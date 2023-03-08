Грузия: принятие закона об «иноагентах» закончилось разгоном демонстрантов

Грузинские власти бросили полицейский спецназ на разгон протестов, разгоревшихся после принятия 7 марта в первом чтении противоречивого законопроекта о «иностранных агентах». Данный закон обяжет получающие финансирование из-за рубежа НКО и СМИ регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния», что было воспринято как попытка стигматизировать и подавить тех, кто выступает с критикой правительства.

Депутаты провели первые слушания на фоне массовых демонстраций, которые продолжались до поздней ночи, когда спецназ применил водометы и слезоточивой газ для разгона собравшейся вокруг здания парламента толпы.

Парламент приступил к обсуждению законопроекта «о прозрачности иностранного влияния», хотя ранее объявлял, что планирует сделать это двумя днями позже. Изменение графика в последнюю минуту было воспринято как попытка не дать людям возможности собраться на массовые демонстрации против того, что они называют законом «в стиле России».

Но в конечном итоге перед зданием парламента все равно собралась огромная толпа, перекрывшая движение по проспекту Руставели, центральной улице Тбилиси.

Собравшиеся выкрикивали «предатели», «русские» и «рабы» в адрес правящей партии «Грузинская мечта» и ее союзников, пытавшихся принять данный законопроект.

Хотя парламентское большинство утверждает, что с целью обеспечить прозрачность иностранного финансирования копирует лучшие западные практики, включая действующий в США Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), детальный анализ законопроекта указывает на то, что в действительности правящая элита следует примеру репрессивных, недемократических стран вроде России.

Есть опасения, что принятие законопроекта по сути положит конец принимавшимся на протяжении десятилетий усилиям страны по интеграции в Евросоюз, цель по вступлению в который закреплена в конституции страны и пользуется поддержкой более 80 процентов населения. Многие боятся, что последние события знаменуют решительный разворот Грузии от Запада к России.

Около 20:00 по местному времени парламент 76 голосами за и 13 против (при этом 23 депутата воздержались, а еще 26 отсутствовали) принял законопроект в первом из трех чтений, вызвав еще больший гнев протестующих. (Парламент не стал проводить обсуждение альтернативного, более репрессивного законопроекта «о регистрации иностранных агентов», и пока неясно, будет ли в ближайшие дни проведено еще одно голосование.)

Вскоре после этого полиция применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Затем кое-где произошли столкновения между небольшими группами протестующих и полицейским спецназом. Слезоточивший газ периодически вынуждал мирных протестующих отступить, но затем они собирались снова. Также были случаи, когда демонстранты бросались в сотрудников зажигательными предметами, но некоторые критики подозревают, что это делали провокаторы с целью дискредитировать протесты. Собравшаяся на месте протестов толпа не расходилась до утра.

Однако в конце концов полиции удалось очистить территорию. При этом, согласно официальным данным, было задержано 66 человек.

Группа правозащитных организаций заявила, что полиция допустила «незаконное и чрезмерное применение силы» к протестующим и обвинила власти в неизбирательных действиях в отношении мирных демонстрантов (были эпизоды, когда сотрудники полиции направляли слезоточивый газ прямо в лицо протестующим или подмешивали его в воду, которой потом поливали демонстрантов из водометов). По словам этих организаций, в некоторых случаях силовые методы применялись без предварительного предупреждения.

Хотя о серьезных жертвах не сообщалось, были сообщения о раненых с обоих сторон. Министерство внутренних дел заявило, что «до 50» сотрудников полиции получили травмы, и в некоторых случаях потребовалось хирургическое вмешательство. Протестующим также потребовалась медицинская помощь, в основном для лечения раздражений кожи и отравлений веществами, применявшимися полицейским спецназом. Также были обвинения в неспровоцированных избиениях.

Кроме того, принятие закона вызвало очередную волну осуждения со стороны международного сообщества. В частности, Евросоюз предупредил, что окончательное принятие законопроекта «может возыметь серьезные последствия» для отношений между Грузией и ЕС.

«Данный закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он идет вразрез с заявленной целью Грузии вступить в Европейский Союз, целью, пользующейся поддержкой подавляющего большинства граждан Грузии», – заявил 8 марта Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ранее Брюссель также отметил, что законопроект нарушает как минимум два из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз. В конце этого года ЕС намерен провести оценку прогресса Грузии по выполнению этих условий.

США тоже предупредили о негативных последствиях для связей между Тбилиси и Вашингтоном, намекнув на возможность введения санкций.

«Сегодня черный день для грузинской демократии, – заявило посольство США в Грузии после голосования в парламенте. – Принятие этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, оказывающих помощь своим согражданам».

7 марта представителю Госдепартамента США Неду Прайсу задали вопрос о возможности введения санкций в отношении основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. Прайс ответил, что «мы располагаем рядом инструментов, которые позволяют нам привлечь к ответственности любых лиц в любой стране мира, несущих ответственность за подавление универсальных прав человека».

Кроме того, президент Грузии, должность которой является по большей части церемониальной, в обращении к нации из Нью-Йорка выразила солидарность с протестующими и подтвердила свое обещание наложить на законопроект вето (которое правящая партия, однако, может с легкостью преодолеть).

Несмотря на все это, лидеры «Грузинской мечты» продолжают утверждать, что принятие парламентом репрессивных законопроектов не возымеет никаких негативных последствий для демократии в стране или ее европейского будущего. Наутро после протестов председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что демонстранты были введены в заблуждение оппозицией, и выразил уверенность в том, что недовольство стихнет.

«Общественность очень скоро поймет, что радикалы снова ввели ее в заблуждение, – сказал Кобахидзе журналистам 8 марта. – Мы будем идти к Европе с христианством! Мы будем идти к Европе с суверенитетом! Мы будем идти к Европе с достоинством».

Но, судя по всему, все меньше грузин верят сеющей раздор риторике правящей партии, и множится число групп в соцсетях и видных личностей, прямо или косвенно выступающих против законопроекта, включая известных спортсменов вроде восходящей футбольной звезды Хвичи Кварацхелии, выступающего в Серии А итальянской футбольной лиги и являющегося одним из самых обожаемых людей в Грузии.

«Грузинская мечта» утверждает, что теперь законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию, консультативный орган Совета Европы, и следующие шаги будут зависеть от оценки, которую он получит. Ожидается, что ответ комиссии последует в течение нескольких месяцев.

Однако мало кто считает, что ожидаемая критическая оценка законопроекта заставит «Грузинскую мечту» и ее союзников пересмотреть свою позицию.

Тем временем протесты продолжаются: на момент публикации данной статьи на проспекте Руставели собиралась очередная демонстрация.