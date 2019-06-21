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Грузия: приезд российского депутата вызвал протесты

Член правящей партии Грузии пригласил депутата Госдумы РФ председательствовать на проходившем в грузинском парламенте съезде Генассамблеи МАП.

Георгий Ломсадзе Jun 21, 2019
Кадр из видеозаписи захвата оппозиционными депутатами трибуны грузинского парламента. (Кадр из видео TV Pirveli) Кадр из видеозаписи захвата оппозиционными депутатами трибуны грузинского парламента. (Кадр из видео TV Pirveli)

После появления депутата Госдумы РФ в грузинском парламенте тысячи разозленных жителей Грузии устроили акции протеста, обвиняя правящую партию в коллаборационизме с заклятым врагом – Россией.

Скандал разразился, когда российский депутат Сергей Гаврилов, сидя в кресле главы парламента Грузии, открыл сессию проходящего на этой недели в Тбилиси съезда парламентариев православных стран – Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Во время перерыва члены крупнейших оппозиционных партий Грузии вошли в зал пленарных заседаний, где проходило мероприятие, и захватили трибуну.

«Где Гаврилов? Где оккупант? Покажите мне его», – кричала, врываясь в зал, член партии «Европейская Грузия» Елене Хоштария, обернувшаяся в грузинский флаг. Затем она поднялась к трибуне и разорвала речь Гаврилова на клочки.

«Сегодня мы, депутаты парламента, защитим зал пленарных заседаний от российских оккупантов», – сказала член «Единого национального движения» (ЕНД) Саломе Самадашвили, стоявшая плечом к плечу с Хоштарией. «Это мероприятие не возобновится, пока российская делегация не покинет зал», – добавила Ирма Надирашвили, также состоящая в ЕНД.

После войны с Россией в 2008 году и признания Москвой независимости отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии Тбилиси считает РФ оккупантом. Гаврилов голосовал за признание Россией этих территорий в качестве суверенных государств.

Ранее в тот же день посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул другую сессию съезда МАП, когда Гаврилов, президент МАП, начал свое обращение. «Я не хочу слушать Российскую Федерацию, оккупировавшую грузинские и украинские территории», – сказал Долгов.

Грузинские оппозиционные объединения заявляют, что правящая партия «Грузинская мечта» продалась Москве, когда пригласила провести ежегодный съезд МАП в Тбилиси. «“Грузинская мечта” привела суда оккупантов и посадила их в кресло спикера парламента, – сказала Хоштария. – Подобный поступок “Грузинской мечты” – это пощечина всей истории Грузии».

Некоторые представители «Грузинской мечты» пытались разрядить ситуацию, заявляя, что их тоже шокировал факт председательства российского депутата на съезде в здании грузинского парламента. «Россия – это страна, захватившая 20% нашей территории, и было не по себе видеть представителя парламента этой страны в кресле спикера грузинского парламента», – сказал спикер Ираклий Кобахидзе.

Председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили также назвал неприемлемым председательство представителя российских властей «на любом мероприятии в грузинском парламенте». Закария Куцнашвили, член «Грузинской мечты», отвечавший за организацию мероприятия, принес свои извинения. Но протесты продолжали разрастаться.

К 19:00 перед парламентом собрались несколько тысяч человек. Также протесты, по сообщениям, прошли и в других городах. Многие назвали Иванишвили и его приближенных предателями, и потребовали их отставки. «Вы действительно думаете, что они совершили предательство случайно? – сказала Манана Начкебия, член политического объединения «Новые правые». – Шаг за шагом, используя мягкую силу, они [«Грузинская мечта»] хотят, чтобы мы приняли то, что можно восстановить дипломатические отношения с Россией и дружбу с Россией, что возможно, чтобы Россия и Грузия снова были вместе […], но они ошибаются своих расчетах».

Гаврилов покинул страну под неодобрительные возгласы демонстрантов, заявив, что Грузии этот инцидент просто так не пройдет.

Георгий Ломсадзе является независимым грузинским журналистом и одним из авторов блога «Рассказы тамады» на сайте EurasiaNet.

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