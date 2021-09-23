Грузия: расширение китайского присутствия вызывает тревогу

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Когда Нене Ахобадзе начала изучать китайский язык в Тбилисском государственном университете в 2014 году, она думала о будущем. «Я знала, что этот язык поможет мне найти работу получше», – сказала она, поясняя, что в Грузии мало кто владеет китайским языком.

Год спустя Ахобадзе отправилась в Ханчжоу по программе студенческого обмена. Сейчас она изучает историю Китая в магистратуре Чжэцзянского университета в Ханчжоу.

«Я хочу вернуться [в Грузию], но все зависит от того, какую работу мне удастся найти на родине, – сказала Ахобадзе Eurasianet.org. – Здесь [в Китае] у меня больше шансов найти высокооплачиваемую работу».

Еще недавно избранный Ахобадзе карьерный путь был для Грузии необычным. Но если последнее поколение самых выдающихся студентов этой страны предпочитали получать образование в Европе и Америке, то сейчас все большее их число выбирает Китай.

В опубликованном в прошлом году докладе тбилисского аналитического центра Civic IDEA подробно описывается расширение китайско-грузинских образовательных связей на протяжении последнего десятилетия, включая многочисленные программы по изучению китайского языка и множество возможностей для получения образования в КНР, часто при щедрой финансовой поддержке.

«Год от года интерес Китая к Грузии растет, а вместе с ним и объем и масштаб образовательных программ и академического сотрудничества, – говорится в докладе под авторством экс-министра обороны Тинатин Хидашели. В документе это назвали «полномасштабной идеологической операцией Коммунистической партии Китая», которая включает в себя влияние на СМИ, гражданское общество, телекоммуникационную инфраструктуру и бизнес.

Хидашели сказала Eurasianet.org, что Грузия рискует стать экономически зависимой от Китая и превратиться в пешку в игре великих держав – растущем соперничестве между Китаем и Западом. Китайские компании уже безнаказанно нарушают местные законы о труде и охране окружающей среды. Тем не менее, по ее словам, большинство грузинских экспертов не осведомлены по поводу растущего влияния Китая, поскольку «крайне заняты» Россией.

Образовательные связи между Грузией и Китаем были установлены в 1993 году, когда правительства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.

Обмен студентами и языковые программы регулируются рядом подписанных с тех пор меморандумов о взаимопонимании. В феврале 2019 года Грузия согласилась начать предлагать уроки китайского в пятых классах общеобразовательных школ в качестве второго иностранного языка. Министерство образования отклонило просьбу Eurasianet.org обсудить проект, реализация которого, судя по всему, была приостановлена из-за пандемии.

Кроме того, в грузинской столице расположены два Института Конфуция – финансируемых Китаем культурных и языковых центров, открывающихся при университетах по всему миру. Также планируется открытие третьего подобного учреждения в Кутаиси. В ответе на запрос по электронной почте один из этих институтов – тот, что функционирует при Свободном университете Тбилиси – отрицал, что идеология играет какую-либо роль в его учебной программе, но отказался от дальнейших комментариев. Посольство Китая не ответило на просьбу прокомментировать вопрос, и ни один из источников, опрошенных при подготовке этой статьи, не смог назвать точное число учащихся или учившихся в КНР грузинских студентов.

Академические связи росли по мере быстрого развития деловых отношений. Товарооборот резко вырос после экономического кризиса конца 2000-х. Хотя сейчас сальдо торгового баланса складывается значительно в пользу КНР, к 2019 году Поднебесная стала для Грузии пятым по величине экспортным направлением; с момента вступления в силу в 2018 году соглашения о свободной торговле объемы грузинского экспорта увеличились более чем вдвое.

По данным правительства Грузии, с 2002 по 2020 год китайские инвесторы потратили в стране 705 миллионов долларов. Кроме того, Тбилиси привлек таких инженерных гигантов, как «СиноГидро» (Sinohydro) и «Группа 23-го бюро железной дороги Китая» (China Railway 23rd Bureau Group) для реализации ряда приоритетных транспортных проектов, таких как создание крупных автомагистралей с востока на запад Грузии, соединенных с портами Черного моря.

