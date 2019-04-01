Грузия: проект строительства порта Анаклия увяз в спорах

Трехмерное изображение Анаклии – проекта строительства крупного морского порта на черноморском побережье Грузии. Находящийся все еще на первом этапе разработки проект стал объектом нескончаемых споров. (Официальный сайт проекта)

Анаклия – проект строительства крупного морского порта на черноморском побережье Грузии – сулит превратить страну в связующее звено в торговле между Китаем и странами Европы. Но в результате набирающей обороты борьбы между правительством Грузии и частными инвесторами грандиозный проект погрузился в неопределенность.

Два с половиной года назад состоялась церемония закладки фундамента первого глубоководного порта на восточном берегу Черного моря. В этот день пасмурное небо смотрело неприветливо, но в воздухе витало ощущение праздника. Певцы, священники и почетные гости отмечали превращение маленького городка Анаклия и его заболоченных окрестностей в международный транзитный транспортный узел.

«Этот порт укрепит позиции Грузии на карте Шелкового пути», – заявил тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили под плеск набегающих одна на другую волн за его спиной. По его словам, предполагаемая глубина порта в 16 метров «даст возможность принимать суда любого размера и поспевать за растущей динамикой грузовых перевозок».

Новый порт со своим складским комплексом и целым городом, построенным вокруг него, «станет краеугольным камнем экономики Грузии», добавил Мамука Хазарадзе, самый известный банкир в Грузии и основатель грузино-американского «Консорциума по развитию Анаклии» – предприятия, которое правительство наделило эксклюзивными правами на строительство и эксплуатацию порта. Его американский партнер Курт Конти (Kurt Conti), председатель компании Conti Group, назвал Анаклию «воротами из Китая в Европу».

Перенесемся в 2019 год. Квирикашвили покинул свой пост, а представители официальных властей все чаще ставят под сомнение жизнеспособность проекта. Руководство консорциума «Анаклия» отбивается от обвинений правительства в том, что ему не удается завершить строительство и вовремя привлечь инвестиции. Основатель консорциума Хазарадзе находится под следствием из-за обвинений в мошенничестве. А сотрудники консорциума мрачно предостерегают о заговорах, возможно, с участием России или Китая.

Наблюдателям же остается только догадываться, что пошло не так. Запутанная ситуация вокруг консорциума могла явиться результатом финансовых разногласий, интриг конкурентов, конфликта между Хазарадзе и самым богатым и влиятельным человеком страны, или всего вышеперечисленного одновременно.

Недавно руководство консорциума созвало пресс-конференцию в Тбилиси в попытке прояснить повисшие в воздухе вопросы вокруг оказавшегося в сложном положении порта будущего. Генеральный директор Леван Ахвледиани рассказал о работах, выполненных в Анаклии с момента церемонии запуска в 2016 году. «Пять миллионов кубометров песка были извлечены с морского дна, – сказал он на проведенном 20 марта мероприятии, а на большом экране позади него демонстрировались подтверждающие его слова кадры. – Размер частных инвестиций составил 70 миллионов долларов США».

Но это намного меньше тех 620 миллионов долларов, которые необходимы для завершения первой фазы развития порта и принятия здесь первого корабля. Ахвледиани заявил, что консорциуму удалось привлечь залоговый кредит в размере 400 миллионов долларов от четырех международных финансовых институтов: Европейского банка реконструкции и развития, Корпорации частных зарубежных инвестиций, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Но перед подписанием эти институты требуют, чтобы правительство Грузии выступило поручителем при оформлении кредита. Другими словами, если проект провалится, правительство Грузии будет обязано выплатить сотни миллионов долларов.

В этом и заключается проблема, по крайней мере, на первый взгляд. Представители власти настаивают на том, что требование банков не входило в первоначальный план строительства Анаклии, и, согласившись на него, Грузия взвалила бы на себя огромные финансовые обязательства. «Предполагалось, что инвестор, консорциум должен был разобраться с этим риском», – заявила 21 марта на заседании парламента министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили.

Консорциум утверждает, что спор о том, кто должен обеспечить кредит, – это отвлекающий маневр в рамках тщательно спланированной кампании, направленной на срыв проекта или, по крайней мере, исключение из него консорциума.

Новый порт представляет угрозу для Новороссийска – ближайшего глубоководного порта на юге России, – поскольку Анаклия может подорвать его лидирующие позиции по контейнерным перевозкам, переманив часть грузов, перевозимых в настоящее время из азиатских стран на Запад через территорию России. В беседе с Eurasianet.org представители консорциума допустили предположение, что Россия пытается воспрепятствовать строительству Анаклии или что Китай старается взять ситуацию под свой контроль и незримо оказывает давление на Тбилиси с целью отстранить от проекта грузино-американский тандем. В консорциуме также подозревают, что сложившаяся ситуация – личное сведение счетов миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили с Хазарадзе.

Подозрения в махинациях вокруг Анаклии явились следствием череды событий, приведших к тому, что тлевший спор между инвестором и правительством перерос в открытое противостояние. Прежде чем представители власти начали сомневаться в осуществимости проекта Анаклии, государственные финансовые регулятивные органы, а затем и прокуратура начали расследование в отношении Хазарадзе, основателя консорциума Анаклия, на предмет финансового мошенничества.

Расследование было сосредоточено на главном детище Хазарадзе – банке TBC Bank, одном из двух крупнейших банков Грузии. В прошлом году регулятивные органы оштрафовали Хазарадзе за банковскую операцию 10-летней давности, а затем вынудили его покинуть пост председателя правления банка, который он занимал на протяжении длительного времени. В настоящее время Хазарадзе оспаривает эти решения в суде.

Затем в январе государственная прокуратура объявила, что расследует эту сделку как дело об отмывании денег. Это заявление вызвало возмущение Хазарадзе, который ранее предпочитал не афишировать свой конфликт с властями.

Бизнесмен отрицает обвинения и сказал, что представители власти намеренно сделали расследование против него достоянием общественности, чтобы нанести ущерб его репутации и помешать ему привлечь финансирование для Анаклии. Компания TBC Holding, частью которой является TBC Bank, владеет 40-процентной долей в консорциуме по развитию Анаклии и на сегодняшний день инвестировала в проект самую большую сумму – 40 миллионов долларов.

Хазарадзе предположил, что правящая партия «Грузинская мечта» применяет против него административный ресурс за его отказ проявить лояльность к политическому истеблишменту и Иванишвили. Во время своего эмоционального выступления перед парламентом 4 марта банкир сделал скандальное заявление о том, что правительство шантажировало его с целью заставить поддержать в прошлом году предвыборную кампанию президента Саломе Зурабишвили, которую Иванишвили лично выбрал на эту должность.

Опровергая эти обвинения, представители власти настаивают на том, что переговоры по Анаклии и расследование в отношении TBC – это два несвязанных друг с другом вопроса, но в консорциуме считают иначе. «Я глубоко убежден, что Анаклия – главная причина, по которой все это происходит», – сказал Ахвледиани на пресс-конференции.

«Вы провалили Анаклию и теперь пытаетесь переложить вину на инвестора», – сказал Роман Гоциридзе, член оппозиционной партии «Единое национальное движение», в своем обращении к правительству во время парламентских дебатов по этому вопросу.