%, а в Азербайджане – 13%. Даже в Таиланде доля туризма в ВВП достигает лишь 21%.

Сфера туризма также вносит значительный вклад в создание рабочих мест. Согласно статистике WTTC, в 2018 году туристический сектор в Грузии прямо и косвенно «кормил» 519 700 трудящихся, что составляет 23% от общего числа рабочих мест в стране. Эта цифра тоже значительно выше среднемирового показателя (10%).

Данные грузинского государственного ведомства, ответственного за сферу туризма, также подчеркивают ключевую роль этого сектора в экономике страны. По данным ведомства, прямой вклад туризма в экономику составил 7,6% ВВП, и этот сектор обеспечил $3,2 млрд валютных поступлений.

Есть целый ряд причин полагать, что российское туристическое эмбарго может оказать заметное влияние на экономику Грузии. Россия является одним из крупнейших «поставщиков» туристов: из 8,7 млн международных гостей, посетивших Грузию в 2018 году, 1,4 млн (или 16,2%) прибыли из РФ.

На Россию также приходится значительная доля роста числа посетителей в последние годы. Общее количество международных гостей увеличилось на 51,3 процента с 2013 по 2018 год. За это же время число посетителей из РФ выросло более чем вдвое – с 606 668 до 1,4 млн. Только за период с 2017 по 2018 год число российских туристов выросло на 23,8%.

По данным WTTC, в 2018 году иностранные гости потратили в Грузии $3,5 млрд, т.е. в среднем по $402 доллара на человека. Если мы скромно предположим, что из-за эмбарго число российских туристов снизится на 25%, то это будет означать, что число посетителей в этом году сократится на 350 тыс., что приведет к потере выручки на сумму $141 млн. А это немало.

Армянский экономист и аналитик Грант Микаелян пришел к еще более пессимистичному выводу. По его подсчетам, – учитывая, что большинство туристов, приезжающих в Грузию из Армении и Азербайджана, скорее всего, совершают лишь однодневные поездки, чтобы, например, пройтись по магазинам, – доля россиян, вероятно, составляет 30% от общего числа настоящих туристов, и в 2019 году они могли обеспечить около $1,4 млрд из $4 млрд общей выручки туристического сектора.

Потеря доходов занятых в туристическом секторе может усугубить и без того взрывоопасную политическую ситуацию.

Но в долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация может принести определенную пользу, если она заставит правительство более агрессивно продвигать Грузию в качестве туристического направления, например, в странах Западной Европы или Персидского залива, диверсифицируя таким образом потоки приезжающих в страну туристов.

Грузия является популярным туристическим направлением, регулярно упоминающимся в туристических изданиях. Например, страна попала в список десяти лучших туристических направлений в мире в 2018 году по версии авторитетного издания Lonely Planet, и продолжает развивать свою туристическую инфраструктуру.

Таким образом, хотя в ближайшее время российское эмбарго может больно ударить по сектору, в долгосрочной перспективе картина выглядит более радужной.