Пекин рассматривает Южный Кавказ «как ворота в Европу. По этой причине Китай придает крайне высокое значение усилению своего влияния в Грузии и созданию критически важной инфраструктуры», говорится в опубликованном в этом году докладе Грузинского фонда стратегических и международных исследований.

«Китаю нельзя доверять, у этого государства много скрытых целей. По этой причине Грузия должна быть осторожна в отношениях с КНР», – говорится в этом докладе под авторством китаеведа Гванцы Чачанидзе.

Сама Чачанидзе вернулась в Грузию в 2019 году, проучившись в течение семестра в Педагогическом университете Ханчжоу по гранту Института Конфуция.

Она сказала Eurasianet.org, что «идеологическая обработка» Компартией начинается еще до того, как студенты уезжают в Китай. Она в частности рассказала, как ее грузинские преподаватели в Институте Конфуция «предупреждали студентов не писать критические посты о Китае, если они хотят получить грант на обучение».

По словам Чачанидзе, правительство Грузии осознает, что отношение КНР к изучающим китайский не является чисто альтруистическим.

Однако грузинские власти также понимают, что им нужны специалисты, т.к. торговля с Китаем растет, и Тбилиси также рассматривает инвестиционные предложения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Как она написала в своем докладе, «лишь немногие [в Грузии] понимают Китай или разбираются в проводимой им внешней политике».

Некоторые учившиеся в Китае грузины отрицают утверждения, что им, возможно, «промыли мозги» или «сбили с пути истинного» каким-либо иным образом.

Учащаяся в КНР Нене Ахобадзе считает, что избранный ею путь открыл ей глаза. «Несмотря на то, что я изучаю историю Китая, не припомню ни одного случая, чтобы кто-то говорил о политической идеологии, – сказала она. – Я считаю, что [в Китае] сформировалось гораздо более свободное и развитое общество, чем в Грузии. Коммунизм в Китае намного лучше, чем мнимая демократия в Грузии».

Изучающая китайский язык Ана Кавтарадзе, учившаяся в Пекине в 2016 году при финансовой поддержке посольства Китая, тоже говорит, что не подвергалась индоктринации.

«Мы изучали различные предметы – историю, литературу, экономику, – но основное внимание все-таки уделялось разговорной речи. У нас были очень хорошие, свободно мыслящие учителя. У меня не было ощущения, что мне пытались привить нам какую-либо идеологию. Китай оправдал мои ожидания: там живут очень интересные и трудолюбивые люди. Если бы мне представилась такая возможность, я бы туда вернулась», – сказала Кавтарадзе.

Конечно, в такой развивающейся стране, как Грузия, дополнительные возможности получить образование весьма приветствуются. Но иногда Пекин действует более прямолинейно.

Для грузинских журналистов организуются туры в Китай, а некоторые грузинские СМИ получают прямую финансовую поддержку со стороны Пекина в обмен на восхваление его деятельности в стране. Кроме того, живет и здравствует и старая добрая пропаганда.

В июне издание China Daily – рупор Компартии Китая – опубликовало статью Джемала Путкарадзе, директора отделения Китайской академии общественных наук при Грузинском техническом университете, в которой он дал высокую оценку китайско-грузинскому сотрудничеству. Текст Путкарадзе покажется знакомым тем, кто читает китайские адверториалы, публикуемые по всему региону. Он, в частности, пишет, что отношения «основаны на равенстве и взаимной выгоде, и взаимодействие [между двумя странами] является примером гармоничного сотрудничества на основе равенства». (Когда представитель Eurasianet.org позвонил Путкарадзе, который называет себя советником министерства сельского хозяйства Грузии, тот отказался от комментариев.)

Статья якобы была посвящена достоинствам китайской эпохальной инфраструктурной инициативы «Один пояс, один путь», но в ней, тем не менее, нашлось место для призыва к Министерству образования Грузии разморозить проект по изучению китайского языка в школах начиная с пятого класса.

Зачем?

«Под мудрым и умелым руководством Коммунистической партии Китая КНР продолжает удивлять мир своими замечательными достижениями», – заключает он.