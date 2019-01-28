Грузия приближается к заключению транзитного договора с Россией

Грузия и Россия приближаются к решению вопроса об открытии спорных границ для осуществления международной торговли. За это им стоит благодарить природные катаклизмы.

Мнения сторон по вопросу о том, где пролегают северные границы Грузии, категорически расходятся, но они могут на время забыть о разногласиях, чтобы разгрузить крупные транспортные заторы, постоянно образующиеся в горах Кавказа. Москва и Тбилиси предпринимают небольшие шаги в направлении развития перевозок транзитных грузов через территорию изолированных Абхазии и Южной Осетии. Последним шагом в этом направлении стало создание в Грузии специальной комиссии по реализации договора от 2011 года об открытии торговых коридоров через два сепаратистских региона.

В рамках договора Грузия и Россия пришли к соглашению привлечь швейцарскую компанию для наблюдения за торговлей на территории Абхазии и Южной Осетии. Согласно постановлению правительства от 31 декабря о создании комиссии, новый орган будет работать «над обеспечением успешной реализации» контракта со швейцарской компанией «Société Générale de Surveillance (SGS)».

Наличие третьей стороны, осуществляющей контроль, позволяет опустить щекотливый вопрос о том, кто будет проводить таможенные проверки на границах, и, следовательно, где эти самые границы расположены. Грузия (как и большинство других стран) считает Абхазию и Южную Осетию грузинскими территориями, которые контролируются незаконными властями, поддерживаемыми Россией, в то время как Москва признает их независимыми государствами. А посему у Москвы и Тбилиси совершенно разные представления о том, где должны располагаться таможенные посты.

Постановление о создании межведомственной комиссии, изданное премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, предполагает, что услуги швейцарской компании, которые ей только предстоит оказать, уже были оплачены, но остается открытым вопрос, когда начнет осуществляться контроль над перевозимыми товарами. МИД Грузии и специальный посланник Грузии по переговорам с Россией не ответили на запросы Eurasianet.org о комментариях.

Некоторые информационные агентства в расположенной по соседству Армении утверждают, что транзит товаров через территорию Абхазии и Южной Осетии может начаться уже в феврале. Соглашение имеет огромное жизненное значение для Армении, так как путь к ее основному экспортному рынку – России – лежит через Грузию.

В настоящее время добраться из Армении в Россию по суше можно только по построенной еще в царскую эпоху Военно-Грузинской дороге, которая пролегает через Кавказские горы к северу от Тбилиси до границы с Россией. Гипотетически существуют альтернативные пути через Абхазию и Южную Осетию, но спор вокруг статуса этих территорий делает невозможным их использование для крупных транзитных перевозок.

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что заявления о грядущем открытии маршрутов на территории Южной Осетии преждевременны. «Создание комиссии является следующим логическим шагом на пути реализации уже существующих соглашений, – сказала Eurasianet.org аналитик «Международной кризисной группы» (International Crisis Group) Олеся Вартанян. – Между сторонами по-прежнему остается много нерешенных вопросов, с которыми следует разобраться, а это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, возможно, даже лет».

По словам Вартанян, единственное, что может ускорить процесс, это чрезвычайная ситуация, например «оползень».

Несмотря на то, что Россия и Грузия подписали соглашение о принятии совместных усилий для открытия этих коридоров еще в 2011 году, переговоры зашли в тупик из-за неопределенного статуса Абхазии и Южной Осетии, и соглашение отошло на второй план.

Поэтому движение по-прежнему осуществляется исключительно по Военно-Грузинской дороге, где даже в самый удачный день длинные «караваны» грузовиков из Армении, а также Турции и Ирана, препятствуют движению на дороге. Грузовики часами стоят припаркованные на одной стороне узкой, двухполосной дороги, пропуская встречный поток автомобилей, и ситуацию усугубляют сильные снегопады зимой и случающиеся время от времени оползни. Сложившаяся ситуация вызывает раздражение у грузин еще и потому, что эта дорога ведет к главному горнолыжному курорту Грузии – Гудаури.

Грузовики в ожидании проезда встречного транспорта на двухполосной дороге.

Но в 2016 году произошедший на грузинской стороне оползень полностью парализовал движение на 10 дней и в результате придал новый импульс разговорам о торговых коридорах через Абхазию и Южную Осетию.

Водители грузовиков оказались в беспомощном состоянии, а многие скоропортящиеся товары, предназначенные для экспорта в Россию, испортились. Правительство Армении тогда обратилось к Грузии и России с просьбой предоставить временный проход через Южную Осетию. Поначалу казалось, что и Тбилиси, и Москва были не против этой идеи, но спор вокруг статуса региона в конечном итоге помешал реализации плана.

Тем не менее оказалось, что оползень подтолкнул стороны к возобновлению диалога о транзите. Год спустя Грузия заключила контракт с SGS, а в прошлом году ее примеру последовала Россия. Окончательное соглашение, вероятно, будет напрямую зависеть от того, удастся ли решить вопрос открытия торговых коридоров в отрыве от вопроса политического статуса.

С экономической точки зрения все стороны выиграют от наличия нескольких торговых путей, соединяющих северную и южную стороны Кавказского хребта. «Это позволит увеличить объемы торговли [России] с Грузией, Арменией и восточной Турцией», – сказал Eurasianet.org Томас де Вааль, эксперт по вопросам Кавказа и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Но, с политической точки зрения, это решение может вызвать негативный общественный резонанс. Грузинским властям придется столкнуться с противодействием внутри страны, если возникнет ощущение, что Тбилиси идет на компромисс в отношении статуса регионов. Хотя, с другой стороны, коридоры дадут Абхазии и Южной Осетии возможность вести законную торговлю с самой Грузией. На данный момент объем товарооборота на де-факто границах очень незначительный, и эти два региона почти полностью зависят от торговли с Россией. «Это […] дало бы Южной Осетии возможность развиваться, а не быть только военной базой [для России]», – сказал де Вааль.

По мнению де Вааля, переговоры отражают идущие в Москве дебаты между кругами, выступающими за противостояние или мирные отношения с Грузией. «Соглашение, которое способствует укреплению деловых и торговых связей с Грузией, определенно упрочит в России положение тех, кто высказывается за улучшение отношений с Грузией», – сказал эксперт.