Грузия: правительство вновь внесло законопроект об иностранных агентах

Правящая коалиция «Грузинская мечта» вновь внесла на рассмотрение законопроект, схожий с принятым в России законом и способный заглушить независимые голоса в стране. Данный шаг наверняка вызовет новую волну протестов и может подорвать шансы Грузии на вступление в Евросоюз. Текст нового законопроекта, внесенного 3 апреля, практически не отличается от документа, отозванного в марте 2023 года на фоне массовых протестов по всей Грузии.

Согласно так называемому законопроекту «об иностранных агентах», организации, получающие более 20 процентов своего годового бюджета из иностранных источников, будут обязаны заявить, что «продвигают интересы иностранной державы». В противном случае им будут грозить крупные штрафы. По словам критиков, в случае принятия закон даст правительству мощный инструмент для подавления активистов НКО и независимых СМИ, препятствуя таким образом общественному надзору за деятельностью чиновников. Они добавляют, что принятие законопроекта в его нынешнем виде будет способствовать возникновению в Грузии авторитарной системы, подобной российской, где власти использовали аналогичный закон для подавления гражданских свобод.

«Грузинская мечта» утверждает, что закон призван повысить прозрачность деятельности НКО и СМИ. Вскоре после того, как лидер парламентского большинства партии Мамука Мдинарадзе представил законопроект, партия опубликовала заявление, в котором утверждается, что «отсутствие прозрачности… является одной из наиболее важных проблем для государственной безопасности».

Оппозиционные политики тут же подвергли законопроект критике. Депутат парламента и член «Группы реформ» Теона Акубардия заявила, что закон «возвращает нас в прошлое». Депутат Ана Цитлидзе от «Единого национального движения» заявила, что «партия [Бидзина] Иванишвили и европейская интеграция Грузии несовместимы», имея в виду основателя «Грузинской мечты».

Внесенный повторно на рассмотрение законопроект является лишь одним из последних в череде предпринятых правительством нелиберальных политических шагов, угрожающих подорвать надежды страны на членство в Евросоюз. В конце прошлого года Брюссель предоставил Грузии статус страны-кандидата, но поставил ряд условий, включая необходимость проведения реформ, которые обеспечат соблюдение свободы слова и других основных прав. Тем не менее буквально на прошлой неделе «Грузинская мечта» обнародовала планы о внесении в Конституцию поправок, которые закрепят дискриминацию в отношении представителей ЛГБТК.

На момент публикации статьи представительство ЕС в Грузии не ответило на просьбу Eurasianet.org прокомментировать ситуацию.

Новая попытка властей принять данный законопроект может разбередить у значительной части грузинского общества старые травмы. Около года назад, 7 марта 2023 года, «Грузинская мечта» впервые одобрила аналогичный документ, но тогда это вызвало масштабные протесты по всей стране, и тремя днями позже парламент отозвал законопроект.

Однако теперь все повторяется.

Многие считают, что законопроект нанесет удар по гражданскому обществу – единственному оставшемуся противовесу доминирующему положению «Грузинской мечты». «Учитывая, что в стране нет надлежащей институциональной системы сдержек и противовесов, гражданское общество служит бастионом демократии», – сказал Георгий Ревишвили, бывший старший советник Совета национальной безопасности Грузии.

«Грузинская мечта» прочно держится у власти, хотя на последних выборах в 2020 году получила меньше половины голосов. Однако принятые ею законы о выборах обеспечили партии подавляющее большинство в парламенте. Политический курс правительства в последние годы оказал поляризующее воздействие на общество, в котором, тем не менее, значительное большинство по-прежнему твердо поддерживает членство в ЕС.

В краткосрочной перспективе принятие законопроекта способно подавить критиков правительства перед парламентскими выборами в октябре этого года. Но директор Грузинского института политики Корнелий Какачия сказал Eurasianet.org, что данный закон может, наоборот, ударить по самой «Грузинской мечте», настроив против нее колеблющихся или апатичных избирателей, а также заставив раздробленную оппозицию сформировать жизнеспособную коалицию.

«Я думаю, что они [лидеры «Грузинской мечты»] задели за живое, что может придать смелости даже людям, которые вообще не занимаются политикой», – сказал он.

В этот раз ситуация вокруг законопроекта может накалиться сильнее, чем в прошлом году. Если он снова вызовет массовые протесты, то власти будут действовать смелее, считает Какачия. Он также добавил, что в этот раз законопроект вряд ли отзовут, как это произошло в прошлом году, поскольку повторный отзыв нанесет огромный удар по имиджу «Грузинской мечты». «Это может стать началом конца режима», – сказал он Eurasianet.org.

Заявление «Грузинской мечты» вскоре после внесения законопроекта отражает как осознание поражения в прошлом году, так и более жесткую позицию в нынешнем. В частности, в заявлении утверждается, что выступившие против закона в прошлом году были членами «радикальной оппозиции», стремившимися подорвать цивилизованный политический дискурс в Грузии.

«В этом году всем придется вступить в предметную дискуссию, которая покажет обществу масштаб той лжи, которую они [оппозиция] навязали грузинскому обществу», – говорится в заявлении, которое завершается сомнительным утверждением, что закон «защитит Грузию от искусственных попыток вызвать беспорядки в стране».