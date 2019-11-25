Кавказ, Грузия

Грузия: протестующие перегруппировываются и проводят цивилизованные митинги

«В Грузии народ ходил на митинги, организованные политиками. Мы добились того, что теперь политики приходят на митинги, организованные народом».

Георгий Ломсадзе Nov 25, 2019
Шота Дигмелашвили, один из ведущих организаторов движения «Позор», выступает перед зданием парламента в сентябре (Фото Георгия Ломсадзе). Шота Дигмелашвили, один из ведущих организаторов движения «Позор», выступает перед зданием парламента в сентябре (Фото Георгия Ломсадзе).

Молодой человек уселся перед кордоном ОМОНа и начал играть на флейте. Проникновенная мелодия пронзила напряженную атмосферу. Молодые демонстранты, противостоявшие полицейским, с трудом сдерживали слезы. Когда музыка прекратилась, один из омоновцев попросил «на бис».

Это был один короткий, сюрреалистичный эпизод из событий, происходивших в Тбилиси 18 ноября. Вокруг царил хаос: полиция осуществляла операцию по подавлению недавно возобновившейся акции протеста в Грузии, направленной на свержение правящей партии «Грузинская мечта», возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Лидеры протестного движения гордятся своим цивилизованным подходом: ни горящих автомобилей, как во Франции, ни вандализма, как в Гонконге. С тех пор как в июне начались протесты, участвовавшие молодые активисты убирали улицы, где проходили акции, собирая мусор, в том числе окурки, часто сотрудничая при этом с полицией.

Движением «Позор», основным организатором протестов, руководит группа молодых интеллектуалов и представителей высшего среднего класса, которые не прибегают к популистским лозунгам и стараются вести аргументированные дебаты о будущем Грузии. Движение было создано в июне для координирования протестов, которые вспыхнули после выступления российского депутата в парламенте. В то же время многие из членов ранее активно участвовали в других протестных движениях, например в прошлогодних митингах против жесткого антинаркотического рейда в самом известном ночном клубе города.

После подавления митинга 18 ноября лидеры движения «Позор» собираются в квартире в центре города, чтобы спланировать свои следующие шаги. Усевшись в круг, они обдумывают идеи новых уличных акций и онлайн-кампаний, шутят и следят за новостями. Они черпают вдохновение из протестных движений по всему миру, в том числе в Гонконге, несмотря на происходящие там акты вандализма. «Там все очень хорошо организовано и креативно», – сказал Eurasianet.org Шота Дигмелашвили, редактор делового журнала и ключевая фигура в «Позоре».

После выдворения протестующих с территории вокруг здания парламента 18 ноября «Позор» и другие организаторы перегруппировываются. Митинги приостановились, но организаторы говорят, что они вернутся к зданию законодательного органа 25 ноября и будут делать это каждую неделю. План состоит в том, чтобы измотать власти мирными протестами «до тех пор, пока мы не освободим Грузию, захваченную олигархом», сказал Дигмелашвили, имея в виду Иванишвили.

«Позор» с гордостью подчеркивает, что к их протестам не имели никакого отношения оппозиционные политические партии, по отношению к которым большинство грузин настроены скептически. «В Грузии народ ходил на митинги, организованные политиками. Мы добились того, что теперь политики приходят на митинги, организованные народом», – сказал Дигмелашвили.

После 18 ноября разные политические организации использовали разные тактические приемы. Некоторые оппозиционные партии продолжили опечатывать правительственные учреждения замками и цепями, чтобы символически или фактически помешать работе правительства, тем самым заставляя полицию следовать за ними с кусачками. «Если вы хотите войну в закрывашки, вы ее получите», – сказал Роман Гоциридзе, член партии «Единое национальное движение», закрутив тросовый замок вокруг дверей в парламент.

Другие политики и активисты митинговали перед штаб-квартирой «Грузинской мечты» или у здания суда, где шли процессы по делам демонстрантов, задержанных 18 ноября.

Однако весь оппозиционный фронт планирует собраться 25 ноября. «Мы будем продолжать проводить митинги, предпринимать попытки блокировать правительство, и им придется силой прорываться через нас каждый раз, когда им будет нужен парламент», – сказал Дигмелашвили.

Протесты возобновились 15 ноября, после того, как Иванишвили отказался от своего обещания, которое дал в разгар протестов в июне: реформировать закон о выборах, который предоставляет правящей партии преимущество на парламентских выборах. Члены партии проголосовали против законопроекта о реформе – возможно, из-за неочевидных шансов партии на выборах в следующем году. Оппоненты по всему идеологическому спектру расценили это как шаг с целью неправомерно укрепить свою власть.

Почти все оппозиционные организации Грузии присоединились к возобновившимся митингам, требуя досрочных выборов. Движение «Позор» выступило с лозунгом «Все против одного», чтобы подчеркнуть все разнообразие объединившегося оппозиционного фронта, приветствуя даже те группы, чьи идеи, по их мнению, противоречили их конечной цели по превращению Грузии в уверенно прозападную, современную демократию.

Дигмелашвили, активно участвовавший в большинстве митингов с июня, заявил, что не планировал становиться лидером протеста. «Тогда мы собрались перед парламентом. Мы все были рассержены, но не были хорошо организованы. Кто-то должен был что-то сказать, поэтому я взял микрофон. Так я и стал одним из лидеров», – сказал он Eurasianet.org.

«В идеале я представлял себя кем-то вроде Безумного Макса, который приезжает на мотоцикле, решает проблему и уезжает», – сказал он. Однако сложилось так, что теперь он и его единомышленники готовятся к долгой и упорной борьбе с правительством, которое в этом году уже два раза разогнало митинги с применением силы.

Наряду с объединением оппозиции организаторы акций протеста считают своим успехом то, что им удалось посеять семена раздора внутри «Грузинской мечты»: некоторые из ее более либерально настроенных членов покинули партию в знак протеста после отказа принять законопроект о выборах.

«Тот факт, что все, кто владеет английским языком и навыками работы на компьютере, вышли из партии, – это значительный прогресс, и мы ожидаем продолжения тенденции», – сказал Дигмелашвили, использовав популярную формулировку в грузинских объявлениях о работе, которая стала шутливым определением современного человека.

В борьбе с оппозицией Иванишвили располагает широким набором инструментов: контроль над всеми ветвями власти, лояльные СМИ, интернет-тролли и свое огромное богатство. Но Дигмелашвили считает, что есть пределы того, как далеко может зайти Иванишвили. «Он не может стать Каддафи или Путиным, – сказал он. – В Грузии это не сработает».

Георгий Ломсадзе является независимым грузинским журналистом и одним из авторов блога «Рассказы тамады» на сайте EurasiaNet.

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