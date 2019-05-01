Грузия расследует ретвит поста президента Трампа

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ретвитнула и почти сразу удалила пост Дональда Трампа. Теперь МВД проводит расследование, пытаясь установить, была ли это просто ошибка или нечто более опасное.

Очередной воинственный твит президента США Дональда Трампа стал причиной неловкого дипломатического эпизода в Грузии.

29 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили имела неосторожность ретвитнуть пост Трампа с колкостью в адрес политического соперника. «Сонный Джо Байден проводит свой первый митинг в великом штате Пенсильвания. Он, очевидно, не знает, что Пенсильвания переживает один из лучших, с экономической точки зрения, годов в своей истории», – написал Трамп 29 апреля, имея в виду предвыборную кампанию бывшего вице-президента, надеющегося померяться силами с Трампом на президентских выборах 2020 года.

Ретвит подобного поста – неуместный шаг для президента Грузии, в значительной степени зависящей от стратегического партнерства с США, и поэтому нуждающейся в поддержке обеих партий в Вашингтоне.

К счастью для Грузии, «Сонный Джо Байден» и его коллеги-демократы не обратили особого внимания на ретвит, но зато на Зурабишвили тут же набросились местные критики, обвинившие ее в некомпетентности в сфере дипломатии и неумении пользоваться соцсетями. «Это не первый случай, когда мадам Зурабишвили наносит ущерб интересам Грузии за рубежом», – сказал Давид Бакрадзе, лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия».

Временный поверенный в делах США в Тбилиси Росс Уилсон сказал, что «видел новости», но отказался их комментировать.

Между тем администрация президента все никак не могла найти оправдание твитострофы, и остановилась на противоречивом объяснении, которое никого не удовлетворило. «Это была техническая ошибка, допущенная ответственным за работу с социальными сетями человеком, но ... мы не можем исключить возможность кибератаки», – сказал пресс-секретарь президента Хатия Моистрапишвили.

Социальные сети отреагировали шутками: одни говорили, что Зурабишвили твитит из кармана или дает телефон детям поиграть. «Ей следует обновить свой профиль и добавить: RT≠endorsement (ретвит не является одобрением)», – написал один пользователь.

Затем МДВ Грузии объявило, что расследует инцидент с ретвитом на предмет признаков кибератаки. Если предварительная проверка выявит следы взлома, будет проведено полномасштабное расследование, сообщил представитель министерства журналу «Либерали».

Инцидент напомнил эпизод из американского комедийного телесериала «Вице-президент», когда президент Селина Мейер случайно ретвитнула шутливое замечание о своем сопернике, а затем обвинила во всем Китай. Мейер заявила, что правительство Китая взломало ее аккаунт в Twitter. В случае c Зурабишвили, вероятно, лучше будет обвинить главного врага Грузии – Россию.