Грузия: После принятия закона об «иноагентах» оппозиция сосредоточилась на выборах

Согласно опросам общественного мнения, большинство грузин поддерживают вступление в Евросоюз. В адрес раздробленной грузинской оппозиции звучат призывы сформировать единый фронт и превратить предстоящие парламентские выборы в референдум по вопросу интеграции в ЕС, но для этого потребуется преодолеть старые разногласия. (Фото: Мариам Никурадзе/OC Media)

Выступая по видеосвязи во время проходившего 22 мая судебного процесса, находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили дал несколько комментариев по поводу нынешней политической ситуации в Грузии. Как и следовало ожидать, он осудил нынешнее правительство, в котором доминирует партия «Грузинская мечта», за то, что оно ведет страну «в пропасть». По его словам, разрозненные оппозиционные силы должны объединить усилия, чтобы вновь обрести власть и вернуть Грузию на путь вступления в Евросоюз.

«Друзья, сейчас не до партийных разногласий, мы теряем страну», – процитировала его в своем сообщении государственная телекомпания Грузии 1TV. В преддверии парламентских выборов, которые пройдут осенью, Саакашвили также обратился к избирателям, в прошлом поддерживавшим правительство.

«Отделитесь от этого стада, не будьте овцами, и давайте все вместе подумаем, каким вы видите будущее Грузии», – сказал он, добавив, что основанная им партия «Единое национальное движение» (ЕНД) готова «пойти на любые уступки», чтобы помочь создать единый оппозиционный фронт.

Будет ли реализована идея Саакашвили о создании оппозиционного альянса под руководством ЕНД, покажет время. По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждений, несмотря на разговоры о том, что такой блок необходим для отстранения «Грузинской мечты» от власти, различным политическим игрокам трудно преодолеть старые разногласия, чтобы сформировать единый фронт для участия в предстоящих выборах.

Похоже, что борьба за власть между оппозиционными группами продолжается даже сейчас, когда коалиция «Грузинская мечта» продавливает закон об «иностранных агентах». Ожидается, что 28 мая парламент преодолеет вето, наложенное на этот закон президентом страны.

21 мая лидер либеральной оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что избиратели заслуживают иметь жизнеспособную альтернативу «Грузинской мечте», добавив при этом, что они отказываются вписывать имена кандидатов от «Лело» в один бюллетень с именами членов ЕНД. «Я согласен с идеей создания альтернативного центра управления, – сказал он. – Мы должны предложить избирателям и гражданам альтернативную платформу и выбор».

Многие критики «Грузинской мечты» также отказываются голосовать за ЕНД, во многом из-за того, что в свое правление Саакашвили нажил много недоброжелателей и вызвал раскол в обществе. Лело и другие опасаются, что, оказавшись в одном с ЕНД списке, они дадут «Грузинской мечте» возможность дискредитировать их как представителей ЕНД. Это, по их мнению, обеспечит «Грузинской мечте» легкую победу на выборах.

Активисты и официальные лица ЕНД не согласны с подобным видением. На протяжении более десяти лет партия не получает большинства в парламенте, и хотя многих грузин трясет от одного только названия, которое ассоциируется у них со скандалами и жестоким подавлением протестов, приведшими в итоге к приходу к власти «Грузинской мечты» в 2012 году, партия по-прежнему остается крупнейшей оппозиционной силой в стране.

«Если превратить эти выборы в референдум по вопросу интеграции в ЕС, то объединенная оппозиция получит 80 процентов голосов, – сказал замглавы дипломатической службы ЕНД Александр Крево-Асатиани, ссылаясь на данные о количестве грузин, желающих вступить в ЕС. – Если вы начнете рассматривать партии по отдельности, то картина станет немного более размытой».

Другие оппозиционеры говорят, что члены ЕНД слишком уверовали в собственную популярность, хотя на деле, по их словам, партия не находит широкой поддержки у населения и ее раздирают внутренние противоречия.

«Мы считаем, что для того, чтобы одержать победу над “Грузинской мечтой”, нам нужен другой вариант, потому что есть огромное количество людей, которые... говорят, что никогда не будут голосовать ни за “Грузинскую мечту”, ни за ЕНД, – сказал один из лидеров партии «Лело» Григол Гегелия. – Если вы не дадите людям такой альтернативы, то победит [“Грузинская мечта”]».

Он добавил, что в течение многих лет в грузинской политике назревала необходимость в третьем варианте, и «сейчас наступил тот самый критический момент, когда он действительно может появиться».

В настоящее время оппозиционные активисты, похоже, ждут реакции Соединенных Штатов и Евросоюза на введение закона об «иностранных агентах», прежде чем принимать решение о дальнейших шагах.

Многие опасаются, что находящийся на стадии принятия закон об «иностранных агентах» окажется еще более репрессивным, чем тот, который первоначально рассматривал парламент. 14 мая перед принятием в третьем чтении закона, согласно которому организации, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, должны будут идентифицировать себя как «агентов иностранного влияния» или подвергнуться жестким штрафам, депутаты от «Грузинской мечты» без лишней огласки внесли в него поправки, распространяющие его действие на физических лиц.

Это решение вызвало осуждение со стороны европейских юристов. В опубликованном 21 мая срочном заключении Венецианская комиссия решительно призвала депутатов отменить закон. В документе говорится, что «фундаментальные недостатки повлекут за собой значительные негативные последствия для свободы объединения и свободы выражения мнений, для права на неприкосновенность частной жизни, права на участие в ведении государственных дел, а также для запрета дискриминации».

На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обрушился с критикой на выводы комиссии, заявив, что этот орган лишен «профессионального достоинства». Таким образом «Грузинская мечта», которая еще осенью прошлого года сотрудничала с Венецианской комиссией, продемонстрировала, как быстро она сменила вектор и отказалась от взаимодействия с западными институтами.

США и Евросоюз намекнули на введение санкций против членов «Грузинской мечты» в случае вступления закона в силу. Американский пакет предусматривает запрет на выдачу виз политикам, участвовавшим в принятии закона, а также обязывает чиновников отчитываться перед конгрессом о китайском и российском влиянии в Грузии. 22 мая госсекретарь Энтони Блинкен (самый высокопоставленный представитель США, прокомментировавший происходящее) сказал, что закон об «иностранных агентах» был взят «прямо из методички Москвы».

«Мы очень серьезно размышляем над тем, что мы можем сделать в ответ на это, – добавил он. – И я думаю, что мы примем меры».