Грузия: премьер-министр ушел в отставку на фоне возможных столкновений

На посту премьер-министра Гахария преследовали обвинения в применении чрезмерного насилия в отношении участников протестов в июне 2019 года. (Фото: правительство Грузии)

На фоне надвигающегося кризиса, который может принять насильственный характер, премьер-министр Грузии неожиданно ушел в отставку и заявил, что выступает против планов арестовать лидера политической оппозиции.

«Поскольку мне не удалось прийти к общему знаменателю с командой по этому вопросу, я решил уйти в отставку, – заявил 18 февраля на короткой пресс-конференции Георгий Гахария. – Мне хотелось бы верить, что этот шаг будет способствовать деэскалации поляризации на политической арене нашей страны».

Напряженность возросла после принятого судом накануне решения заключить под стражу Нику Мелию, председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). А за день до постановления суда парламент единогласно проголосовал за лишение Мелии депутатского иммунитета, сделав его арест возможным.

Мелию обвиняют в подстрекательстве к насилию во время демонстраций, вспыхнувших в июне 2019 года после скандального появления в парламенте Грузии российского депутата. Мелия заявил, что обвинения политически мотивированы, и отказался внести залог. После выборов осенью 2020 года – результаты которых, по утверждению ЕНД и других оппозиционных партий, были сфальсифицированы, – он выбросил электронный браслет, который ему было предписано носить до суда.

На фоне надвигающегося ареста Мелия жил в штаб-квартире ЕНД. К нему присоединились ключевые оппозиционные деятели, которые поклялись оказать физическое сопротивление любым попыткам его арестовать. Обе стороны готовились к столкновению: возле офиса партии собирались полицейские, очевидно готовясь к штурму здания.

Отставка Гахарии пока разрядила обстановку. После объявления о его уходе МВД заявило, что «временно откладывает» арест Мелии.

Представители оппозиции высоко оценили этот шаг Гахарии. «Я уважаю его за то, что он взял на себя ответственность и принял это решение», – сказал Давид Бакрадзе, лидер партии «Европейская Грузия».

«Уйдя в отставку, Гахария фактически признал, что они планировали насилие и кровопролитие. Его ход, безусловно, заслуживает высокой оценки», – сказал сам Мелия. Он призвал провести внеочередные парламентские выборы, чтобы положить конец кризису.

Мелия также сказал, что, уйдя в отставку, Гахария избежал риска стать ответственным за вторую вспышку насилия за время своего пребывания в правительстве. Во время столкновений в июне 2019 года Гахария занимал пост министра внутренних дел, и его обвинили в применении жестких мер против демонстрантов.

Протестующие тогда потребовали отставки Гахарии, но вместо этого его повысили до премьер-министра (судя по всему, применив к демонстрантам жесткие меры, он поднялся в глазах Бидзины Иванишвили, главы правящей партии «Грузинская мечта).

В то время как большинство недавних премьер-министров Грузии считались пешками Иванишвили, Гахарии удалось немного отойти от этого шаблона. Он проявил себя во время пандемии COVID-19 и приобрел популярность на фоне первоначальных успехов правительства в борьбе с коронавирусом. Кроме того, он пошел против курса партии в «деле картографов» (двум картографам было предъявлено обвинение в передаче Азербайджану земли вокруг средневекового комплекса монастырей Давид-Гареджа). «Грузинская мечта» и лояльные ей СМИ привлекают внимание к этому делу, чтобы набрать очки на внутриполитической арене, но Гахария призвал к осторожности. «Политизация вопроса Давид-Гареджи в любой форме чревата большим риском для нашей страны, – сказал он. – Мы должны помнить о наших национальных интересах, и все мы должны воздерживаться от шагов и слов, даже теоретически способных превратить Давид Гареджу в политическую проблему».

Несмотря на свою репутацию эффективного менеджера и умеренного политического деятеля, Гахария вряд ли имел возможность принимать самостоятельные решения по многим вопросам; реальная власть была в руках Иванишвили.

«Несмотря на всю свою популярность, он, тем не менее, оставался лишь номинальным руководителем, который не мог назначить или уволить ни одного министра в своем Кабмине, – заявила оппозиционер Ана Долидзе в Facebook после отставки Гахарии. – Понимая, что на него ляжет ответственность за арест Мелии и его последствия, Гахария отказался согласиться с решением, принятым за него партийным руководством, и во второй раз подставить свою шею ради Иванишвили и его клики».

«Его сегодняшний шаг ясно показывает, что даже 20 июня [2019 года] не он отдавал приказы [разгонять протесты], его заставляли это сделать», – заявил политолог Гия Хухашвили оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи».

Демарш Гахарии ставит «Грузинскую мечту» перед трудным выбором: произвести арест, даже после того, как Гахария обнажил его политически мотивированный характер, или отступить, проигнорировав обязательное к исполнению решение суда. И то, и другое будет истолковано как стратегическая победа ЕНД и связанных с ним оппозиционных групп. Арест Мелии превратит его в мученика и подкрепит версию оппозиции о том, что авторитарная «Грузинская мечта» развернула политические репрессии в отношении оппозиции. Отказ от ареста подкрепит аргументы оппозиции о том, что правительство вмешивается в работу судебной системы.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, сторонник жесткой линии, дал понять, что власти, скорее всего, предпочтут арестовать Мелию. «Страна, не способная обеспечить соблюдение закона, особенно когда преступники так грубо бросают ей вызов, не может функционировать как государство, – сказал Кобахидзе, стоя в окружении нескольких других ведущих партийных деятелей. – Мы призываем Никанора [Нику] Мелию подчиняться закону, иначе правительство обеспечит соблюдение закона и приступит к его аресту».

Хотя сначала ходили разговоры о том, что пост премьер-министра теперь займет Кобахидзе, вместо этого партия вернула бывшего премьера Ираклия Гарибашвили. Гарибашвили, давний приближенный Иванишвили, последовал за миллиардером в политику в 2012 году и сменил его на посту премьер-министра в 2013 году. Учитывая, что он непоколебимо верен Иванишвили и традиционно является сторонником жесткой линии в отношении оппозиции, можно предположить, что он не колеблясь возьмет на себя ответственность за чреватый последствиями арест Мелии.