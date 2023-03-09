Грузия: правящая партия обещает отказаться от законопроектов об «иноагентах» после массовых протестов

В последние два дня для разгона протестующих применялись слезоточивый газ и водометы. (Фото: Нини Габричидзе)

На фоне массовых протестов и растущего международного давления правящая партия Грузии заявила, что решила отозвать два спорных законопроекта об «иностранных агентах».

Партия «Грузинская мечта» объявила 9 марта, что отзывает законопроекты, которые заставили бы получающие финансирование из-за рубежа НКО, СМИ и, возможно, отдельных лиц регистрироваться в качестве «иностранных агентов влияния». Объявление последовало на следующее утро после того, как полиция уже вторую ночь подряд пыталась разогнать массовые акции протеста против законопроектов.

«Как правящая сила, ответственная перед каждым представителем общества, мы приняли решение безусловно и безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект», — говорится в заявлении парламентского большинства, в которое входят «Грузинская мечта» и «Сила народа» (группа депутатов, которая разработала законопроект).

Но партия продолжает настаивать, что правда в вопросе о законопроекте на ее стороне, а негативная реакция общества на него стала результатом деятельности «машины лжи», якобы введшей общественность в заблуждение, представив его как «российский закон», наносящий ущерб европейскому пути страны.

«После того, как эмоции улягутся, мы лучше разъясним общественности, какой цели служил законопроект и почему было важно обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране», — заявила партия и ее союзники, пообещав начать «встречи с общественностью», чтобы донести до нее «правду».

«Грузинская мечта» пообещала поддержать один из двух альтернативных законопроектов об иностранных агентах, инициированных ее союзниками в «Силе народа». В нем утверждалось, что законопроекты соответствуют западным практикам, включая американский Закон о регистрации иностранных агентов (FARA).

Но тщательный анализ, а также заявления партии и время проведения дискуссий, указывали на то, что на самом деле они копирует практики недемократических стран, таких как Россия, где аналогичные законы используются для подавления критиков правительства.

7 марта парламентское большинство приняло в первом чтении один из законопроектов – «О прозрачности иностранного влияния».

Принятие законопроекта произошло на фоне массовых протестов и общего недовольства в Грузии, а также огромного международного давления. ООН предупредила, что в результате может прекратиться предоставление жизненно важных услуг, обеспечиваемых за счет иностранного финансирования, а США и ЕС заявили, что принятие законопроекта нанесет ущерб их связям с Грузией.