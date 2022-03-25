Грузия: правительство судится с президентом из-за Украины

14 марта, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили явилась в парламент, чтобы зачитать ежегодный доклад о положении в стране, она надела маску в цветах украинского флага и была в сопровождении поверенного в делах Украины Андрея Касьянова.

Хотя с конца февраля, когда началось российское вторжение, подобные жесты стали обычным делом во многих союзных Украине странах, в Грузии это было проявлением несогласия с правительством, которое, по мнению многих грузин, недостаточно поддерживает дружественную Украину.

Еще до начала речи президента ее перебил депутат парламента и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, который заявил, что присутствие украинского дипломата «неуместно» и является знаком «неуважения» к парламенту.

Когда же Зурабишвили наконец вышла на трибуну, она начала с эмоционального описания разрушений, которые Россия сеет в Украине. «Героическая борьба украинского народа против российской агрессии может вызывать только уважение, солидарность и поддержку, — сказала она. — Грузия была и остается на стороне Украины и украинского народа».

Именно такого рода прямые высказывания поссорили ее с грузинским правительством, поддерживающим Украину настолько нерешительно, что Киев в знак протеста отозвал своего посла и оставил в Грузии только поверенного в делах.

Зурабишвили же напротив высказывалась в поддержку десятков тысяч протестующих, которые требовали от своих властей более решительной реакции на войну в Украине. Она лично ездила в Париж и Брюссель, чтобы помочь продвижению экстренной заявки Грузии на вступление в Европейский Союз и публично развеять сомнения относительно позиции Грузии по отношению к Украине и России.

В одном из интервью она открестилась от скандального заявления грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который категорически исключил присоединение Грузии к международным санкциям против России, небрежно заметив, что война идет на иностранной территории.

«Не думаю, что сегодня такие заявления могут иметь большой смысл, — сказала Зурабишвили телеканалу France 24. — Я бы такого заявления не сделала».

Выступление в парламенте, по-видимому, стало последней каплей, и на следующий день «Грузинская мечта» нанесла ответный удар: она объявила, что собирается подать на президента в суд, заявив, что поездка в Европу — предпринятая, как утверждает партия, без согласования с парламентом, — была превышением по большей части церемониальных полномочий президента.

«Эти визиты президента были осуществлены без каких-либо предварительных консультаций с правительством. Правительство было проинформировано о них лишь постфактум, что подтверждает факт преднамеренного нарушения президентом конституции», — говорится в заявлении партии от 15 марта.

Кроме того, был назван «серьезным нарушением конституции» предполагаемый отказ Зурабишвили утвердить предложенные правительством кандидатуры нескольких послов. Партия заявила, что обратится в Конституционный суд страны «с запросом подтверждения нарушения конституции президентом Грузии».

По этому поводу начали шутить, что Грузия собирается посадить в тюрьму очередного президента: бывший президент Михаил Саакашвили уже находится в заключении по множеству обвинений. Но целью судебного дела против Зурабишвили является, похоже, не назначение ей юридического наказания, а ограничение ее возможностей по противодействию решениям правящей партии.

«Мы говорим о жалобе, направленной на проверку фактов и прояснение того, у кого какие полномочия», — сказал журналистам Мдинарадзе.

Пока специалисты по конституционному праву спорят о юридической правомочности такого иска, многие утверждают, что он представляет собой попытку если не отстранить все более независимого президента от должности, то хотя бы заткнуть ей рот. Мдинарадзе отрицал, что «Грузинская мечта» планирует использовать судебное решение в качестве основания для импичмента президента. Для самостоятельного возбуждения процедуры импичмента партии не хватает голосов в парламенте.

Параллельно с этим партия внесла проект конституционной поправки, которая может дать большинству более прямой способ возбуждения судебных дел против президента. В своем анализе нынешнего дела Ассоциация молодых юристов Грузии, следящая за соблюдением принципов верховенства права, отметила, что сейчас Конституционный суд может рассматривать законность только официальных распоряжений президента, но не ее действий. Новая поправка должна изменить это положение.

«Представление законопроекта “Грузинской мечтой” явно говорит о том, что речь идет о попытке свести счеты с президентом», — заявила эта группа.

За время почти десятилетнего пребывания у власти «Грузинская мечта» вытеснила как из своей парламентской коалиции, так и из органов исполнительной власти множество политиков, которые отказывались подчиняться решениям партии или казались потенциальной угрозой для ее власти.

Теперь такой угрозой оказывается Зурабишвили, которую при вступлении в должность подозревали в том, что она — лишь марионетка закулисного правителя страны, основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили.

В последнее время резко вырос уровень ее одобрения общественностью. Опросы, проведенные в начале марта организацией Caucasus Research Resource Centers, показали, что по вопросам, связанным с Украиной, число поддерживающих ее респондентов на 48 процентов выше количества не поддерживающих, а в случае с премьер-министром Ираклием Гарибашвили это число составляет лишь 2 процента. Данные опросы были проведены до ее выступления в парламенте, которое, вероятно, еще более увеличило ее популярность.

Возможно, Зурабашвили идет тем же путем, что и ее предшественник Георгий Маргвелашвили, которого Иванишвили также сперва поддерживал, а затем преследовал за чрезмерную независимость. В конце концов Иванишивили назвал Маргвелашвили самой большой своей ошибкой. Спрашивается, не окажется ли еще большей ошибкой Зурабишвили?