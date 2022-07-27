Грузия: правящая партия усиливает нападки на послов США и Евросоюза

Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в мае этого года, еще до того, как возникли проблемы. Гарибашвили передает Харцелю ответы в опроснике ЕС для получения статуса страны-кандидата. (Фото: Twitter, @CarlHartzellEU)

Европейскому Союзу и Соединенным Штатам пришлось публично защищать своих послов в Тбилиси от нападок со стороны правящей партии Грузии.

Беспрецедентная перепалка между Грузией и ее западными партнерами происходит на фоне переломного момента для страны, стремящейся к интеграции с Западом: ей был обещан статус кандидата в члены Евросоюза при условии проведения ряда политических реформ.

Но даже обещая выполнить условия Евросоюза, правящая партия Грузии подвергает резкой критике послов США и ЕС в Тбилиси. В адрес посла США Келли Дегнан звучат теории заговора относительно якобы имевших место попыток втянуть Грузию в войну в Украине и вмешательства в грузинскую судебную систему. А завершающего свою миссию посла ЕС Карла Харцеля напоследок обвинили в том, что он приложил недостаточно усилий для вступления Грузии в блок.

«На моей памяти подобная конфронтация в отношении наших партнеров наблюдается впервые», – сказала Натали Сабанадзе, бывший посол Грузии в Евросоюзе, покинувшая свой пост в прошлом году. «Сегодня в Грузии у власти находится правительство евроскептиков, которое, соответственно, использует евроскептический дискурс для оправдания своих шагов», – сказала Сабанадзе в интервью местному новостному сайту Netgazeti 22 июля.

Харцель подвергся нападкам в тот же день, когда объявил в Twitter о своем уходе.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сказал журналистам, что Харцель «сыграл исключительно негативную роль в отношениях между ЕС и Грузией». А председатель парламентского комитета Грузии по иностранным делам Николоз Самхарадзе добавил, что Харцель «мог бы лучше работать, чтобы помочь Грузии получить статус кандидата [в члены ЕС]».

Эти явно беспричинные выпады вызвали ответную реакцию со стороны Брюсселя, который недавно продлил срок выполнения Тбилиси своих условий с конца этого года до конца следующего.

«Обвиняя других в собственных нереализованных амбициях, вы тем самым только подтверждаете, что необходимо больше времени для понимания того, как работает ЕС, и что реформы – это домашнее задание», – написал в Twitter 21 июля представитель Европейской службы внешних связей Питер Стано.

Особый акцент в ходе своей кампании правящая партия делает на неурядицах, с которыми недавно столкнулся в Европе ее основатель Бидзина Иванишвили.

Миллиардер Бидзина Иванишвили, основавший партию «Грузинская мечта», официально ушел из политики в прошлом году, но несмотря на это по-прежнему считается неформальным правителем страны. В начале этого года его соратники сообщили, что у него непостижимым образом возникли затруднения при получении доступа к его активам в швейцарском банке Credit Suisse, а также при совершении других деловых операций в США и Европе.

По имеющимся сообщениям, к этим неприятностям добавилась резолюция Европейского парламента от 9 июня, которая рекомендовала рассмотреть вопрос о введении санкций против него, ссылаясь, среди прочего, на его предполагаемые связи с Кремлем.

18 июля премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратился с открытым письмом к своей коллеге из Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвав ее ведомство выразить «четкую позицию в отношении необоснованных обвинений», упомянутых в парламентской резолюции.

Резолюция «была незамедлительно использована швейцарским банком для приостановки выплаты доверенных средств Бидзине Иванишвили, – написал Гарибашвили. – Таким образом, банк, используя подготовленный Европарламентом документ, ущемляет законное право бывшего премьер-министра Грузии, что также дискредитирует и страну».

Имя Иванишвили также упоминалось в обвинениях, выдвинутых против посла США Дегнан.

«Возникает вопрос, встречалась ли Келли Дегнан с Бидзиной Иванишвили после того, как началась война в Украине. Просили ли его о чем-то или его шантажируют в связи с этим, потому что этот человек вне [политики], ни в чем не замешан?» – сказал журналистам 19 июля депутат Михаил Кавелашвили.

