Грузия: приезд российского депутата вызвал протесты

После появления депутата Госдумы РФ в грузинском парламенте тысячи разозленных жителей Грузии устроили акции протеста, обвиняя правящую партию в коллаборационизме с заклятым врагом – Россией.

Скандал разразился, когда российский депутат Сергей Гаврилов, сидя в кресле главы парламента Грузии, открыл сессию проходящего на этой недели в Тбилиси съезда парламентариев православных стран – Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Во время перерыва члены крупнейших оппозиционных партий Грузии вошли в зал пленарных заседаний, где проходило мероприятие, и захватили трибуну.

«Где Гаврилов? Где оккупант? Покажите мне его», – кричала, врываясь в зал, член партии «Европейская Грузия» Елене Хоштария, обернувшаяся в грузинский флаг. Затем она поднялась к трибуне и разорвала речь Гаврилова на клочки.

«Сегодня мы, депутаты парламента, защитим зал пленарных заседаний от российских оккупантов», – сказала член «Единого национального движения» (ЕНД) Саломе Самадашвили, стоявшая плечом к плечу с Хоштарией. «Это мероприятие не возобновится, пока российская делегация не покинет зал», – добавила Ирма Надирашвили, также состоящая в ЕНД.

После войны с Россией в 2008 году и признания Москвой независимости отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии Тбилиси считает РФ оккупантом. Гаврилов голосовал за признание Россией этих территорий в качестве суверенных государств.

Ранее в тот же день посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул другую сессию съезда МАП, когда Гаврилов, президент МАП, начал свое обращение. «Я не хочу слушать Российскую Федерацию, оккупировавшую грузинские и украинские территории», – сказал Долгов.

Грузинские оппозиционные объединения заявляют, что правящая партия «Грузинская мечта» продалась Москве, когда пригласила провести ежегодный съезд МАП в Тбилиси. «“Грузинская мечта” привела суда оккупантов и посадила их в кресло спикера парламента, – сказала Хоштария. – Подобный поступок “Грузинской мечты” – это пощечина всей истории Грузии».

Некоторые представители «Грузинской мечты» пытались разрядить ситуацию, заявляя, что их тоже шокировал факт председательства российского депутата на съезде в здании грузинского парламента. «Россия – это страна, захватившая 20% нашей территории, и было не по себе видеть представителя парламента этой страны в кресле спикера грузинского парламента», – сказал спикер Ираклий Кобахидзе.

Председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили также назвал неприемлемым председательство представителя российских властей «на любом мероприятии в грузинском парламенте». Закария Куцнашвили, член «Грузинской мечты», отвечавший за организацию мероприятия, принес свои извинения. Но протесты продолжали разрастаться.

К 19:00 перед парламентом собрались несколько тысяч человек. Также протесты, по сообщениям, прошли и в других городах. Многие назвали Иванишвили и его приближенных предателями, и потребовали их отставки. «Вы действительно думаете, что они совершили предательство случайно? – сказала Манана Начкебия, член политического объединения «Новые правые». – Шаг за шагом, используя мягкую силу, они [«Грузинская мечта»] хотят, чтобы мы приняли то, что можно восстановить дипломатические отношения с Россией и дружбу с Россией, что возможно, чтобы Россия и Грузия снова были вместе […], но они ошибаются своих расчетах».

Гаврилов покинул страну под неодобрительные возгласы демонстрантов, заявив, что Грузии этот инцидент просто так не пройдет.