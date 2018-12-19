Грузия: президентская офисная политика

Принявшая на днях присягу новый президент Грузии в первые месяцы своего срока окажется, образно выражаясь, «офисным бомжом», т.к. вопрос с местом ее работы – как и вопрос о ее избрании на эту должность в целом – остается открытым и спорным.

После состоявшейся 16 декабря инаугурации Саломе Зурабишвили официально стала первой женщиной, занявшей пост президента Грузии. Пробив образный стеклянный потолок, она отказалась работать и под настоящим стеклянным потолком в президентском дворце.

Вообще-то, в Грузии сейчас два президентских дворца, что немного экстравагантно для этой небольшой, не очень богатой страны. Это произошло из-за непрекращающегося противостояния между экс-президентом Михаилом Саакашвили и его заклятым врагом Бидзиной Иванишвили, председателем партии «Грузинская мечта».

Саакашвили закончил строительство своего дворца с приметным куполом, расположившегося на вершине холма, в 2009 году. Это сооружение должно было символизировать начало новой эры. Миллиардер Иванишвили, который, кстати, тоже живет в принадлежащем ему стеклянном дворце на вершине холма, давно взъелся на Саакашвили, а также на здание, символизирующее период его правления. Иванишвили часто заявлял, что президентский дворец – пример излишества как с эстетической, так и с экономической точек зрения.

Тремя годами позже, чтобы отметить конец эры Саакашвили, партия «Грузинская мечта» начала строить новый президентский дворец – вернее, ремонтировать особняк XIX века – для нового президента, Георгия Маргвелашвили. Правда, учитывая заявления о финансовых излишествах, связанных с дворцом Саакашвили, решение потратить деньги налогоплательщиков на новый дворец может показаться странным. Но новая, гораздо менее массивная президентская резиденция, расположенная у реки Мтквари в Тбилиси, должна был, помимо прочего, символизировать сокращение роли и полномочий президента согласно новой конституции.

Однако затем эпопея с новым дворцом приняла неожиданный оборот. Маргвелашвили, к удивлению многих, отказался въехать в новое здание и стал настаивать, что будет работать в том, что построил Саакашвили. Это привело к открытому противостоянию с Иванишвили – человеком, который лично выбирал Маргвелашвили на этот пост.

«К сожалению, г-н Бидзина [Иванишвили] не может смириться с тем, что я сам за себя принимаю решения, – сказал Маргвелашвили в 2015 году. – Грузии не нужен президент, который будет послушно бегать с одного дворца в другой по чьему-то приказу».

Зурабишвили, между тем, может оказаться именно таким президентом. Ее, как и Маргвелашвили, тоже лично выбирал Иванишвили, но, в отличие от своего предшественника, она согласилась переехать в указанный миллиардером дворец.

Но тут начались организационные проблемы, т.к. ремонт в этом здании еще не закончен. Поэтому Зурабишвили начала свое президентство без постоянного офиса. В нарушение традиции, церемония инаугурации прошла вне столицы – в городе Телави. Президенту пришлось принимать своих первых официальных гостей в номере гостиницы.

Двумя днями позже она посетила свой будущий офис, где все еще продолжаются ремонтные работы. По словам Лаши Жвания, руководителя аппарата президента, здание не будет готово «еще месяца два». По его словам, президент уже может работать в административном крыле, но церемониальные мероприятия, включая прием гостей, придется проводить в другом месте.

Но Зурабишвили не расстраивается. «Я рада быть здесь», – сказала она 18 декабря, общаясь с журналистами в новом дворце, добавив при этом, что ремонт не помешает ей выполнять свои функции.

Проблема с резиденцией – не самый большой спорный вопрос, связанный с восхождением Зурабишвили на пост президента, но он выдвигает на первый план сомнения в ее способности функционировать в качестве независимой, внепартийной фигуры, как того требует конституция страны. Хотя некоторые граждане порадовались тому, что в известном своими патриархальными взглядами государстве на пост президента была избрана женщина, прочие критикуют ее как порождение системы, при которой самый богатый человек в стране назначает своих приспешников президентами и премьер-министрами, а потом указывает им, что делать.

Зурабишвили получила на свою предвыборную кампанию 1 миллион лари от банка «Карту», принадлежащего семье Иванишвили. Аффилированная гуманитарная организация Фонд «Карту» перед президентскими выборами 28 ноября объявила о намерении погасить простроченные долги 600 тысяч граждан страны. Наблюдатели назвали этот ход подкупом избирателей.

Григол Вашадзе, поддерживаемый Саакашвили кандидат, уступивший Зурабишвили в президентской гонке, заявляет, что Иванишвили своровал у него победу. Находящиеся в меньшинстве партии, поддержавшие Вашадзе, отказываются признавать победу Зурабишвили и надеются добиться отмены результатов выборов в суде. Отметая подобные заявления, Зурабишвили заявила на инаугурации, что будет «президентом для всех».

В день инаугурации Вашадзе и его сторонники попытались отправиться в Телави, чтобы провести там акцию протеста, но полиция перекрыла въезд в город. Все закончилось столкновениями межу сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками Вашадзе.

В этой связи не вполне ясно, что теперь будет со старым, построенным Саакашвили дворцом, откуда сейчас вывозят предметы обстановки и выселяют людей. Руководитель аппарата президента сообщил, что офисную технику и работников перевозят в новую резиденцию. Хорошей новостью, по словам Жвании, является то, что в новом дворце «уже есть интернет».