Грузия: протестующие перегруппировываются и проводят цивилизованные митинги

Молодой человек уселся перед кордоном ОМОНа и начал играть на флейте. Проникновенная мелодия пронзила напряженную атмосферу. Молодые демонстранты, противостоявшие полицейским, с трудом сдерживали слезы. Когда музыка прекратилась, один из омоновцев попросил «на бис».

Это был один короткий, сюрреалистичный эпизод из событий, происходивших в Тбилиси 18 ноября. Вокруг царил хаос: полиция осуществляла операцию по подавлению недавно возобновившейся акции протеста в Грузии, направленной на свержение правящей партии «Грузинская мечта», возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Лидеры протестного движения гордятся своим цивилизованным подходом: ни горящих автомобилей, как во Франции, ни вандализма, как в Гонконге. С тех пор как в июне начались протесты, участвовавшие молодые активисты убирали улицы, где проходили акции, собирая мусор, в том числе окурки, часто сотрудничая при этом с полицией.

Движением «Позор», основным организатором протестов, руководит группа молодых интеллектуалов и представителей высшего среднего класса, которые не прибегают к популистским лозунгам и стараются вести аргументированные дебаты о будущем Грузии. Движение было создано в июне для координирования протестов, которые вспыхнули после выступления российского депутата в парламенте. В то же время многие из членов ранее активно участвовали в других протестных движениях, например в прошлогодних митингах против жесткого антинаркотического рейда в самом известном ночном клубе города.

После подавления митинга 18 ноября лидеры движения «Позор» собираются в квартире в центре города, чтобы спланировать свои следующие шаги. Усевшись в круг, они обдумывают идеи новых уличных акций и онлайн-кампаний, шутят и следят за новостями. Они черпают вдохновение из протестных движений по всему миру, в том числе в Гонконге, несмотря на происходящие там акты вандализма. «Там все очень хорошо организовано и креативно», – сказал Eurasianet.org Шота Дигмелашвили, редактор делового журнала и ключевая фигура в «Позоре».

После выдворения протестующих с территории вокруг здания парламента 18 ноября «Позор» и другие организаторы перегруппировываются. Митинги приостановились, но организаторы говорят, что они вернутся к зданию законодательного органа 25 ноября и будут делать это каждую неделю. План состоит в том, чтобы измотать власти мирными протестами «до тех пор, пока мы не освободим Грузию, захваченную олигархом», сказал Дигмелашвили, имея в виду Иванишвили.

«Позор» с гордостью подчеркивает, что к их протестам не имели никакого отношения оппозиционные политические партии, по отношению к которым большинство грузин настроены скептически. «В Грузии народ ходил на митинги, организованные политиками. Мы добились того, что теперь политики приходят на митинги, организованные народом», – сказал Дигмелашвили.

После 18 ноября разные политические организации использовали разные тактические приемы. Некоторые оппозиционные партии продолжили опечатывать правительственные учреждения замками и цепями, чтобы символически или фактически помешать работе правительства, тем самым заставляя полицию следовать за ними с кусачками. «Если вы хотите войну в закрывашки, вы ее получите», – сказал Роман Гоциридзе, член партии «Единое национальное движение», закрутив тросовый замок вокруг дверей в парламент.

Другие политики и активисты митинговали перед штаб-квартирой «Грузинской мечты» или у здания суда, где шли процессы по делам демонстрантов, задержанных 18 ноября.

Однако весь оппозиционный фронт планирует собраться 25 ноября. «Мы будем продолжать проводить митинги, предпринимать попытки блокировать правительство, и им придется силой прорываться через нас каждый раз, когда им будет нужен парламент», – сказал Дигмелашвили.

Протесты возобновились 15 ноября, после того, как Иванишвили отказался от своего обещания, которое дал в разгар протестов в июне: реформировать закон о выборах, который предоставляет правящей партии преимущество на парламентских выборах. Члены партии проголосовали против законопроекта о реформе – возможно, из-за неочевидных шансов партии на выборах в следующем году. Оппоненты по всему идеологическому спектру расценили это как шаг с целью неправомерно укрепить свою власть.

Почти все оппозиционные организации Грузии присоединились к возобновившимся митингам, требуя досрочных выборов. Движение «Позор» выступило с лозунгом «Все против одного», чтобы подчеркнуть все разнообразие объединившегося оппозиционного фронта, приветствуя даже те группы, чьи идеи, по их мнению, противоречили их конечной цели по превращению Грузии в уверенно прозападную, современную демократию.

Дигмелашвили, активно участвовавший в большинстве митингов с июня, заявил, что не планировал становиться лидером протеста. «Тогда мы собрались перед парламентом. Мы все были рассержены, но не были хорошо организованы. Кто-то должен был что-то сказать, поэтому я взял микрофон. Так я и стал одним из лидеров», – сказал он Eurasianet.org.

«В идеале я представлял себя кем-то вроде Безумного Макса, который приезжает на мотоцикле, решает проблему и уезжает», – сказал он. Однако сложилось так, что теперь он и его единомышленники готовятся к долгой и упорной борьбе с правительством, которое в этом году уже два раза разогнало митинги с применением силы.

Наряду с объединением оппозиции организаторы акций протеста считают своим успехом то, что им удалось посеять семена раздора внутри «Грузинской мечты»: некоторые из ее более либерально настроенных членов покинули партию в знак протеста после отказа принять законопроект о выборах.

«Тот факт, что все, кто владеет английским языком и навыками работы на компьютере, вышли из партии, – это значительный прогресс, и мы ожидаем продолжения тенденции», – сказал Дигмелашвили, использовав популярную формулировку в грузинских объявлениях о работе, которая стала шутливым определением современного человека.

В борьбе с оппозицией Иванишвили располагает широким набором инструментов: контроль над всеми ветвями власти, лояльные СМИ, интернет-тролли и свое огромное богатство. Но Дигмелашвили считает, что есть пределы того, как далеко может зайти Иванишвили. «Он не может стать Каддафи или Путиным, – сказал он. – В Грузии это не сработает».