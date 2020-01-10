Грузия, Кавказ

Грузия расторгла контракт на строительство черноморского мегапорта

Перспективы завершения масштабного проекта глубоководного порта Анаклия, потенциально ключевого торгового узла между Китаем и Европой, теперь туманны.

Георгий Ломсадзе Jan 10, 2020
Рендер порта Анаклии на черноморском побережье Грузии. Правительство расторгло контракт на строительство. (Сайт Анаклии) Рендер порта Анаклии на черноморском побережье Грузии. Правительство расторгло контракт на строительство. (Сайт Анаклии)

Правительство Грузии аннулировало контракт на строительство первого в истории страны глубоководного порта, который местные власти позиционировали как проект века, призванный превратить Грузию в глобальный перевалочный пункт в рамках инициативы Китая «Пояс и путь». Теперь Тбилиси заявляет, что будет искать нового инвестора для строительства порта Анаклии, но неясно, кто захочет взяться за проект стоимостью 2,5 млрд долларов, связанный с экономическими рисками и погрязший в политических противоречиях.

Министр инфраструктуры Майя Цкитишвили после январского заседания кабинета министров объявила, что правительство разрывает контракт с «Консорциумом развития Анаклии», который взял на себя обязательство построить трансконтинентальный порт. По условиям договора, консорциум должен был ввести порт в эксплуатацию к концу 2020 года, «но, как вы видите, мы не приблизились к этому этапу, и неясно, когда это произойдет», – сказала Цкитишвили. «Именно это послужило причиной расторжения контракта с этим инвестором, и мы будем искать более крупного, более серьезного инвестора», – добавила она.

Консорциум и его основатель – грузинский финансист Мамука Хазарадзе – возложили вину за задержку на правительство. Хазарадзе и его партнеры обвинили правительство в попытке преднамеренного срыва портового проекта путем отказа гарантировать кредиты от международных инвестиционных банков. Правительство, в свою очередь, утверждает, что гарантировать кредиты обязан сам консорциум.

«Неправда, что консорциум не выполняет свои обязательства», – сказал Хазарадзе после заявления правительства. Хазарадзе давно утверждает, что реальная причина возникшей ситуации – его личный конфликт с Бидзиной Иванишвили, председателем правящей партии «Грузинская мечта».

В прошлом году правительство выдвинуло обвинения в финансовом мошенничестве Хазарадзе и его партнеру в TBC, одном из ведущих частных банков Грузии. Эти обвинения выглядели политически мотивированными. Затем Хазарадзе создал политическое движение Lelo, чтобы побороться против Иванишвили и «Грузинской мечты» на парламентских выборах, запланированных на осень этого года.

«Единственный путь вперед для грузинского народа – это расторжение контракта с «Грузинской мечтой» [на выборах], так же как сегодня она разорвала контракт с инвесторами», – сказал Хазарадзе.

В прошлом дипломаты США и ЕС призывали грузинское правительство помочь завершить строительство порта, который сторонники проекта считают потенциальным благом для Грузии, поскольку он обеспечил бы альтернативный транзитный маршрут для китайского экспорта в Европу. В настоящее время товары идут в основном через Россию.

Правительство уверяет, что по-прежнему стремится реализовать проект.

«Мы много раз говорили, что нашей стране нужен глубоководный порт Анаклия для ее экономической безопасности, для безопасности в целом, – сказала Цкитишвили. – Грузии нужен этот проект, поэтому мы будем искать новых партнеров».

Но Цкитишвили отказалась говорить о новых сроках завершения проекта. В отличие от «Консорциума развития Анаклии», «я не буду давать никаких обещаний относительно того, когда первое судно войдет в Анаклию», – сказала она, намекнув на то, что группа в свое время взяла на себя обязательство запустить порт уже в 2020 году.

Оппоненты правительства раскритиковали его решение о расторжении договора.

«Это самый сокрушительный удар по нашей стране, который мог нанести Иванишвили, но я надеюсь, что в конечном итоге его удар пришелся по его «Грузинской мечте», а не по стране», – сказала новостному сайту Netgazeti Тина Хидашели, бывший союзник Иванишвили и экс-министр обороны, ныне его противник.

Политолог Гия Хухашвили заявил, что проект провалился из-за личной вражды Иванишвили с Хазарадзе.

«То, что сегодня произошло, стало логическим завершением игры, в которую правительство играло весь 2019 год: с одной стороны, оно заявляло о своей поддержке проекта, а с другой – сделало все, чтобы дискредитировать его», – сказал Хухашвили новостному сайту IPN.

Хухашвили сказал, что шансы на то, что порт Анаклия станет реальностью, теперь невелики.

«Инвесторы, скорее всего, обратятся в международный суд, а значит, ни один новый инвестор в здравом уме не вложит миллиарды долларов в оспариваемый проект», – сказал он.

Хазарадзе, со своей стороны, подтвердил, что подаст на грузинское правительство иск в арбитражный суд в связи с расторжением контракта.

Георгий Ломсадзе является независимым грузинским журналистом и одним из авторов блога «Рассказы тамады» на сайте EurasiaNet.

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