Кавелашвили – один из трех парламентариев, покинувших ряды правящей партии «Грузинская мечта», сославшись на необходимость более открыто говорить «правду». Но многие считают, что эта троица по-прежнему следует приказам партии: высказывает более жесткую позицию и распространяет конспирологические теории, в частности, связанные с предполагаемыми попытками Запада каким-то образом втянуть Грузию в войну в Украине.

Дегнан отвергла эти обвинения. «Я уже давно не встречалась с господином Иванишвили», – заявила она журналистам 21 июля, добавив, что ни на одной из встреч с ним она не пыталась его шантажировать.

Кавелашвили также упомянул о некоем заговоре в длинном письме, направленном им на имя Дегнан в июле. В этом документе он раскритиковал дипломата за то, что та публично не отмежевывается от тех, кого он назвал «проамерикански настроенными» или пользующимися поддержкой США грузинскими гражданами, «которые занимаются подстрекательством и пытаются вовлечь Грузию в военный конфликт» и от тех, кто «требует отставки правительства».

«Это письмо настолько пропитано ложью и содержит такое количество конспирологических теорий, что, если честно, я даже не смогла дочитать его до конца, – сказала Дегнан в ответ 8 июля. – Мне кажется странным (хотя, наверное, меня не должно это удивлять), что риторика этого якобы бывшего члена партии “Грузинская мечта” очень сильно напоминает заявления некоторых лидеров правящей партии, тиражирующих дезинформацию, которую бесспорно изобличили как ложную».

Кобахидзе ответил и на это письмо. «Печально, что вы обвиняете депутата, члена грузинского парламента, во лжи», – сказал он.

Посольство США также подверглось обвинениям в якобы имевшем место вмешательстве в судебные процессы в Грузии.

После того, как руководитель оппозиционных СМИ Ника Гварамия был осужден по обвинениям, которые, по широко распространенному мнению, были политически мотивированными, вынесший приговор судья Лаша Чхиквадзе сказал, что посольство США отозвало приглашение на участие в организованном США тренинге. Дегнан неоднократно опровергала утверждение Чхиквадзе: «Любые предположения о том, что Соединенные Штаты вмешивались в проходящий здесь судебный процесс, просто не соответствуют действительности», – сказала она журналистам 15 июля.

«Мы думали, что она [Дегнан] опровергнет обвинение, озвученное судьей Чхиквадзе, но мы так и не услышали опровержение, что вызывает вопросы и тревогу», – сказал Кобахидзе журналистам 20 июля.

В итоге в ситуацию вмешался Госдепартамент.

«Мы полностью поддерживаем посла Дегнан, – заявил 20 июля пресс-секретарь департамента Нед Прайс. – Дезинформация и персональный нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры должны общаться друг с другом».

Дегнан и Харцельне хорошо знакомы с нападками и обвинениями со стороны крайне поляризованной элиты Грузии как из правительственных, так и из оппозиционных кругов. В 2020 году оба подверглись резким нападкам (в частности, со стороны самого Гварамии) за то, что не поставили под сомнение легитимность парламентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы.

Но многим нынешняя агрессивная кампания против западных дипломатов кажется беспрецедентной.

«Сложно было представить, что всего за два дня представителям и Госдепартамента США, и Еврокомиссии придется защищать своих послов от нападок со стороны правительства Грузии, их партнера», – сказала Сабанадзе.

Пока неясно, к чему приведет эта набирающая обороты кампания. Но последние высказывания трех бывших депутатов «Грузинской мечты» дают основания предполагать, что сам Иванишвили может наконец нарушить молчание и присоединиться к обсуждению.

В очередном пространном письме на имя Дегнан, опубликованном 25 июля, все трое призвали Иванишвили высказаться о ситуации.

«Поскольку посол США не ответила на вопрос о встрече, мы просим Бидзину Иванишвили самому рассказать общественности, имела ли место встреча между ним и Келли Дегнан после 24 февраля, и если да, то кто ее инициировал и какие вопросы обсуждались», – написали они.

Что касается поддержки Дегнан со стороны Госдепартамента, то, как утверждают авторы письма, эта ситуация фактически подтвердила, что действия посла были продиктованы не ее личным решением, «а текущей стратегией Америки в отношении Грузии».