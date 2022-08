Грузия: с наплывом туристов вновь растут антироссийские настроения

В Грузии вновь разгораются страсти относительно притока в страну выходцев из России.

В последние недели, когда летний туристический сезон вызвал новый поток гостей из РФ, эта тема снова стала самой обсуждаемой среди грузин. Социальные сети полны жалобами на отвратительное поведение российских туристов, одна из ставших вирусными фотографий изображает плакат с надписью «Putin is killing people in Ukraine while Russians eat khachapuri in Georgia» («Путин убивает людей в Украине пока русские едят хачапури в Грузии»), а некоторые оппозиционные группы предложили ввести для российских туристов визовый режим.

«Поток приезжих из страны-оккупанта не поддается контролю», — говорится в заявлении оппозиционной партии «Лело для Грузии» от 2 августа, призывающем власти ввести визовые процедуры, хоть и упрощенные, для граждан России и Беларуси. «Компетентные органы не могут контролировать и не контролируют граждан, въезжающих на нашу территорию из страны-оккупанта», — заявила эта партия, утверждая, что угрозы для Грузии «резко возросли в условиях российского вторжения в Украину».

Граждане России — как и почти 100 других стран — могут въезжать в Грузию без визы на срок до одного года.

Выходцы из России начали стекаться в Тбилиси в феврале, сразу после начала войны. Это быстро вызвало недовольство местных жителей, вплоть до призывов к введению виз: грузины, горячо сочувствующие Украине, не питали особой симпатии к гражданам России, утверждавшим, что они бегут от усиливающейся борьбы властей с критиками режима и сокрушительных международных санкций.

Потом напряжение на некоторое время спало, но еще сильнее возросло в жаркие летние месяцы.

Нелепое зрелище российских отпускников, наслаждающихся жизнью в то время, как их государство ведет кровопролитную войну, обострило застарелое недовольство грузин той ролью, которую играет в их стране Россия. Эпизоды неприглядного поведения российских туристов — которые заговаривают по-русски, не спросив, говорит ли на этом языке их собеседник, или включают громкую русскую музыку, — напоминают о долгой истории российского шовинистического отношения к грузинам, и рассказы о них охотно распространяются в социальных сетях. Способствует напряженности и экономическая озабоченность: инфляция растет, а стремление домовладельцев нажиться на притоке жильцов из России приводит к резкому росту цен на арендуемое жилье.

Опубликованная 3 августа онлайн-петиция, призывающая власти ограничить срок пребывания граждан России и Беларуси тремя месяцами, быстро набрала более 20 000 подписей.

Паника в социальных сетях достигла пика, когда в интернете распространились нападки на бар, популярный среди тбилисской клубной молодежи. Этот бар, как и многие другие подобные заведения в Тбилиси, ввел своего рода «визовый режим» допуска посетителей: потенциальных клиентов стали расспрашивать об их политических взглядах, в том числе о том, поддерживают ли они войну, Владимира Путина или территориальную целостность Грузии. (Грузия считает два отколовшихся региона, Абхазию и Южную Осетию, территориями, оккупированными Россией.)

«Нам нужно быть уверенными, что в нашем баре не окажутся российские империалисты с промытыми мозгами», — написано в анкете бара «Дэда Эна».

Тогда российские «тролли» организовали виртуальную кампанию с массовым выставлением бару однозвездочных оценок в Google и публикацией «рецензий» с угрозами и издевательскими напоминаниями о войне 2008 года между двумя странами. (Впоследствии компания Google удалила недобросовестные рецензии.) Многие грузинские пользователи социальных сетей сперва принимали авторов этих рецензий за настоящих российских туристов, но затем выяснилось, что кампания была организована из-за границы крайне правой российской группировкой.

Тем временем официальные представители властей преуменьшают значение притока приезжих из России и возлагают вину на рост напряженности на само неприязненное отношение местных жителей.

На самом деле число российских граждан, въехавших в этом году в Грузию, составляет всего треть количества въехавших за тот же период последнего года перед пандемией, 2019-го, говорит председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Если что и создает угрозу нашей стране, так это именно эта ксенофобская, шовинистическая кампания», — сказал он журналистам 5 августа.

Число российских граждан, приехавших в Грузию с начала войны и остающихся в стране по состоянию на конец июля, составляет менее 110 000 человек, причем многие из них — этнические грузины или люди, приехавшие на короткий срок, сказал Кобахидзе. По его оценке количество российских граждан, которые собираются остаться в Грузии на постоянное жительство, не превышает 20 000.

Оценка, согласно которой число приезжих упало на две трети по сравнению с 2019 годом, получила подтверждение в отчете антикоррупционной надзорной организации Transparency International Georgia, посвященном российскому влиянию в Грузии. Эта организация выяснила также, что доля граждан России среди иностранных гостей Грузии в этом году меньше, чем за тот же период 2019-го. (Статистика за июль и август, пиковые месяцы туристического сезона, пока отсутствует.)

Однако, как обнаружила эта организация, в этом году значительно возросла российская деловая активность в Грузии. С марта по июнь было зарегистрировано до 6400 российских компаний, почти половина всех 13 500 российских фирм, зарегистрированных в стране.

Даже если число приезжих из России уменьшилось, их присутствие в Тбилиси, особенно в самых модных центральных районах города, несомненно, ощущается очень хорошо.

Недавний опрос, проведенный российской антивоенной группой, показал, что Грузия занимает второе место по популярности среди стран, в которые едут российские эмигранты. Более 23 процентов российских граждан, уехавших после начала войны, направились именно в Грузию, отстающую в этом отношении только от Турции и чуть опережающую Армению. В том же опросе выяснилось, что всего 1,5 процента эмигрантов голосовали за правящую партию «Единая Россия».

Кобахидзе также обвинил оппозицию в лицемерии, отметив, что визовый режим для граждан России отменило именно предыдущее правительство.

«Число приезжающих сейчас [российских] туристов такое же, каким было число приезжавших до пандемии, ничего особенного не происходит, — сказал репортерам 8 августа спикер парламента Шалва Папуашвили. — Единственная цель этой ксенофобской кампании — вызвать сумятицу».

Однако другие возражают против идеи, что существующее недовольство равнозначно ксенофобии.

Негативное отношение грузин можно понять, если учесть, что российские граждане «могут сражаться против нашей страны или могут делать это в будущем, если их призовет их государство», — сказала 5 августа омбудсмен Нино Ломджария.