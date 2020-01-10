Грузия расторгла контракт на строительство черноморского мегапорта

Правительство Грузии аннулировало контракт на строительство первого в истории страны глубоководного порта, который местные власти позиционировали как проект века, призванный превратить Грузию в глобальный перевалочный пункт в рамках инициативы Китая «Пояс и путь». Теперь Тбилиси заявляет, что будет искать нового инвестора для строительства порта Анаклии, но неясно, кто захочет взяться за проект стоимостью 2,5 млрд долларов, связанный с экономическими рисками и погрязший в политических противоречиях.

Министр инфраструктуры Майя Цкитишвили после январского заседания кабинета министров объявила, что правительство разрывает контракт с «Консорциумом развития Анаклии», который взял на себя обязательство построить трансконтинентальный порт. По условиям договора, консорциум должен был ввести порт в эксплуатацию к концу 2020 года, «но, как вы видите, мы не приблизились к этому этапу, и неясно, когда это произойдет», – сказала Цкитишвили. «Именно это послужило причиной расторжения контракта с этим инвестором, и мы будем искать более крупного, более серьезного инвестора», – добавила она.

Консорциум и его основатель – грузинский финансист Мамука Хазарадзе – возложили вину за задержку на правительство. Хазарадзе и его партнеры обвинили правительство в попытке преднамеренного срыва портового проекта путем отказа гарантировать кредиты от международных инвестиционных банков. Правительство, в свою очередь, утверждает, что гарантировать кредиты обязан сам консорциум.

«Неправда, что консорциум не выполняет свои обязательства», – сказал Хазарадзе после заявления правительства. Хазарадзе давно утверждает, что реальная причина возникшей ситуации – его личный конфликт с Бидзиной Иванишвили, председателем правящей партии «Грузинская мечта».

В прошлом году правительство выдвинуло обвинения в финансовом мошенничестве Хазарадзе и его партнеру в TBC, одном из ведущих частных банков Грузии. Эти обвинения выглядели политически мотивированными. Затем Хазарадзе создал политическое движение Lelo, чтобы побороться против Иванишвили и «Грузинской мечты» на парламентских выборах, запланированных на осень этого года.

«Единственный путь вперед для грузинского народа – это расторжение контракта с «Грузинской мечтой» [на выборах], так же как сегодня она разорвала контракт с инвесторами», – сказал Хазарадзе.

В прошлом дипломаты США и ЕС призывали грузинское правительство помочь завершить строительство порта, который сторонники проекта считают потенциальным благом для Грузии, поскольку он обеспечил бы альтернативный транзитный маршрут для китайского экспорта в Европу. В настоящее время товары идут в основном через Россию.

Правительство уверяет, что по-прежнему стремится реализовать проект.

«Мы много раз говорили, что нашей стране нужен глубоководный порт Анаклия для ее экономической безопасности, для безопасности в целом, – сказала Цкитишвили. – Грузии нужен этот проект, поэтому мы будем искать новых партнеров».

Но Цкитишвили отказалась говорить о новых сроках завершения проекта. В отличие от «Консорциума развития Анаклии», «я не буду давать никаких обещаний относительно того, когда первое судно войдет в Анаклию», – сказала она, намекнув на то, что группа в свое время взяла на себя обязательство запустить порт уже в 2020 году.

Оппоненты правительства раскритиковали его решение о расторжении договора.

«Это самый сокрушительный удар по нашей стране, который мог нанести Иванишвили, но я надеюсь, что в конечном итоге его удар пришелся по его «Грузинской мечте», а не по стране», – сказала новостному сайту Netgazeti Тина Хидашели, бывший союзник Иванишвили и экс-министр обороны, ныне его противник.

Политолог Гия Хухашвили заявил, что проект провалился из-за личной вражды Иванишвили с Хазарадзе.

«То, что сегодня произошло, стало логическим завершением игры, в которую правительство играло весь 2019 год: с одной стороны, оно заявляло о своей поддержке проекта, а с другой – сделало все, чтобы дискредитировать его», – сказал Хухашвили новостному сайту IPN.

Хухашвили сказал, что шансы на то, что порт Анаклия станет реальностью, теперь невелики.

«Инвесторы, скорее всего, обратятся в международный суд, а значит, ни один новый инвестор в здравом уме не вложит миллиарды долларов в оспариваемый проект», – сказал он.

Хазарадзе, со своей стороны, подтвердил, что подаст на грузинское правительство иск в арбитражный суд в связи с расторжением контракта.