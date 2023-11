Грузия получила статус кандидата в ЕС

После долгих ожиданий и обсуждений 8 ноября двери Европы открылись для Грузии чуть шире, когда Европейский Союз изложил свой план по расширению.

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС. Многие надеются, что это поможет заставить страну сконцентрироваться на интеграции в ЕС и построении демократии.

«Прежде всего, это поистине знаменательный день для Грузии, – сказала 8 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопросы после объявления плана потенциального расширения блока.

«Это действительно огромный шаг для Грузии, и он также подчеркивает впечатляющую и очень недвусмысленную позицию большинства населения Грузии стать членами ЕС», – заявил глава исполнительного органа ЕС.

Хотя основное внимание в контексте расширения уделялось Украине, которая несколько затмевала Грузию, рекомендация ЕК действительно имеет огромное значение для страны, где членство в ЕС считают путем к решению многих проблем в сфере экономики, обороны и построения демократии.

Государства-члены ЕС пока не приняли рекомендацию ЕК – решение по этому поводу будет принято в декабре – но настроение в Грузии все равно праздничное.

«Для меня большая честь поздравить всех вас с этим историческим решением, – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. – Это, конечно, исторический день для Грузии».

Соперничающие политические деятели и организации Грузии – премьер-министр, президент, правящая партия, оппозиция и гражданское общество – записали данный успех на свой счет, указывая на то, что этот исторический день не устранит острые внутренние разногласия в стране, которые Брюссель считаем препятствием на пути Грузии к европейской интеграции.

Несмотря на царящее в Грузии ликование, в очереди на членство она по-прежнему стоит за Украиной и Молдове. Европейская комиссия предложила начать с этими двумя постсоветскими странами переговоры о вступлении, а Грузии было рекомендовано лишь предоставить статус кандидата. Украине и Молдове его предоставили еще в прошлом году, а Грузии тогда отказали, что многие связали с решение грузинского правительства занять осторожную позицию по отношению к России и даже начать экономическое сближение с Москвой в разгар развязанной Кремлем войны с Украиной.

В своей рекомендации Еврокомиссия отметила, что курс Грузии противоречит общей политике Евросоюза по экономической изоляции России в связи с развязанной ей войной в Украине. Европейская комиссия открыто заявила, что чтобы добиться прогресса на пути к членству, Грузии необходимо присоединиться к внешнеполитическому курсу ЕС.

Помимо проблем с расхождениями во внешней политике, представители правящей партии «Грузинская мечта» также делали евроскептические заявления, распространяя теории заговора по поводу ЕС и США. Кроме того, в начале года партия попыталась принять весьма противоречивый закон, который, по мнению европейских дипломатов, несовместим с нормами ЕС. Все это вызвало обвинения в том, что «Грузинская мечта» преднамеренно саботирует заявку страны на членство в ЕС и толкает страну в объятия Москвы.

Внутренняя ситуация в Грузии затруднило для Евросоюза принятие решения: с одной стороны, предоставление стране статуса кандидата могли интерпретировать как потакание «Грузинской мечте» за скатывание страны в антилиберализм, а с другой, отказ в статусе мог деморализовать грузинское общество и, возможно, снизить его энтузиазм по поводу евроинтеграции.ы

По мнению корреспондента РСЕ/РС Ричарда Йозвяка, заявку Тбилиси, возможно, пролоббировал Будапешт. Венгрия является членом ЕС, но в последние десять лет сбилась с демократического курса.

«Будапешт мог пытаться торговаться, говоря, что одобрит заявку Киева только в том случае, если другие страны согласятся на получение Грузией, у которой сложились прочные связи с Венгрией, статуса кандидата», – написал Йозвяк 6 ноября.

EU member Hungary, which itself has been drifting away from democracy for a decade or so, might have been lobbying for Georgia's bid within the union, according to RFE/RL's Richard Jozwiak.

Правительства Венгрии и Грузии действительно сдружились на почве общего видения Европы, в котором на первый план выдвигаются не либерализм и демократия, а христианство и «традиционные ценности».

В любом случае, теперь «Грузинская мечта» считает, что все ее действия были оправданы. А противники «Грузинской мечты» говорят, что заслуга за успех принадлежит грузинскому народу, который вышел на массовые манифестации, когда посчитал, что европейское будущее страны и демократические свободы находятся под угрозой.

Европейская комиссия сегодня высказалась весьма дипломатично, подчеркнув роль грузинского народа, а также дав высокую оценку усилиям правительства Грузии в достижении некоторых целей по демократизации, поставленных ЕС. Оставшиеся проблемные сферы включают верховенство закона, честные выборы и независимость судебной власти.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский подчеркнул, что статус кандидата предоставляется на определенных условиях. «Выполнение этих шагов будет иметь решающее значение для перехода к следующему этапу, – сказал он. – Такова природа процесса расширения: постоянные реформы, чтобы страна могла быть готова занять свое место в качестве полноправного члена Европейского Союза».

Некоторые критики грузинского правительства беспокоятся, что «Грузинская мечта» все еще может сорвать прогресс на пути к членству, если решит, что предписанные ЕС реформы – обеспечение честных выборов и более инклюзивного политического процесса – представляют угрозу власти правящей партии или если Москва усилит давление на Тбилиси. Но в целом сегодня преобладает оптимизм и праздничное настроение, а заботы оставлены на завтра.

Поздно вечером президент Саломе Зурабишвили организовала перед своей резиденцией большое мероприятие, на котором присутствовали иностранные дипломаты и высокопоставленные лица. Поздравляя собравшихся, она сказала: «Это наш ответ России и российской оккупации».