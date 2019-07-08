Грузия-Россия: грузины надеются, что словесная война не перерастет в настоящую

Пока очередной виток напряженности между Тбилиси и Москвой ограничивался словесными перепалками (Москва обвиняет Грузию в грубости, а Тбилиси называет Россию оккупантом) и ограничениями в туристической сфере (Кремль отменил все рейсы в Грузию и объявил страну небезопасной для русских туристов).

Но на фоне зловещих замечаний высокопоставленного российского дипломата некоторые грузины начали беспокоиться по поводу возможности вооруженного конфликта.

После последнего раунда «Женевских дискуссий» заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин упомянул слово «война».

«Либо собираться в Женеве, либо наращивать вооруженные силы и воевать»,– сказал он.

Слова Карасина, возможно, были просто «черным юмором», сказал изданию Netgazeti Паата Закареишвили, бывший министр Грузии по примирению и гражданскому равенству. Но кое-кто опасается, что Россия, если ей заблагорассудится, может легко найти предлог – скажем, организовав провокацию в отношении российского гражданина в Грузии – для дальнейшего обострения ситуации.

Тбилиси «должен действовать с особой осторожностью», заявил Netgazeti комментатор Лаша Бакрадзе.

Все это происходило через две недели после начала кризиса, когда российский депутат Сергей Гаврилов уселся в кресло спикера грузинского парламента, вызвав акции протеста в Грузии, которые не утихают до сих пор. Карасин счел, что обращение с Гавриловым в Тбилиси было «политической грубостью», и Кремль в ответ ввел масштабные санкции в отношении процветающего туристического сектора Грузии.

Тбилиси не устает повторять, что простым россиянам в Грузии ничего не грозит. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала жителей России провести лето в Грузии, несмотря на попытки Кремля перекрыть это направление. «Туристы должны продолжать приезжать, потому что они любят Грузию, а политики должны урегулировать вопросы, которые создали эту проблему», – сказала она.

Заявление грузинского президента вызвало резкую реакцию пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

Российские туристы «прямо вот должны? Шери, лично Вам должны?», ехидно написала Захарова в Facebook, намекая на французские корни Зурабишвили. По ее словам, грузинского президента в основном беспокоят экономические последствия. «Нет, очевидно, что Вы сейчас очень стараетесь, и это заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора. Но надо стараться ещё лучше. Не ради «туристов из России» – им есть куда ехать, а ради народа, который Вас выбрал»,– добавила пресс-секретарь МИД РФ.

Но у российских туристов, которые заказали поездки в Грузию, возможно, не слишком много других вариантов. Путешественникам с ограниченным бюджетом, коих немало среди российских туристов, выбывающих грузинское направление, придется ждать месяц (или даже больше) пока авиакомпании вернут им деньги за билеты, и им может не хватить денег и времени на подготовку альтернативного варианта летнего отдыха.

«Грузины протестуют, а россияне расплачиваются за это», – заявил один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный в своем видеообращении. По его словам, отменить поездки в Грузию были вынуждены 155 тысяч россиян. «Почему россиянам снова приходится платить за это? У то же самое нас было с Египтом и Турцией», – сказал Навальный.

Грузинское правительство, похоже, оказалось между молотом и наковальней, будучи вынужденным пытаться утихомирить гнев как в Москве, так и дома. Правящая партия «Грузинская мечта» заявляет, что Гаврилов оказался в кресле спикера по ошибке, а он настаивает, что власти Грузии сами пригласили его председательствовать на злополучном съезде парламентариев православных стран. По словам Гаврилова, ранее малоизвестного депутата-коммуниста, теперь прославившегося на весь мир, он бы с удовольствием посидел на небольшой табуретке вместо кресла спикера.

Кстати говоря, Гаврилов, похоже, является одним из тех российских туристов, которым не удастся посетить Грузию в этом году. Они с женой «планировали осенью с детьми съездить [в Грузию] в паломничество, когда спадет жара», сказал он журналистам в Москве.

Но грузинские власти заявили, что обратно в страну его уже не пустят.