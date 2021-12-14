Грузия: экспорт бьет рекорды

Грузия переживает третью волну COVID. По числу подтвержденных смертей от этой болезни страна находится на одном из первых мест в мире. Но, несмотря на причиняемый пандемией экономический ущерб, экспорт в этом году бьет рекорды.

Согласно данным, опубликованным 13 декабря Национальной службой статистики, с января по ноябрь Грузия экспортировала товаров на 3,8 миллиарда долларов, что на 26,7 процента больше, чем в прошлом году. Примечательно, что это рекорд даже по сравнению с показателями, фиксировавшимися до пандемии: за 12 месяцев 2019 года Грузии поставила за рубеж товаров на 3,8 миллиарда долларов, а в 2018 году – на 3,4 миллиарда.

Общий товарооборот за январь-ноябрь составил 12,8 миллиарда долларов, что на 25 процентов выше, чем за тот же период прошлого года, а также превышает показатели за первые 11 месяцев любого года до пандемии.

Информация о составе и направлении экспорта за январь-ноябрь пока не опубликована, но есть данные за первые 10 месяцев года, и нет оснований полагать, что ноябрьские показатели существенно изменят общую картину.

В январе-октябре крупнейшим экспортным партнером Грузии был Китай, принявший 15,3 процента грузинского экспорта. Далее следуют Россия (14,2 процента), Азербайджан (13,1 процента), Турция (7,7 процента) и Украина (7,2 процента).

Более 30 процентов экспорта пришлось на медь и ферросплавы, еще 9,2 процента – на алкогольные напитки.

За период с января по ноябрь увеличился и импорт, достигший 9 миллиардов долларов и превысивший показатели как за прошлый год, так и за 2018 и 2019 годы.

В результате внешнеторговый дефицит Грузии вырос до 5,19 миллиарда долларов. В тот же период 2020 года он составил 4,2 миллиарда долларов, а годом ранее – 5,14 миллиарда. Самый высокий дефицит был зафиксирован в 2018 году – 5,99 миллиарда долларов за 12 месяцев.