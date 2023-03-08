Грузия: принятие закона об «иноагентах» закончилось разгоном демонстрантов
Многие считают, что приняв закон об «иностранных агентах», страна окончательно отвернулась от Запада.
Грузинские власти бросили полицейский спецназ на разгон протестов, разгоревшихся после принятия 7 марта в первом чтении противоречивого законопроекта о «иностранных агентах». Данный закон обяжет получающие финансирование из-за рубежа НКО и СМИ регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния», что было воспринято как попытка стигматизировать и подавить тех, кто выступает с критикой правительства.
Депутаты провели первые слушания на фоне массовых демонстраций, которые продолжались до поздней ночи, когда спецназ применил водометы и слезоточивой газ для разгона собравшейся вокруг здания парламента толпы.
Парламент приступил к обсуждению законопроекта «о прозрачности иностранного влияния», хотя ранее объявлял, что планирует сделать это двумя днями позже. Изменение графика в последнюю минуту было воспринято как попытка не дать людям возможности собраться на массовые демонстрации против того, что они называют законом «в стиле России».
Но в конечном итоге перед зданием парламента все равно собралась огромная толпа, перекрывшая движение по проспекту Руставели, центральной улице Тбилиси.
Собравшиеся выкрикивали «предатели», «русские» и «рабы» в адрес правящей партии «Грузинская мечта» и ее союзников, пытавшихся принять данный законопроект.
Хотя парламентское большинство утверждает, что с целью обеспечить прозрачность иностранного финансирования копирует лучшие западные практики, включая действующий в США Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), детальный анализ законопроекта указывает на то, что в действительности правящая элита следует примеру репрессивных, недемократических стран вроде России.
Есть опасения, что принятие законопроекта по сути положит конец принимавшимся на протяжении десятилетий усилиям страны по интеграции в Евросоюз, цель по вступлению в который закреплена в конституции страны и пользуется поддержкой более 80 процентов населения. Многие боятся, что последние события знаменуют решительный разворот Грузии от Запада к России.
Около 20:00 по местному времени парламент 76 голосами за и 13 против (при этом 23 депутата воздержались, а еще 26 отсутствовали) принял законопроект в первом из трех чтений, вызвав еще больший гнев протестующих. (Парламент не стал проводить обсуждение альтернативного, более репрессивного законопроекта «о регистрации иностранных агентов», и пока неясно, будет ли в ближайшие дни проведено еще одно голосование.)
Вскоре после этого полиция применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Затем кое-где произошли столкновения между небольшими группами протестующих и полицейским спецназом. Слезоточивший газ периодически вынуждал мирных протестующих отступить, но затем они собирались снова. Также были случаи, когда демонстранты бросались в сотрудников зажигательными предметами, но некоторые критики подозревают, что это делали провокаторы с целью дискредитировать протесты. Собравшаяся на месте протестов толпа не расходилась до утра.
Однако в конце концов полиции удалось очистить территорию. При этом, согласно официальным данным, было задержано 66 человек.
Группа правозащитных организаций заявила, что полиция допустила «незаконное и чрезмерное применение силы» к протестующим и обвинила власти в неизбирательных действиях в отношении мирных демонстрантов (были эпизоды, когда сотрудники полиции направляли слезоточивый газ прямо в лицо протестующим или подмешивали его в воду, которой потом поливали демонстрантов из водометов). По словам этих организаций, в некоторых случаях силовые методы применялись без предварительного предупреждения.
Хотя о серьезных жертвах не сообщалось, были сообщения о раненых с обоих сторон. Министерство внутренних дел заявило, что «до 50» сотрудников полиции получили травмы, и в некоторых случаях потребовалось хирургическое вмешательство. Протестующим также потребовалась медицинская помощь, в основном для лечения раздражений кожи и отравлений веществами, применявшимися полицейским спецназом. Также были обвинения в неспровоцированных избиениях.
Кроме того, принятие закона вызвало очередную волну осуждения со стороны международного сообщества. В частности, Евросоюз предупредил, что окончательное принятие законопроекта «может возыметь серьезные последствия» для отношений между Грузией и ЕС.
«Данный закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он идет вразрез с заявленной целью Грузии вступить в Европейский Союз, целью, пользующейся поддержкой подавляющего большинства граждан Грузии», – заявил 8 марта Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Ранее Брюссель также отметил, что законопроект нарушает как минимум два из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз. В конце этого года ЕС намерен провести оценку прогресса Грузии по выполнению этих условий.
США тоже предупредили о негативных последствиях для связей между Тбилиси и Вашингтоном, намекнув на возможность введения санкций.
«Сегодня черный день для грузинской демократии, – заявило посольство США в Грузии после голосования в парламенте. – Принятие этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, оказывающих помощь своим согражданам».
7 марта представителю Госдепартамента США Неду Прайсу задали вопрос о возможности введения санкций в отношении основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. Прайс ответил, что «мы располагаем рядом инструментов, которые позволяют нам привлечь к ответственности любых лиц в любой стране мира, несущих ответственность за подавление универсальных прав человека».
Кроме того, президент Грузии, должность которой является по большей части церемониальной, в обращении к нации из Нью-Йорка выразила солидарность с протестующими и подтвердила свое обещание наложить на законопроект вето (которое правящая партия, однако, может с легкостью преодолеть).
Несмотря на все это, лидеры «Грузинской мечты» продолжают утверждать, что принятие парламентом репрессивных законопроектов не возымеет никаких негативных последствий для демократии в стране или ее европейского будущего. Наутро после протестов председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что демонстранты были введены в заблуждение оппозицией, и выразил уверенность в том, что недовольство стихнет.
«Общественность очень скоро поймет, что радикалы снова ввели ее в заблуждение, – сказал Кобахидзе журналистам 8 марта. – Мы будем идти к Европе с христианством! Мы будем идти к Европе с суверенитетом! Мы будем идти к Европе с достоинством».
Но, судя по всему, все меньше грузин верят сеющей раздор риторике правящей партии, и множится число групп в соцсетях и видных личностей, прямо или косвенно выступающих против законопроекта, включая известных спортсменов вроде восходящей футбольной звезды Хвичи Кварацхелии, выступающего в Серии А итальянской футбольной лиги и являющегося одним из самых обожаемых людей в Грузии.
«Грузинская мечта» утверждает, что теперь законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию, консультативный орган Совета Европы, и следующие шаги будут зависеть от оценки, которую он получит. Ожидается, что ответ комиссии последует в течение нескольких месяцев.
Однако мало кто считает, что ожидаемая критическая оценка законопроекта заставит «Грузинскую мечту» и ее союзников пересмотреть свою позицию.
Тем временем протесты продолжаются: на момент публикации данной статьи на проспекте Руставели собиралась очередная демонстрация.
Нини Габритчидзе – проживающая в Тбилиси журналистка.
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