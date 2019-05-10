Грузия: празднование годовщины окончания Второй мировой войны становится полем идеологической битвы

9 мая, когда в большинстве стран постсоветского мира отмечают День Победы, у главного в Грузии мемориала, посвященного Второй мировой войне, развернулось идеологическое сражение. Активисты противоборствующих лагерей — прежде всего пророссийского и антироссийского — схватились в споре о прошлом и настоящем страны.

По одну сторону оказались грузины, участвующие в местной версии «Бессмертного полка» — зародившегося в России движения, которое проводит мемориальные шествия, когда потомки погибших на Второй мировой войне несут портреты своих предков. Такие полки стали центральным элементом празднования Дня Победы в России и поддерживаются Кремлем, который в последние годы использует победу Советского Союза над фашистской Германией в качестве идеологического инструмента, чтобы укрепить поддержку президента Владимира Путина.

Это движение распространилось и на некоторые из постсоветских республик к негодованию многих жителей этих стран, считающих его уловкой российской пропаганды, пытающейся поставить себе на службу общую трагедию Второй мировой войны. «Эти организации делают вид, что празднуют победу над фашизмом, а на самом деле ими управляет Путин, и все это — часть гибридной войны против Грузии», — сказала в интервью новостному сайту Netgazeti активистка Нино Данелия, профессор факультета журналистики.

«Бессмертный полк» впервые появился в Грузии два года назад. В этом году мероприятия «Бессмертного полка» в крупных городах проводились двумя соперничающими друг с другом организациями и привлекли активистов, выступающих против продолжающейся, по их словам, российской оккупации: от захвата Грузии Советской Россией в 1921 году до нынешнего военного присутствия России на двух отколовшихся от Грузии территориях — в Абхазии и Южной Осетии.

Утром, когда представители обоих лагерей собрались в тбилисском парке Ваке, полиция образовала живой кордон, чтобы предотвратить столкновение между ними.

По одну сторону полицейского кордона развевались красные советские флаги, по другую — бело-красные государственные флаги Грузии. Из толпы сторонников России выглядывал плакат с портретом Сталина. В этом же лагере были видны и фотографии грузин, погибших во Второй мировой войне, в которой они сражались вместе с русскими. Представители противной стороны держали фотографии Георгия Анцухелидзе, грузинского солдата, убитого в 2008 году во время войны с Россией за Южную Осетию.

«Вы хотите стереть историю!» — кричали по большей части пожилые участники движения «Бессмертный полк»; на некоторых из них были советские военные награды. Они обвиняли своих более молодых оппонентов в прeуменьшении решающей роли Советского Союза в победе над фашистской Германией и в неуважении к памяти грузин, погибших на войне.

В ответ их противники дудели в вувузелы и били в большие барабаны. Они говорили, что советские знамена и лозунги — это оскорбление памяти жертв советских репрессий и грузин, погибших в борьбе с российским империализмом.

«Почему им разрешают выходить с советскими плакатами и флагами? — спросил у присутствовавших на месте событий сотрудников полиции Георгий Каландия, активист движения «Россия — оккупант». — Демонстрация символов тоталитарных режимов запрещена грузинским законом. Выполняйте свой долг и обеспечивайте соблюдение закона!»

Каландия родом из Абхазии, отделившейся от Грузии в 1990-е годы в результате войны, в которой Россия поддерживала сепаратистов. «Русские выгнали меня из дома, превратили меня в беженца», — сказал Каландия Eurasianet.org. Сейчас в Абхазии и Южной Осетии размещены несколько тысяч российских военных. «Я сегодня здесь, потому что в самом сердце Грузии распространяется организованная Кремлем неокоммунистическая пропаганда, а правительство ничего не делает по этому поводу».

В разгар словесной перепалки одна женщина средних лет подошла к антироссийскому лагерю и взяла за руку молодую девушку. «Зачем вы это делаете? Это же наша история», — сказала она, указывая на приколотую к груди фотографию мужчины, вероятно, ее родственника, погибшего во время Второй мировой войны. «Это тоже», — парировала девушка, показывая фотографию Анцухелидзе.

На мероприятии произошло несколько потасовок. Пять человек были задержаны, но затем освобождены.

Конкурирующие марши проследовали к городскому мемориалу Второй мировой войны, где проходили основные празднества. Парк был заполнен полицейскими и беспорядочной толпой активистов: каждая из сторон разбилась на фракции с разными взглядами на то, как следует отмечать День Победы. Некоторые из антироссийских активистов настаивали, что этот день вообще не надо отмечать, утверждая, что грузины были попросту пушечным мясом в войне России с фашистской Германией. Другие говорили, что его следует отмечать 8 мая, как в большинстве европейских стран, причем вспоминать жертв не только нацистского, но и советского режима.

Немногие еще ныне живущие грузинские ветераны Второй мировой войны собрались по традиции у могилы Неизвестного Солдата, у которой стоял почетный караул. Группа модно одетых российских туристов делала селфи с часовыми и другими участниками церемонии в традиционных грузинских костюмах. Делегация российского движения «Бессмертный полк» вместе с представителями его грузинского отделения возложила венки на могилу.

Высшие должностные лица Грузии также прибыли, чтобы возложить венки, и пытались не замечать эмоциональных дебатов, бушевавших вокруг. «Грузия принесла в этой войне огромные человеческие жертвы, — сказал премьер-министр Мамука Бахтадзе. — Сотни тысяч грузин погибли на этой войне смертью героев, и я хотел бы почтить их память».

Активистов это не успокоило.

«Было омерзительно видеть, как грузинский президент и спикер парламента стояли там, а рядом развевались красные флаги и шныряли [российские] агенты, — сказал репортерам на месте событий Алеко Элисашвили, основатель общественной группы «Гражданское движение». — Сегодня мы оплакиваем 300 000 грузин, убитых в годы Второй мировой войны, и … также оплакиваем жертв советской оккупации».